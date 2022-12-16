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В Казахстане присяжные будут рассматривать дела о пытках, рейдерстве, незаконном изъятии органов

15.12.2022, 12:05 3196
В Казахстане присяжные будут рассматривать дела о пытках, рейдерстве, незаконном изъятии органов
C 1 января 2024 года присяжным будут подсудны 45 составов преступлений, в том числе дела о пытках, рейдерстве, принуждение к изъятию тканей и органов человека
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".

Основной задачей законопроекта является дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.

В настоящее время в Казахстане суды с участием присяжных заседателей рассматривают уголовные дела только по особо тяжким преступлениям. Законопроект расширяет категории уголовных дел, подлежащих рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, на 13 составов тяжких и средней тяжести преступлений. Тяжкие преступления, которые законопроектом предусмотрено отнести к подсудности суда с участием присяжных заседателей, предусматривают в качестве основного наказания только лишение свободы, за исключением состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 Уголовного кодекса, где санкцией также предусмотрены альтернативные лишению свободы наказания", - говорится в заключении к законопроекту.


Всего с 1 января 2024 года им будут подсудны 45 составов преступлений. Законопроектом четко определены уголовные дела, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных заседателей.

По информации председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашита Жукенова, на рассмотрение присяжных передадут следующие составы: принуждение к изъятию тканей и органов человека, пытки, рейдерство, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работников, повлекшее смерть двух и более лиц, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия, незаконная охота, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.
 

новости по теме

Полномочия военной полиции расширят в Казахстане

14.12.2022, 11:56 5826
За оставление служебного места сотрудникам правоохранительных органов будет грозить до 10 лет лишения свободы
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект "Об органах военной полиции".

Закон направлен на определение статуса, компетенции, организации и порядка деятельности органов военной полиции Вооруженных сил, Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии Республики Казахстан.

Нормы проекта закона направлены на построение целостной системы законодательного обеспечения и унификацию законодательных основ деятельности органов военной полиции, позволяющей согласованно выполнять поставленные задачи.

В связи с динамично меняющейся обстановкой в мире, спектром новых вызовов и угроз целостности государства, внутренних и внешних факторов, влияющих на безопасность Республики Казахстан, проектом закона предусматривается расширение полномочий органов военной полиции", - говорится в заключении.


Также проектом закона предусматривается наделение органов военной полиции Вооруженных сил РК функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы, информирует издание "Казправда".


Предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.

Поправками вносятся изменения в Уголовный кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", предусматривающие исключение слова "сотрудник" при упоминании органов военной полиции, ввиду того, что данные органы комплектуются только военнослужащими.

Также в Закон Республики Казахстан "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан" вносятся дополнения о наделении президента Республики Казахстан и Министерства обороны Республики Казахстан полномочиями по утверждению и, соответственно, разработке системы военного планирования, которая призвана упорядочить документы, разработанные (разрабатываемые) в целях обеспечения военной безопасности и определяющие политику в сфере обороны.

Во время обсуждения законопроекта депутат Ерлан Саиров обратился к заместителю генпрокурора РК Жандосу Умиралиеву с вопросом.

Во время трагических январских событий в городе Талдыкоргане, Жамбылской и Кызылординской областях некоторые сотрудники оставили свои служебные места. У меня вопрос к представителям прокуратуры: какие меры были приняты в отношении руководителей этих органов, когда мы узнаем о результатах расследований?" - спросил депутат.


Умиралиев заявил, что Генпрокуратура ежемесячно предоставляет информацию по расследованию январских беспорядков, где сообщается, сколько уголовных дел возбуждено, сколько человек привлечено к ответственности.

Конкретно по вашему вопросу касательно оставления мест сотрудниками правоохранительных органов. В этом месяце были внесены соответствующие изменения в закон. В случае угрозы жизни или здоровью, а также оставления своего места работы, превышения полномочий мы в Уголовный кодекс внесли новую статью, где указывается ответственность лиц. Здесь конкретно было указано - до 10 лет лишения свободы", - цитирует Умиралиева портал Sputnik Казахстан.


Напомним, выступая в мажилисе 11 января, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что КНБ не разглядел критическую угрозу нацбезопасности. По его словам, в ряде городов руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступили в бой и покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию.

19 января в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны РК Токаев заявил, что командование Вооруженными силами в дни январских беспорядков было крайне неуверенным и безынициативным.
 

В Казахстане создадут официальный сайт для создания петиций и упростят организацию забастовок

07.12.2022, 11:26 13066
В Казахстане создадут официальный сайт для создания петиций и упростят организацию забастовок
Фото: parlam.kz
Депутаты мажилиса приняли проекты законов в первом чтении
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам общественного контроля, а также приняли поправки по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.

Как отметил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, законопроект вводит в Административный процедурно-процессуальный кодекс Казахстана понятие "петиция" - коллективное обращение, отклик или предложение, направленные в государственный орган в электронном формате.

АППК утвержден порядок подачи и рассмотрения петиции. Петиция может быть подана гражданами РК через специальный интернет-портал.

Уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной. Кроме того, в течение 20 рабочих дней со дня подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны.

Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые ее поддерживают. Районный уровень, акиматы - 2,5 тысячи голосов, при населении свыше 50 тысяч. Для остальных - не менее 5% от численности населения. Районный уровень, маслихат - 5 тысяч голосов при населении свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 10% от численности населения. Областной уровень, акиматы - 1% голосов от населения соответствующей административной территориальной единицы. Областной уровень, маслихаты - не менее 2% от населения соответствующей административной территориальной единицы. Республиканский уровень, правительство, не менее 50 тысяч голосов", - цитирует министра издание "Казправда".


В ходе рассмотрения петиции госорган с приглашением-уведомлением автора петиции организует публичное обсуждение проекта решения госоргана и создает отдельную комиссию и рабочую группу.

Такие меры позволят повысить общественный статус и значимость петиций.

Решение по петициям принимает только первый руководитель госоргана.

Депутатам маслихата в период продвижения петиций предлагается внести изменения в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении" для участия в сборе подписей, проведения мониторинга рассмотрения петиций госорганами, информирование избирателей своего округа по рассмотрению петиций и другие.

Также определяется понятие общественного контроля. Объектом общественного контроля являются местные, государственные, центральные госорганы, субъекты квазигоссектора, исполнители функций центральных или местных исполнительных органов, субъектами общественного контроля являются граждане, некоммерческие организации, зарегистрированные в Казахстане.

Целью общественного контроля является обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Главный принцип - законность, гласность, открытость и прозрачность, добровольное участие и независимость субъектов общественного контроля.

Кроме того, депутаты в ходе заседания одобрили в первом чтении поправки по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.

Проект закона предусматривает усиление роли и повышение статуса согласительной комиссии, а также упрощение процедуры организации забастовок.

Закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступнее, а решение о проведении забастовки можно будет принимать не двумя третями, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции.

Также вводится понятие "часовая предупредительная забастовка", которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива.

Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно, для принятия решения о забастовке создается единый орган. Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института", - пояснила депутат палаты Екатерина Смышляева.

 

На сохранение казахских пород собак выделят 1,4 млрд тенге

30.11.2022, 11:11 19266
Депутаты мажилиса одобрили проект поправок
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрил поправки в закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет.

Основные нормы законопроекта направлены на создание правовых основ для принятия мер по сохранению, развитию и восстановлению генофонда национальных пород собак - тазы и тобет.

Поправки направлены в том числе на уточнение понятий "казахские породы собак", "свидетельство о происхождении собаки казахской породы", "единая родословная книга собак казахских пород", "чистопородная собака казахской породы собак", "стандарты казахских пород собак".

Как отметил в ходе заседания мажилиса депутат Амерхан Рахимжанов, сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность госрегулирования сферы защиты и развития казахских пород собак, поскольку на сегодняшний день существует не просто тенденция ухудшения генофонда казахских пород собак, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны.

Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, составления их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки", - рассказал мажилисмен.


Для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. Эта сумма поддержана 18 октября 2022 года на заседании республиканской бюджетной комиссии, проинформировал спикер.

Кроме того, в ходе заседания палаты депутаты одобрили законопроект о ратификации соглашений с федеральным советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов. А также ратификацию соглашения с Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.


 

Контроль ставок в букмекерских конторах и тотализаторах планируют внедрить в Казахстане

25.11.2022, 12:55 24586
Букмекерские конторы будут передавать в центр учета сведения о принятых ставках на пари по каждому участнику, включая его Ф.И.О. и ИИН.
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан подготовило проект правил приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам.
 
Согласно правилам, букмекерские конторы и тотализаторы принимают ставки на пари (в том числе электронные) по каждому участнику пари через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора и (или) электронную кассу букмекерской конторы или тотализатора. Букмекерской конторе или тотализатору не допускается принимать ставки за счет денег, не учтенных в центре учета ставок.
 

Прием (осуществление) наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой или тотализатором, включая выплату выигрыша, без участия центра учета ставок запрещается", - сказано в проекте.

 
При этом аппаратно-программные комплексы букмекерских контор и тотализаторов должны размещаться на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
 
Центр учета ставок будет отказывать в приеме наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, от (в пользу) лица, находящегося в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, с направлением соответствующего уведомления об отказе.
 
Букмекерские конторы и тотализаторы посредством аппаратно-программных комплексов, подключенных посредством сетей связи к центру учета ставок, будут вести в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе с использованием электронных денег); определять участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей; вести учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари.
 
Аппаратно-программные комплексы букмекерских контор и тотализаторов посредством подключенных к ним сетей связи обеспечивают в онлайн-режиме передачу в центр учета ставок сведений о принятых ставках на пари по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, в том числе:
 
 - по участникам пари - фамилия, имя, отчество, ИИН , дата принятия и сумма ставки, сумма и дата выигрыша, сумма и дата выплаты выигрыша, денежный эквивалент выигрыша, фискальные данные;
 
 - по организаторам игорного бизнеса - наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, вид объекта налогообложения, вид кассы (наземная/электронная), место нахождения кассы, принявшей ставку.
 

В 2023 году планируется разработка новой редакции законопроектов в части защиты прав потребителей, масс-медиа и аквакультуры

15.11.2022, 11:48 34401
Проектом плана в 2023 году предусмотрена разработка 34 законопроектов.
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на заседании правительства был рассмотрен проект плана законопроектных работ правительства на 2023 год. По данному вопросу с докладом выступил министр юстиции Казахстана Канат Мусин, сообщает пресс-служба правительства РК.
 

Проектом плана в 2023 году предусмотрена разработка 34 законопроектов, из которых в первом полугодии необходимо внести в парламент 15 законопроектов и во втором полугодии - 19 законопроектов. В целом проект плана сформирован на основе задач, определенных президентом и стратегическими документами государства", - уточнил Канат Мусин.

 
Так, разработка Градостроительного кодекса и Бюджетного кодекса, проектов законов по вопросам недропользования, государственно-частного партнерства, миграции, государственных закупок, налогообложения, а также совершенствования административной юстиции, уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательств вытекает из общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

Помимо этого планируется разработать Водный кодекс, а также законопроекты в новой редакции в части защиты прав потребителей, масс-медиа и аквакультуры.

Проект плана согласован со всеми заинтересованными государственными органами.
 
Глава Минюста отметил, что в соответствии с законом "О правовых актах" проект плана подлежит согласованию с президентом РК. Предлагается направить проект плана в администрацию президента.
 

В рамках реализации пункта 13 указа по дебюрократизации Министерством юстиции выработаны подходы по исключению в законах излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм. Так, согласно подходу в законах будут закреплены нормы, устанавливающие только основополагающие цели, задачи, принципы регулирования и базовые полномочия органов государственного управления, а в подзаконных актах их дальнейшая регламентация", - добавил он.

 
В связи с этим, пояснил министр юстиции, государственным органам при разработке законопроектов, предусмотренных проектом плана на 2023 год, необходимо руководствоваться данными подходами и не допускать детализации норм на уровне законов.

Заслушав докладчика, премьер-министр РК Алихан Смаилов предложил одобрить проект плана законопроектных работ и направить проект главе государства на согласование.

 

В Казахстане расширят перечень преступлений для рассмотрения присяжными

09.11.2022, 12:28 39951
В Казахстане расширят перечень преступлений для рассмотрения присяжными
Фото: Pexels
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".
 
Законопроект разработан в целях реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года в целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.
 
В этой связи с 1 января 2023 года с 14 до 35, а с 1 января 2024 года до 43 увеличивается количество дел, подсудных присяжным, не только по особо тяжким, но и по другим составам уголовных правонарушений.
 
Законопроект предусматривает передачу в подсудность присяжных следующие составы преступлений: принуждение к изъятию тканей и органов человека; пытки; рейдерство; ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц; незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия; незаконная охота; нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц; нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения; управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.
 

В Фонд компенсации потерпевшим выплатили 2 млрд тенге

07.11.2022, 15:04 49111
В Фонд компенсации потерпевшим выплатили 2 млрд тенге
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Фонде компенсации потерпевшим уже сконцентрировано около 2 млрд тенге, сообщил на брифинге глава департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Алмаз Мухаметжанов.
 
По его словам, эти средства позволяют погасить все претензии со стороны потерпевших, если будут обращения.
 
Он добавил, что все следователи обязаны уведомлять потерпевших о том, что им положена такая компенсация, сообщает prosud.kz.

Выплаты из фонда осуществляются следующим категориям граждан:
 
  • несовершеннолетним жертвам сексуального насилия;
  • лицам, которым в результате преступления нанесен тяжкий вред здоровью или зараженным вирусом СПИДа;
  • жертвам торговли людьми и пыток;
  • законным представителям в случае смерти потерпевшего.
 

В Казахстане появится Судебная администрация

07.11.2022, 14:41 49216
Такой подход позволит избавить председателей судов от административных функций.
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК преобразуют в Судебную администрацию.
 

Судебная администрация - уполномоченный госорган в сфере судебного администрирования, осуществляющий организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда, местных и других судов", - сообщает prosud.kz.

 
Такой подход позволит избавить председателей судов от административных функций. Судейский корпус будет всецело сконцентрирован на вопросах отправления правосудия.

Задачи Судебной администрации:

  • разработка и совершенствование государственной политики в сфере судебного администрирования;
  • создание необходимых и достаточных условий для полного и независимого отправления правосудия;
  • разработка системных реформ, направленных на совершенствование судебной системы и деятельности судов.

Судебная администрация имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством республики", - говорится на сайте.


Ей также запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся ее полномочиями.

Публичное обсуждение проекта указа будет доступно до 18 января.
 

 

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