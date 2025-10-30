ЕАБР предоставил финансирование для укрепления институциональной среды государственно-частного партнерства в Республике Казахстан

Рассказать друзьям

По случаю 65-летия официального визита в Казахстан выдающегося партийного и государственного лидера Вьетнама Хо Ши Мина, отмечаемого в 2024-2025 годах, а также в преддверии 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Казахстаном и Вьетнамом, которая будет отмечаться в 2027 году, по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам 6-7 мая 2025 года совершил государственный визит в Республику Казахстан.





В ходе визита генеральный секретарь То Лам провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также встречи с другими официальными лицами Республики Казахстан.





Лидеры двух стран высоко оценили традиционную дружбу и сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом, активно развивающиеся и укрепляющиеся в последние годы;





провели содержательное и всестороннее обсуждение перспектив развития двусторонних связей в будущем, а также региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес;





подтвердили, что Казахстан и Вьетнам являются важными партнерами друг для друга в своих регионах;





согласились расширять взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом в различных областях;





подчеркнули важность укрепления и дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя странами в ближайшем будущем.





Между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам сложились прочные, позитивные и многогранные отношения, подкрепленные теплыми связями между их народами.









что развитие и углубление казахстанско-вьетнамских отношений отвечает общим интересам двух народов, вносит значительный вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе и мире;





повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства и продолжить наращивать сотрудничество нижеследующим образом:





I. Укрепление политического сотрудничества и дипломатии





Стороны согласились:





активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях по линии партий, государства, правительства и парламента;





поддерживать расширение тесных отношений между народами Казахстана и Вьетнама и рассмотреть вопрос о создании новых форм сотрудничества между министерствами, ведомствами и местными органами власти двух стран.





Стороны согласились:





укреплять сотрудничество между законодательными органами, включая увеличение обмена делегациями, двусторонние и многосторонние контакты, особенно между старшими руководителями, между профильными комитетами, группами молодых депутатов и женщин-парламентариев в соответствии с новыми рамками партнерства двух стран;





рассмотреть возможность подписания соглашения о сотрудничестве между двумя законодательными органами в ближайшем будущем;





повысить эффективность политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел;





отметили важность регулярного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, внешней политики, а также региональным и международным проблематикам, представляющим взаимный интерес.





II. Расширение сотрудничества в области национальной обороны, безопасности и права





Национальная оборона и безопасность





Лидеры двух стран согласились:





рассмотреть пути налаживания сотрудничества в области обороны и безопасности;





содействовать укреплению рамок сотрудничества, стремясь к подписанию соглашений о сотрудничестве в области обороны и безопасности, а также изучить возможность сотрудничества





в области подготовки кадров и миротворческих операций ООН.





Стороны отметили важность повышения эффективности подписанных соглашений о сотрудничестве.





Лидеры двух стран согласились продвигать переговоры по подписанию соглашений о сотрудничестве в области безопасности и в вопросах борьбы с преступностью, укреплению сотрудничества, обмену информацией и передаче оборонных технологий;





сотрудничать в оценке и прогнозировании вопросов, связанных с национальными интересами и безопасностью двух стран.





Правосудие





Стороны согласились укреплять координацию и сотрудничество в области правосудия, эффективно выполнять подписанные соглашения о сотрудничестве и изучить возможности подписания новых документов;





признали важность предотвращения коррупции и борьбы с ней;





согласились укреплять сотрудничество посредством обмена информацией, наращивания потенциала, продвижения прозрачности и добросовестности в государственном управлении.





III. Расширение экономического, торгового, инвестиционного и финансового сотрудничества





Стороны согласились развивать экономическое сотрудничество предметно, эффективно и всесторонне;





отметили важность продолжения реализации подписанных соглашений о сотрудничестве;





приветствовали усилия по повышению эффективности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству;





выразили поддержку созданию Совместного делового совета Казахстана и Вьетнама и укреплению его роли в содействии развитию торговли и расширению деловых связей в рамках Соглашения о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Республики Казахстан и Торгово-промышленной палатой Вьетнама;





согласились улучшить инвестиционный и деловой климат и рассмотреть возможность подписания нового Соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также Совместного плана действий по развитию торгово-экономического сотрудничества;





согласились обеспечить более эффективную координацию и взаимную поддержку в рамках Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), уделяя больше внимания содействию экспорту товаров из Вьетнама в ЕАЭС и наоборот;





согласились продвигать сотрудничество и обмен опытом в области строительства, управления международными финансовыми центрами и их эксплуатации; а также подготовки кадров для обеспечения деятельности таких центров.





IV. Содействие всестороннему сотрудничеству в области сельского хозяйства, науки, технологий, цифровой трансформации, энергетики, культуры, спорта, туризма, образования, труда и окружающей среды





Сельское хозяйство





Стороны согласились продвигать модернизацию программы сотрудничества в области сельского хозяйства посредством деятельности в рамках Межправительственной комиссии;





приветствовали предстоящее подписание Соглашения о ветеринарном сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Социалистической Республики Вьетнам, считая его важным шагом на пути укрепления сельскохозяйственного сотрудничества;





согласились, что в ближайшем будущем могут быть разработаны другие механизмы для дальнейшего углубления партнерства.





Стороны согласились наращивать обмен опытом и практическими достижениями в области сельского хозяйства;





изучить возможность формирования нормативно-правовой базы, способствующей взаимному экспорту сельскохозяйственной продукции;





поддерживать исследования и применение высоких технологий в сельскохозяйственном секторе;





содействовать открытию рынков сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции для увеличения двустороннего товарооборота.





Наука, технологии и цифровая трансформация





Стороны согласились способствовать практической реализации соглашений и обязательств в рамках Межправительственной комиссии, в том числе рассмотреть вопрос о создании в ее рамках подкомитета по научно-техническому сотрудничеству;





активизировать сотрудничество в области исследований и разработок высоких технологий, цифровых технологий, инноваций и цифровой инфраструктуры, в том числе содействовать подписанию соглашений о сотрудничестве в этих областях;





рассмотреть возможность установления сотрудничества между соответствующими ведомствами двух стран в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.





Транспорт





Казахстан проинформировал вьетнамскую сторону о предпринимаемых государствами мерах по развитию транзитно-транспортного потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) и предложил вьетнамской стороне изучить возможность использования Среднего коридора для доставки своих экспортных товаров в различных направлениях через территорию Казахстана.





Стороны высоко оценивают подписание 24 декабря 2024 года обязательной документации по сделке купли-продажи "Qazaq Air" между АО "ФНБ "Самрук-Қазына", вьетнамским конгломератом "Sovico Group" и его местным партнером;





поощряют аналогичное сотрудничество в этой области в целях содействия торговле, инвестициям, туризму и гуманитарным связям двух стран в ближайшем будущем.





Энергетика - добыча полезных ископаемых





Стороны согласились развивать сотрудничество в области разведки нефти и газа и предоставления нефтегазовых услуг;





изучить потенциал и возможные решения для укрепления сотрудничества в области энергетики, включая чистую и возобновляемую энергию;





способствовать подписанию новых документов;





продвигать сотрудничество в области добычи для диверсификации источников сырья и топлива.





Культура и спорт





Стороны выразили намерение продолжить реализацию подписанного в 2015 году Соглашения между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области культуры и спорта;





увеличить обмены культурными, художественными и спортивными делегациями между двумя странами;





обеспечить подготовку спортсменов по тем видам спорта, в которых стороны сильны (футзал, волейбол и т.д.).





отметили важность проведения Дней культуры Вьетнама в Казахстане в 2025 году и Дней культуры Казахстана во Вьетнаме в 2026 году.





Туризм





Стороны отметили необходимость дальнейшего продвижения подписанных документов;





активизации продвижения туристического потенциала и уникальных преимуществ каждой из сторон;





активного обмена опытом и информацией в области политики и управления туризмом.





Образование





Стороны согласились активизировать сотрудничество в рамках Соглашения о сотрудничестве в области образования, подписанного в 2009 году, и Протокола о внесении изменений в Соглашение, подписанного в 2011 году, в том числе рассмотреть возможность предоставления грантов студентам каждой из сторон в соответствии с их потребностями и направлениями обучения;





поощрять всестороннее и постоянное сотрудничество, расширение обменов, включая академическую мобильность студентов, преподавателей и исследователей, а также усиление взаимодействия в подготовке высококвалифицированных специалистов как в Казахстане, так и во Вьетнаме.





Труд





Стороны обсудили возможности расширения обмена рабочей силой в отраслях и секторах, в которых нуждаются рынки труда обеих сторон, на основе Соглашения о временной трудовой деятельности граждан Казахстана во Вьетнаме и граждан Вьетнама в Казахстане, подписанного в 2010 году.





Окружающая среда





Лидеры двух стран согласились наращивать совместные усилия по реагированию на изменение климата, включая адаптацию к опустыниванию и меры по озеленению;





изучить возможность реализации совместных программ и проектов по адаптации к изменению климата, защите окружающей среды и зеленому росту.





V. Укрепление двустороннего межрегионального сотрудничества и обменов между людьми





Стороны высоко оценили установление тесного сотрудничества и согласились далее развивать сотрудничество между двумя странами на местном уровне, в частности, были отмечены побратимские отношения, установленные между городами Астаной и Ханоем в 2012 году; между Восточно-Казахстанской областью и провинцией Бак Нинь в 2024 году; между городами Актау и Да Нангом в 2025 году, а также между другими населенными пунктами в рамках данного государственного визита.





VI. Укрепление регионального и международного сотрудничества





Стороны высоко оценили тесное сотрудничество между странами в региональных и международных организациях и намерены продолжать тесное взаимодействие и оказывать взаимную поддержку в рамках ООН и других международных организаций, регулярно обмениваться мнениями по вопросам региональной безопасности и политики, и международной повестки, представляющим взаимный интерес;





согласились продолжать тесное сотрудничество в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, СВМДА, АСЕМ, ВТО, ЕАЭС и других. Вьетнамская сторона подтвердила свою готовность выступить в качестве моста и поддержать Казахстан в укреплении сотрудничества с АСЕАН, а также с государствами - членами АСЕАН;





обсудили возможности расширения сотрудничества для противодействия таким нетрадиционным угрозам безопасности, как изменение климата, терроризм, транснациональная преступность, а также для предотвращения распространения оружия массового уничтожения.





Вьетнам поддерживает усилия Казахстана по укреплению "Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", в том числе через возможность создания Международного агентства биологической безопасности и другие институциональные механизмы.





Стороны согласились расширять сотрудничество с международным сообществом, внося свой вклад в глобальные усилия по защите окружающей среды, борьбе с опустыниванием





и реагированию на изменение климата;





обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, включая ситуацию в Южно-Китайском море;





подчеркнули важность поддержания обстановки мира, безопасности и стабильности в соответствующих регионах, а также мирного урегулирования споров на основе международного права и Устава ООН;





согласились, что государственный визит генерального секретаря То Лама в Республику Казахстан укрепит традиционную дружбу, заложит основу для нового этапа сотрудничества между двумя странами и откроет новые перспективы для эффективного и практического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом в интересах народов обеих стран во имя мира, стабильности и развития в регионе.





Генеральный секретарь выразил искреннюю благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплое гостеприимство, оказанное высокопоставленной вьетнамской делегации во время государственного визита.





Совместное заявление принято 6 мая 2025 года в городе Астане Республики Казахстан на казахском, вьетнамском и английском языках.