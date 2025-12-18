17.12.2025, 11:46 14506
Китайско-казахстанские проекты меняют энергетику Акмолинской области
Фото: Global Times
На бескрайних степях Акмолинской области Казахстана ветряные турбины, вращаясь навстречу ветру, непрерывно поставляют стране экологически чистую электроэнергию. Для местного инженера Едиля эти установки - не просто энергетические объекты, а живое свидетельство совместной работы с китайскими коллегами по продвижению "зеленой" трансформации Казахстана. Будучи гражданином Казахстана и сотрудником компании ТОО "Kazakhstan Energy Investment", дочернего State Power Investment Corporation Limited (SPIC), он участвует в создании новой страницы практического сотрудничества двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь".
В 2023 году Едиль присоединился к ТОО "Kazakhstan Energy Investment", совместно созданной Китаем и Казахстаном, и посвятил себя развитию зеленой энергетики на родине. За высокие показатели в работе он был удостоен звания "Лучший инженер-энергетик" Министерства энергетики Казахстана.
Я выбрал этот совместный проект, потому что увидел широкие перспективы китайско-казахстанского сотрудничества. Это не просто работа, а признание моих профессиональных возможностей и будущего развития", - Едиль свободно сказал на китайском языке.
Климат Акмолинской области отличается суровостью. Зимой температура здесь часто опускается до минус 30 градусов Цельсия, нередко бывает сильный ветер. Летом же наблюдаются интенсивное солнечное излучение и значительные перепады температур между днем и ночью. В таких условиях Едиль и его команда сталкиваются не только с природными испытаниями, но и с серьезной проверкой профессионализма и командного духа.
В декабре прошлого года из-за экстремально низких температур в ветропарке произошло аварийное отключение оборудования. При морозе до минус 30 градусов в метель мы проводили аварийно-восстановительные работы, возвращаясь в машину каждые десять минут, чтобы согреться, а затем продолжали работу. Несмотря на тяжелые условия, осознание того, что мы вносим вклад в энергетическую трансформацию Казахстана, помогало команде сохранять высокий настрой", - вспоминает он.
Помимо поставок зеленой электроэнергии, ТОО "Kazakhstan Energy Investment" уделяет большое внимание подготовке местных технических кадров.
На мой взгляд, важнейшим результатом Акмолинского ветроэнергетического проекта стало не только производство чистой энергии, но и формирование команды казахстанских специалистов в области ветроэнергетики. Мы внедрили систему наставничества, в рамках которой опытные китайские и казахстанские сотрудники совместно обучают новичков. Ежемесячно проводятся совместные технические и производственно-безопасные тренинги, учебные материалы разрабатываются общими усилиями, а вопросы обсуждаются коллегиально. Сегодня местная команда способна заранее выявлять риски и эффективно координировать работу, а ее технический уровень значительно вырос", - отметил Едиль.
Забота о местных сотрудниках распространяется и на более широкое взаимодействие с сообществами. Ремонт школьных классов, строительство спортивных площадок для сельчан, поддержка больниц в приобретении автомобилей скорой помощи - эти меры позволили компании по-настоящему интегрироваться в жизнь местного населения.
Когда видишь, как дети бегают и играют на новых спортивных площадках, понимаешь, что все усилия были не напрасны" - поделился Едиль.
Новая энергетика - новое будущее", - фраза, которую Едиль часто повторяет.
Для него это не просто лозунг, а убеждение, сопровождающее его ежедневную работу под вращающимися турбинами. Китай и Казахстан совместно строят не только энергетические объекты, но и зеленое будущее, управляемое местными кадрами, обеспечивающее устойчивое энергоснабжение и придающее новый импульс развитию страны. По мере углубления такого сотрудничества устойчивое будущее Казахстана постепенно и уверенно раскрывается, словно степной ветер.
По состоянию на 28 ноября общее число отправлений грузовых поездов по маршрутам международных железнодорожных перевозок Китай-Европа превысило 120 тыс. Стоимость перевезенных грузов составила свыше 490 млрд долларов США, а номенклатура товаров расширилась до более чем 50 тыс. наименований, объединенных в 53 категории, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Какие изменения произошли в работе поездов Китай-Европа с начала этого года? Какой прогресс был достигнут в развитии сети транспортных коридоров?
Фиксированный график
Поезда Китай-Европа с фиксированным графиком - это поезда, которые курсируют по заранее установленным номерам, маршрутам и расписанию, с постоянными станциями отправления и назначения как внутри страны, так и за рубежом, установленными пограничными переходами и фиксированным временем прибытия в конечный пункт.
В ноябре этого года компания "Китайские железные дороги" опубликовала четвертый пакет фиксированных графиков для поездов Китай-Европа. На данный момент количество маршрутов с таким расписанием увеличилось до 17; еженедельно курсирует 22 состава, из которых 8 - в обратном направлении; общее количество рейсов в год выросло до более чем 1000.
Какие преимущества имеют поезда Китай-Европа с фиксированным графиком?
Более высокая скорость - статистика показывает, что по сравнению с обычными поездами Китай-Европа на аналогичных маршрутах время в пути поездов с фиксированным графиком сокращается в среднем более чем на 30%.
Более стабильная работа - фиксированные пункты отправления/назначения, маршрут, время и номер рейса предоставляют предприятиям больше удобств для планирования логистики.
Работа по принципу общественного транспорта и прозрачное ценообразование в режиме реального времени способствуют продвижению интеллектуальной продукции Китая на европейский рынок, а также упрощают выход качественных европейских товаров на рынок Китая", - отмечает Ли Баочжоу, начальник диспетчерского центра Западного вокзала города Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай).
Более высокая стоимость грузов - согласно статистике, средняя стоимость груза в одном контейнере составов с фиксированным графиком на 41% выше, чем у обычных поездов Китай-Европа.
Транспортные коридоры
По состоянию на конец октября этого года совокупное число китайских городов, откуда отправляются поезда Китай-Европа, достигло 128. Они соединяют Китай с 232 городами в 26 европейских странах и более чем 100 городами в 11 азиатских странах, охватывая практически всю Евразию.
На территории Китая поезда Китай-Европа проходят в основном по трем направлениям: западному, центральному и восточному.
Западный коридор пролегает через два пограничных перехода - Алашанькоу и Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай); центральный коридор - через пограничный переход Эрэн-Хото (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай); восточный коридор - через три пограничных перехода: Маньчжурия (АР Внутренняя Монголия), Суйфэньхэ и Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). При этом за первые 10 месяцев этого года через западный коридор прошло 7749 поездов Китай-Европа, что составляет более половины общенационального показателя.
За пределами Китая сформированы три основных транспортных коридора: северный, центральный и южный.
Северный коридор проходит через Эрэн-Хото, Маньчжурию, Суйфэньхэ и Тунцзян, соединяясь с широкой железнодорожной колеей Монголии, России и Беларуси и далее выходя в европейские страны. Центральный коридор проходит через Алашанькоу и Хоргос, соединяется с широкой железнодорожной колеей Казахстана и на территории России сливается с северным коридором. Южный коридор проходит через Алашанькоу, Хоргос и другие переходы, соединяется с широкой железнодорожной колеей Казахстана, далее - с паромной переправой через Каспийское море и железными дорогами Азербайджана, Грузии и других стран, после чего по железной дороге Турции или через комбинированное железнодорожно-морское сообщение по Черному морю выходит в европейские страны.
Стоимость грузов
Поезда Китай-Европа открыли новый транспортный коридор для внутриконтинентальных регионов Азии и Европы, а также создали новые возможности для торгово-экономического сотрудничества вдоль маршрутов. Данные показывают, что с 2013 по 2024 год стоимость грузов, перевозимых поездами Китай-Европа, выросла примерно в 33 раза, а их доля в общем объеме китайско-европейской торговли увеличилась с 0,4% до 8,5%.
Район Нанькан города Ганьчжоу провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай) ежегодно потребляет около 10 млн кубометров древесины, из которых 80% приходится на импорт.
Раньше импорт древесины из Европы занимал много времени и обходился дорого. С введением поездов Китай-Европа время транспортировки сократилось до 12 дней, что экономит 25 дней по сравнению с традиционными морскими перевозками, совокупные логистические издержки также снизились на 18%", - рассказывает Е Чжаннань, менеджер коммерческого отдела Международного сухопутного порта Ганьчжоу Наньчанского железнодорожного логистического центра.
Благодаря модели взаимодействия "порт + бондовая зона + трансграничная торговля" Международного сухопутного порта Ганьчжоу мебельные предприятия Нанькана подписали контракты с зарубежными партнерами на сумму свыше 5 млрд юаней (706,58 млн долларов США), закупая древесину со всего мира и поставляя мебель в разные страны.
Туристка из Германии по имени Анна во время путешествия по Китаю присмотрела китайскую скатерть. Продавец посоветовал ей оформить заказ онлайн - и через три дня скатерть уже будет доставлена к ее дому в Германию.
Такая быстрая трансграничная доставка стала возможной благодаря новой глобальной логистической сети, созданной на базе поездов Китай-Европа и зарубежных складов.
С помощью масштабных перевозок поездов Китай-Европа мы заранее размещаем крупные партии китайских товаров на зарубежных складах, а затем осуществляем локальную доставку, что значительно сокращает сроки доставки", - объясняет Сун Пэнхуэй, менеджер по продажам логистической компании "Оухан" в провинции Хэнань (Центральный Китай). По его словам, в настоящее время зарубежные склады компании размещены в 25 странах Евросоюза.
Не имеющие выхода к морю страны - Казахстан, Узбекистан, Монголия - за счет поездов Китай-Европа получили доступ к морским портам. Опираясь на поезда Китай-Европа, такие китайские города, как Чунцин, Сиань, Чжэнчжоу и Ухань, достигли значительного роста в экспортно-ориентированной экономике.
Представитель компании "Китайские железные дороги" заявил, что на следующем этапе Китай готов совместно с другими странами вдоль маршрутов, наряду с качественным обслуживанием и поддержанием существующих транспортных коридоров, совместно осваивать новые транспортные линии и ускорить формирование диверсифицированной структуры транспортных коридоров.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Синьпин
Иностранное судно было переименовано в M/V RESPECT ("Уважение") в знак признания китайского правосудия. Это не литературный вымысел, а реальный случай, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Недавно в докладе Верховного народного суда КНР о работе морских судов был упомянут следующий пример: Циндаоский морской суд (город Циндао, провинция Шаньдун, Восточный Китай) успешно разрешил дело об аресте судна M/V NERISSA, плавающего под флагом Маршалловых островов. Грамотные действия суда помогли участникам процесса из разных стран и заинтересованным лицам избежать огромных финансовых потерь, а также устранили угрозу цепочки судебных разбирательств. В знак благодарности греческий судовладелец специально переименовал судно.
Это яркое подтверждение того, как китайское правосудие способствует открытости высокого уровня и завоевывает уважение в мире.
Возьмем, к примеру, морское судопроизводство: число дел выросло с 18 в 1984 году до 34,4 тыс. в 2024 году; всего было рассмотрено 88 тыс. дел с участием иностранных сторон из 146 стран и регионов. Все больше иностранных участников добровольно выбирают китайские суды для разрешения споров, даже если спор не имеет непосредственного отношения к Китаю.
Что касается влияния на международные нормы, то более 50 китайских судебных прецедентов, включая дела по морскому праву, были включены в базы данных таких международных организаций, как Комиссия ООН по праву международной торговли, что обогатило международную правовую практику и систему норм.
Чем объясняется такая привлекательность и влиятельность китайского правосудия?
Один из ответов - "равная защита". Рыночная экономика - это экономика, основанная на праве, и правосудие призвано обеспечивать равную защиту законных прав и интересов всех участников рынка. Создание стабильной и предсказуемой рыночной среды на основе верховенства права позволяет всем категориям собственников и хозяйствующих субъектов чувствовать себя спокойно и уверенно при инвестировании и ведении бизнеса.
Например, на законодательном уровне были приняты Закон об иностранных инвестициях КНР и положение о его применении, что усилило равную защиту прав китайских и иностранных предприятий. На уровне судебной практики особое внимание уделяется равной защите законных прав и интересов как китайских, так и иностранных сторон.
Формирование благоприятной деловой среды и реальное обеспечение равной защиты не только демонстрируют достижения Китая в сфере правового строительства и имидж ответственной мировой державы, но и способствуют повышению влияния китайского правосудия.
Другой ответ - "китайская скорость". Справедливость должна не только свершаться, но и свершаться своевременно и эффективно. В марте этого года в урумчийском участке Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) был создан суд, специализирующийся на рассмотрении дел с участием иностранных субъектов.
После создания суд всего за 45 дней успешно рассмотрел и разрешил спор по международному договору купли-продажи товаров между узбекским и китайским предпринимателями. Использование онлайн-видеоаутентификации позволило сократить судебные издержки, а привлечение сотрудников, владеющих узбекским языком, устранило языковые барьеры. Получив возможность взыскать задолженность, не покидая страну, узбекская сторона высоко оценила справедливость, эффективность и доступность китайского правосудия.
Таких примеров множество. В Шанхае (Восточный Китай) последовательно совершенствуется онлайн-платформа для разрешения международных коммерческих споров по принципу "единого окна", объединяющая медиацию, арбитраж и судебное разбирательство. Стороны могут в любое время суток подать иск онлайн, участвовать в медиации, дистанционно присутствовать на судебных заседаниях и получать процессуальные документы в электронном виде.
От "разрешения спора за 45 дней" до "услуг по принципу "единого окна"" - китайский подход, ориентированный на справедливое, эффективное, удобное и недорогое урегулирование международных коммерческих споров, привлекает все большее внимание китайских и зарубежных участников и способствует ускоренному развитию экономики открытого типа.
Еше один ответ - "восточный опыт". Медиация признана международным сообществом как "восточный опыт", воплощающий мудрость восточных юридических традиций. При разрешении трансграничных споров умелое использование "восточного опыта" прокладывает путь к примирению между китайской и иностранной сторонами.
В одном из дел о столкновении судов стороны имели существенные разногласия относительно размера ущерба. Нинбоский морской суд (город Нинбо, провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай) привлек к медиации иностранный клуб взаимного страхования судовладельцев, апробируя модель разрешения международных морских споров при участии народного суда и отраслевых организаций судоходной отрасли. Это помогло сторонам определить путь урегулирования спора и найти оптимальный баланс интересов.
Умелое использование "восточного опыта" помогает не только успешно разрешать конкретные дела, но и предлагает международному сообществу больше "китайской мудрости" для урегулирования споров.
Продолжая продвигать открытость высокого уровня на основе верховенства права и одновременно в ходе расширения открытости укрепляя правовую систему в сфере внешних и трансграничных отношений, Китай закладывает правовую основу для такой открытости и непременно предоставит миру новые возможности за счет собственного развития. Это откроет новые главы взаимовыгодного сотрудничества.
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Вэй Чжэчжэ
В рамках программы CIPCC‑2025 международная группа журналистов совершила визит на недавно открывшийся серфинг-курорт Riyue Bay Surf Resort, расположенный на побережье залива Sun and Moon Bay в уезде Wanning в Хайнане, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Riyue Bay давно считается "серфинг-раем" Китая: благодаря уникальным природным условиям - стабильным волнам и мягкому климату, это место стало символом зарождающейся серф-культуры в Китае.
С открытием нового курорта ситуация получила новый импульс: Riyue Bay Surf Resort - первый в Китае курорт, посвященный серфингу. Он предлагает современный, комплексный подход к отдыху, спорту и образу жизни.
Комбинация спорта, отдыха, музыки и серф-культуры воспринимается как живой, динамичный и современный формат, который может привлечь как любителей активного отдыха, так и предпочитающих более спокойный досуг.
Для туристов курорт может стать важной точкой интереса как место отдыха и как символ стремления Китая к формированию современной coastal lifestyle-культуры.
В последние годы Китай осуществляет всестороннюю защиту больших панд - от разведения и подготовки к жизни в дикой природе до международного сотрудничества по их защите. Достижения страны в области сохранения больших панд привлекают внимание всего мира.
В ноябре туристка госпожа Ли из провинции Цзянсу (Восточный Китай) посетила Научный парк "Четыре сокровища Циньлина" в уезде Чжоучжи провинции Шэньси (Северо-Западный Китай). "Смотрите! Цицзай поднял голову. На солнце его окрас действительно напоминает шоколад!" - воскликнула она, наводя объектив камеры на коричнево-белую большую панду, уютно устроившуюся на деревянной раме. 16-летняя панда Цицзай, единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая большая панда, сегодня стала настоящей звездой парка.
История Цицзая началась в ноябре 2009 года, когда сельские жители уезда Фопин провинции Шэньси обнаружили ослабленного детеныша панды. Малыша доставили в Центр спасения, содержания и исследования редких диких животных провинции Шэньси (ныне Научно-исследовательский центр больших панд Циньлина).
Исследования показали, что коричневый окрас шерсти стал результатом генетической мутации, благодаря чему Цицзай легко узнаваем среди всех содержащихся в неволе больших панд мира. В настоящее время его вес сохраняется на уровне около 120 кг.
Популярность Цицзая привлекла внимание общественности к работе по сохранению больших панд в Научном парке "Четыре сокровища Циньлина". Являясь открытой площадкой Научно-исследовательского центра больших панд Циньлина, парк служит витриной достижений в области охраны редких диких животных этого горного хребта.
Чжан Даньхуэй, заместитель начальника отдела по содержанию больших панд центра, рассказывает: "За последние годы мы освоили технологии мониторинга репродуктивных гормонов и искусственного оплодотворения. Показатель успешного размножения больших панд вырос с 20% до 67%, и мы создали самоподдерживающуюся популяцию в условиях неволи".
Для охраны здоровья панд в парке сформирована система ухода, охватывающая весь жизненный цикл животных: введена система закрепления зон ответственности за персоналом, строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования, а также проводятся комплексные медицинские обследования панд с периодичностью от квартала до полугода.
В одно из утр выходного дня, сразу после открытия павильона больших панд Пекинского зоопарка, посетители, которые долго ждали этого момента, поспешили занять удобные места и с большим интересом начали наблюдать за животными.
Пекинский зоопарк начал содержать больших панд в 1955 году, и именно здесь впервые в Китае произошло естественное размножение этих животных в условиях искусственного содержания. "Павильон больших панд всегда пользуется огромной популярностью - в прошлом году его посетило около 4,8 млн человек", - сообщил сотрудник патрульной службы Пекинского зоопарка. Сейчас в павильоне содержится 10 больших панд.
Благодаря слаженной работе отделов по содержанию животных, материально-технического обеспечения и ветеринарной службы Пекинского зоопарка каждая панда получает тщательный уход. "Рацион больших панд очень разнообразен. Ежедневно мы предоставляем каждой панде 50-70 кг свежего бамбука, а также определенное количество побегов бамбука, "вотоу" (специальные кормовые лепешки для панд), моркови и яблок", - говорит Дин Нань, начальник отдела по содержанию животных Пекинского зоопарка.
Техник отдела материально-технического обеспечения содержания животных Пекинского зоопарка Цао Яъни рассказывает, что на основе изучения поведения больших панд сотрудники разработали и реализуют целый ряд программ по обогащению среды обитания. Это подразумевает научную оптимизацию условий жизни и способов взаимодействия с пандами, имитацию их естественного поведения в дикой природе, что позволяет удовлетворить физиологические и психологические потребности животных, способствуя в конечном итоге их физическому и психическому здоровью.
Доброе утро, Фубао!" - так смотритель Сюй Сян каждое утро привычно приветствует большую панду по имени Фубао, живущую на базе больших панд "Шэньшупин" Китайского центра по защите и исследованию больших панд в национальном природном заповеднике "Волун" в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).
Родившаяся в 2020 году, Фубао стала первой китайской большой пандой, появившейся на свет в Республике Корее. В апреле 2024 года она вернулась в Китай, а в июне ее официально представили публике.
Чтобы снизить стрессовую реакцию Фубао в новой обстановке, сотрудники Китайского центра по защите и исследованию больших панд применили стратегию постепенной адаптации, поместив животное на месячный карантин. "Мы ежедневно отслеживаем такие показатели ее здоровья, как изменение веса и состояние шерсти, предлагаем разнообразный корм - побеги бамбука, яблоки и другое - чтобы определить, что Фубао любит больше всего", - рассказывает Сюй Сян.
После завершения карантина для Фубао начался период адаптации к запахам и звукам в питомнике, а также она стала привыкать к групповой жизни с другими пандами в вольерах племенной зоны.
С учетом недавно построенной базы в городе Мяньян (провинция Сычуань) Китайский центр по защите и исследованию больших панд, расположенный в Сычуане, теперь насчитывает пять крупных баз. Эти базы, имея свою специализацию, действуют сообща, осуществляя всестороннюю защиту больших панд - от разведения и подготовки к жизни в дикой природе до международного сотрудничества по их защите.
На территории провинции Сычуань в составе Национального парка больших панд обитает 1227 диких больших панд, что составляет 91,6% от общей популяции парка. За последние годы в сычуаньской части парка было восстановлено 331,4 тыс. му (22,10 тыс. га) среды обитания, а также продолжается создание семи ключевых экологических коридоров.
Данные мониторинга за 2024 год показали, что количество зарегистрированных появлений диких больших панд на сычуаньской территории возросло до 185, что свидетельствует о стабильном восстановлении популяции.
Участники программы CIPCC-2025 познакомились с историческим кварталом Qilou - одним из старейших районов Хайкоу, сохранившим уникальную архитектуру конца XIX - начала XX века. Перед прогулкой гостям рассказали об особенностях квартала, его роли в развитии портового города и характерных чертах зданий цилоу, которые объединили элементы южнокитайского и колониального стиля.
Во время обхода участники смогли увидеть, как историческая архитектура переходит в живую городскую среду. Улицы квартала остаются наполненными движением: вдоль аркад работают небольшие лавки, выносные витрины выглядят так, словно продолжают традиции ремесел и торговли, а запахи уличной кухни перемешиваются с шумом шагов и голосов.
Местный колорит ощущается в простых деталях - открытых магазинчиках, сезонных фруктах на прилавках, небольших уличных представлениях, которые появляются неожиданно и будто становятся частью общего ритма района. Такие сцены подчеркивают атмосферу Qilou: здесь прошлое и настоящее сосуществуют естественно, без попыток скрыть или реконструировать жизнь улицы.
Посещение квартала позволило журналистам увидеть, как в Хайкоу сохраняют историческую среду, делая ее частью городской повседневности и доступной для гостей со всего мира.
Сколько деревьев в Китае? Раньше на этот вопрос никто не мог дать точного ответа. Теперь он появился благодаря первой "карте плотности деревьев" Китая, опубликованной в этом году. По состоянию на 2020 год в стране насчитывается около 142,6 млрд деревьев, что соответствует примерно 100 деревьям на каждого из более чем 1,4 млрд жителей. Эти данные мы с моей командой собирали на протяжении 10 лет.
Зачем нужно точно подсчитывать деревья в Китае? Это было продиктовано насущной практической необходимостью. Китай - страна с крупнейшей в мире площадью искусственных лесонасаждений, однако в прошлом учет лесных ресурсов в основном ограничивался макроуровнем - такими показателями, как запасы древесины и тому подобное.
В новую эпоху, когда зеленое развитие стало общим консенсусом и были поставлены цели достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, наше понимание лесов уже не может ограничиваться лишь "приблизительными" контурами. Нам необходим более точный "зеленый реестр", который позволит рассчитывать углеродные запасы на уровне отдельных деревьев, оценивать способность поддерживать биоразнообразие и решать множество других задач.
Озеленение должно следовать принципу "где подходят леса - сажаем леса, где кустарники - кустарники, где травы - травы". Только точные данные дают возможность принимать научно обоснованные решения и понимать, где следует сажать деревья, какие именно виды и в каком количестве.
Подсчет деревьев был вызван нежеланием "мириться с существующим положением". Однажды журнал Nature опубликовал статью, в которой оценивалось общее количество деревьев на планете в 3,04 трлн, однако данные по Китаю в этом исследовании оказались недостаточно полными. К тому моменту мы с моей командой уже более трех лет работали в лесах и накопили немало материалов. Я считал, что китайские леса не должны оставаться "белым пятном" в международных исследованиях: если они смогли это сделать, то сможем и мы.
Китай так велик - как подсчитать каждое дерево на территории более чем 9,6 млн кв. км? Решение заключается в правильном выборе методики и эффективном использовании технологий.
20 лет назад я видел, как зарубежные ученые сами забирались на деревья, чтобы измерить их высоту, и порой даже ночевали на них. Помимо восхищения, я размышлял о том, что для научных исследований в области геодезии важны не только добросовестность и усердие, но и владение новейшими инструментами. Опираясь на новые технологии, можно продвигаться гораздо легче и освоить направления, которые раньше были недоступны.
После множества попыток я обнаружил, что лидар (лазерное сканирование) - ключ к решению задачи: лазерные импульсы, отражаясь от объектов, позволяют точно определить высоту, форму и местоположение деревьев, причем сканирование одного участка леса занимает всего около десяти минут.
На практике мы усовершенствовали систему наблюдения "небо-земля" с двумя "глазами", которая позволяет"пересчитывать" деревья, почти как компьютерная томография исследует человеческое тело. Один "глаз" находится в воздухе - это беспилотник с датчиками, способный испускать более миллиона лазерных импульсов в секунду; другой "глаз" - на земле: мы с оборудованием сканируем лес прямо на ходу. Обзор сверху, прямой взгляд, вид снизу - охвачены все углы; лазерные данные, изображения, видео дополняют друг друга в различных измерениях, и леса, которые раньше было "не разглядеть и невозможно точно подсчитать", становятся все более четкими.
Сегодня разработанные нами аппаратные и программные решения для лазерного сканирования применяются в более чем 130 странах и регионах мира.
За 10 лет мы обследовали более 76 тыс. пробных площадок и собрали более 400 терабайт данных. Что это означает? Если размер одной цифровой фотографии составляет 5 мегабайт, это эквивалентно объему более 80 млн снимков.
Реализация столь масштабного проекта - это непрерывный процесс принятия вызовов и их преодоления. Например, поверхность леса неровная - как измерить высоту деревьев, находящихся на разных уровнях? Мы разработали алгоритм полета с учетом рельефа, который позволяет дронам автоматически регулировать высоту в соответствии с уклоном.
После завершения "томографии" возникает вопрос: как анализировать огромные массивы лесных "снимков"? Мы разработали интеллектуальный алгоритм сегментации отдельных деревьев, который позволяет системе автоматически "выделять" деревья из сложного лесного полога и формировать карту плотности насаждений. Шаг за шагом мы разрабатывали беспрецедентные решения. В научных исследованиях идеальных условий с полной готовностью не бывает - результаты всегда достигаются в процессе действий, когда мы сами создаем необходимые условия.
Больше всего мне запомнилось, как мы нашли самое высокое дерево Азии в Сицзанском автономном районе (Юго-Западный Китай). Тогда, переправившись через бурную реку Игун-Цангпо, мы оказались у подножия гигантского кипариса высотой 102,3 м. Больше, чем радость и изумление, я испытывал глубокое потрясение и благоговение, возникшие сами собой. Это не просто дерево - это живая история, это глубокий урок, который преподносит нам сама природа. В лесах есть своя сила. В будущем я продолжу работать на переднем крае полевых геодезических изысканий, постоянно совершенствуя цифровой "реестр" природных экосистем Китая, стремясь внести еще больший вклад в защиту этого зеленого достояния.
В эти дни в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) проходят 15-е Всекитайские спортивные игры. Благодаря использованию множества передовых технологий управление соревнованиями стало более "умным", подход к тренировкам - более научным, а зрительский опыт - более захватывающим.
К примеру, эстафета олимпийского огня проводилась с участием человекоподобных роботов, беспилотных автомобилей, низколетящих аппаратов и других высокотехнологичных устройств; на спортивных объектах "облачная платформа интеллектуального управления" обеспечивает точную координацию соревнований; между площадками курсируют беспилотные автомобили, предоставляя спортсменам и зрителям возможность ощутить преимущества автономного вождения.
Нынешние Всекитайские спортивные игры организуются при содействии провинции Гуандун, специальных административных районов Сянган и Аомэнь. Высокий научно-исследовательский потенциал, развитая промышленная база и сильный инновационный импульс - это яркая визитная карточка региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь. Высокотехнологичная атмосфера как на соревнованиях, так и за их пределами позволила людям воочию увидеть безграничные возможности и перспективы синтеза спорта и технологий.
От интеллектуального анализа данных для научных тренировок до прорывов в спортивной экипировке, приводящих к качественному скачку в результатах, и передовых технологий, обеспечивающих здоровье спортсменов, - технологии становятся важнейшим источником конкурентоспособности, движущей силой и катализатором преобразований в развитии спорта.
Во время 15-х Всекитайских спортивных игр было представлено более 130 высокотехнологичных продуктов, оснащенных искусственным интеллектом, большими данными, облачными вычислениями и другими передовыми технологиями, что делает мероприятие более очаровательным и ярким.
Технологические инновации также способствуют переходу спортивных объектов к экологически чистому и низкоуглеродному развитию. Более 90% объектов в зоне соревнований Гуандуна - это модернизированные старые сооружения, при реконструкции которых использовались энергосберегающие материалы и экологичные технологии, интеллектуальные системы освещения и другие решения для снижения углеродного следа.
Цифровые технологии позволяют оборудованию стать умнее, а сервису - качественнее. Например, мини-приложение "Всекитайские спортивные игры в Гуанчжоу" помогает зрителям точно находить свои места, эффективно решая проблему с поиском мест на крупных объектах. "Всекитайская спортивная деревня в облаке" предлагает просмотр матчей под выбранным углом, отслеживание конкретных игроков, анализ движений и трансляцию в потоковом режиме, делая просмотр по-настоящему захватывающим.
Сегодня зрители ожидают более качественного, детализированного и интерактивного сервиса, и передовые технологии значительно улучшают их опыт, открывая новые возможности для коммерциализации спорта.
Если технологии - это "ускоритель" развития спорта, то спорт - это "генератор спроса" и "витрина", на которой демонстрируются технологические инновации. Когда новая технология дебютирует на спортивном мероприятии, привлекающем всеобщее внимание, она быстро завоевывает признание и подтверждает свою ценность. Это, в свою очередь, способствует снижению затрат на ее массовое внедрение.
Спортивные соревнования также создают богатые условия для коммерциализации научно-технических достижений, стимулируя новые исследования и разработки. Маршрут мужской индивидуальной шоссейной велогонки проходил через Гуандун, Сянган и Аомэнь - спортсмены шесть раз пересекали границы трех территорий, проходя их без остановок, проверки документов и досмотра. За этим стоит система трансграничного "не ощущаемого прохождения" контрольно-пропускного пункта, объединяющая такие технологии, как спутниковая навигация"Бэйдоу", радиочастотная идентификация, алгоритмы ИИ и другие.
Передовая система успешно прошла проверку в условиях соревнований и позволила накопить ценный опыт для дальнейшего повышения эффективности пограничного контроля и интегрированного развития региона Большого залива.
Технологии блистают на соревнованиях, а после их завершения превращаются в реальные отрасли. Цифровые помощники-волонтеры, говорящие на нескольких языках, работают круглосуточно, предоставляя спортсменам, волонтерам и широкой публике интеллектуальные интерактивные услуги в реальном времени, что значительно повышает эффективность обслуживания. 15-е Всекитайские спортивные игры - это не только демонстрационная площадка, но и питательная почва для индустрии, способствующая внедрению в повседневную жизнь новых технологий, продуктов, форматов и впечатлений.
Используя спортивные соревнования как трамплин, регион Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь открывает совершенно новые горизонты и получает широчайшие возможности для развития. Можно с уверенностью сказать, что эти Всекитайские спортивные игры не только демонстрируют новые достижения китайского спорта в новую эпоху, но и показывают прогресс в китайской модернизации на примере региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь.
Киностудия Wuxi Studios в городе Уси, провинция Цзянсу, давно зарекомендовала себя как один из ключевых центров китайской киноиндустрии. На территории комплекса расположены масштабные декорации, исторические улицы и современные павильоны, что позволяет создавать проекты практически любого жанра. Здесь снимались десятки популярных фильмов и сериалов - от классических исторических драм до крупных телевизионных постановок, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Отдельное внимание занимает профессиональная студия звукозаписи, встроенная прямо в производственный кластер. Она используется как для дубляжа и пост-продакшн-работ, так и для записи авторской музыки, что делает комплекс полностью самостоятельной площадкой для создания контента "под ключ".
Одним из самых запоминающихся объектов для гостей стал павильон с динозаврами - эффектная экспозиция, созданная в духе тематического киноаттракциона. Движущиеся модели, декорации и световые эффекты превращают пространство в полноценную сцену доисторического мира.
Сегодня Wuxi Studios продолжает развиваться как универсальная киноплощадка и популярное место для посещения, где современное производство соседствует с яркими впечатлениями для зрителей.
