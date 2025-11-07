В Казахстане появится единая цифровая платформа по авторскому праву

Сенат принял изменения в законодательство по вопросам охраны и защиты прав интеллектуальной собственности

Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли поправки в закон об интеллектуальной собственности, сообщили в пресс-службе палаты парламента.





Закон предусматривает поправки, направленные на обеспечение прозрачности системы коллективного управления правами, путем ее цифровизации и внедрения единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами в целях обеспечения прав авторов и правообладателей на получение справедливого вознаграждения за использование их объектов через систему коллективного управления.





В частности, одной из важных новелл закона является положения о единой цифровой платформе. Ее внедрение, управление, информационное наполнение, сопровождение и системно-техническое обслуживание будет осуществлять экспертная организация - РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности", подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу - Министерству юстиции Республики Казахстан.





В этой связи на организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе, законом возлагаются следующие обязанности:





- использовать единую цифровую платформу;





- вносить в единую цифровую платформу сведения о собранном, распределенном, выплаченном вознаграждении;





- размещать на единой цифровой платформе информацию о правах, переданных ей в управление.





Внедрение платформы обеспечит прозрачность деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, от заключения ими договоров до выплаты вознаграждения авторам на данной платформе с предоставлением доступа как авторам, так и пользователям, что повысит доверие к коллективному управлению правами", - пояснили разработчики документа.





Также законом уточняются права организаций эфирного и кабельного вещания на ретрансляцию и использование контента.





В документе учтены вопросы обеспечения доступа людей с нарушениями зрения к произведениям в специальных форматах.





Кроме того, предусмотрено введение ускоренного порядка экспертизы заявок на товарные знаки. Предварительная экспертиза в ускоренном порядке будет проводиться в течение десяти рабочих дней (в обычном порядке - в течение 1 месяца) и полная экспертиза в ускоренном порядке в течение трех месяцев (в обычном порядке - в течение 7 месяцев) с даты подачи заявки.