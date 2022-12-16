В Казахстане присяжные будут рассматривать дела о пытках, рейдерстве, незаконном изъятии органов

C 1 января 2024 года присяжным будут подсудны 45 составов преступлений, в том числе дела о пытках, рейдерстве, принуждение к изъятию тканей и органов человека

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".





Основной задачей законопроекта является дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.





В настоящее время в Казахстане суды с участием присяжных заседателей рассматривают уголовные дела только по особо тяжким преступлениям. Законопроект расширяет категории уголовных дел, подлежащих рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, на 13 составов тяжких и средней тяжести преступлений. Тяжкие преступления, которые законопроектом предусмотрено отнести к подсудности суда с участием присяжных заседателей, предусматривают в качестве основного наказания только лишение свободы, за исключением состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 Уголовного кодекса, где санкцией также предусмотрены альтернативные лишению свободы наказания", - говорится в заключении к законопроекту.





Всего с 1 января 2024 года им будут подсудны 45 составов преступлений. Законопроектом четко определены уголовные дела, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных заседателей.





По информации председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашита Жукенова, на рассмотрение присяжных передадут следующие составы: принуждение к изъятию тканей и органов человека, пытки, рейдерство, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работников, повлекшее смерть двух и более лиц, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия, незаконная охота, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.