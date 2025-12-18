Китайско-казахстанские проекты меняют энергетику Акмолинской области

Фото: В Международном сухопутном порту Ганьчжоу в городе Ганьчжоу провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай) организованно проходят погрузка и разгрузка контейнеров поездов Китай–Европа. Фото/Чжу Хайпэн

Рассказать друзьям

По состоянию на 28 ноября общее число отправлений грузовых поездов по маршрутам международных железнодорожных перевозок Китай-Европа превысило 120 тыс. Стоимость перевезенных грузов составила свыше 490 млрд долларов США, а номенклатура товаров расширилась до более чем 50 тыс. наименований, объединенных в 53 категории, сообщает газета "Жэньминь жибао".





Какие изменения произошли в работе поездов Китай-Европа с начала этого года? Какой прогресс был достигнут в развитии сети транспортных коридоров?





Фиксированный график





Поезда Китай-Европа с фиксированным графиком - это поезда, которые курсируют по заранее установленным номерам, маршрутам и расписанию, с постоянными станциями отправления и назначения как внутри страны, так и за рубежом, установленными пограничными переходами и фиксированным временем прибытия в конечный пункт.





В ноябре этого года компания "Китайские железные дороги" опубликовала четвертый пакет фиксированных графиков для поездов Китай-Европа. На данный момент количество маршрутов с таким расписанием увеличилось до 17; еженедельно курсирует 22 состава, из которых 8 - в обратном направлении; общее количество рейсов в год выросло до более чем 1000.





Какие преимущества имеют поезда Китай-Европа с фиксированным графиком?





Более высокая скорость - статистика показывает, что по сравнению с обычными поездами Китай-Европа на аналогичных маршрутах время в пути поездов с фиксированным графиком сокращается в среднем более чем на 30%.





Более стабильная работа - фиксированные пункты отправления/назначения, маршрут, время и номер рейса предоставляют предприятиям больше удобств для планирования логистики.





Работа по принципу общественного транспорта и прозрачное ценообразование в режиме реального времени способствуют продвижению интеллектуальной продукции Китая на европейский рынок, а также упрощают выход качественных европейских товаров на рынок Китая", - отмечает Ли Баочжоу, начальник диспетчерского центра Западного вокзала города Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай).





Более высокая стоимость грузов - согласно статистике, средняя стоимость груза в одном контейнере составов с фиксированным графиком на 41% выше, чем у обычных поездов Китай-Европа.





Рано утром 18 ноября 2025 года в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань (Центральный Китай) поезд Китай–Европа X8003, первый в Чжэнчжоу с фиксированным графиком, готов к отправке со станции Путянь. Фото/Ван Вэй





Транспортные коридоры





По состоянию на конец октября этого года совокупное число китайских городов, откуда отправляются поезда Китай-Европа, достигло 128. Они соединяют Китай с 232 городами в 26 европейских странах и более чем 100 городами в 11 азиатских странах, охватывая практически всю Евразию.





На территории Китая поезда Китай-Европа проходят в основном по трем направлениям: западному, центральному и восточному.





Западный коридор пролегает через два пограничных перехода - Алашанькоу и Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай); центральный коридор - через пограничный переход Эрэн-Хото (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай); восточный коридор - через три пограничных перехода: Маньчжурия (АР Внутренняя Монголия), Суйфэньхэ и Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). При этом за первые 10 месяцев этого года через западный коридор прошло 7749 поездов Китай-Европа, что составляет более половины общенационального показателя.





За пределами Китая сформированы три основных транспортных коридора: северный, центральный и южный.





Северный коридор проходит через Эрэн-Хото, Маньчжурию, Суйфэньхэ и Тунцзян, соединяясь с широкой железнодорожной колеей Монголии, России и Беларуси и далее выходя в европейские страны. Центральный коридор проходит через Алашанькоу и Хоргос, соединяется с широкой железнодорожной колеей Казахстана и на территории России сливается с северным коридором. Южный коридор проходит через Алашанькоу, Хоргос и другие переходы, соединяется с широкой железнодорожной колеей Казахстана, далее - с паромной переправой через Каспийское море и железными дорогами Азербайджана, Грузии и других стран, после чего по железной дороге Турции или через комбинированное железнодорожно-морское сообщение по Черному морю выходит в европейские страны.





22 ноября 2025 года в городе Цзиньхуа провинции Чжэцзян (Юго-Восточный Китай) полностью загруженный поезд Китай–Европа отправился с Южного вокзала. Фото/Чэнь Е





Стоимость грузов





Поезда Китай-Европа открыли новый транспортный коридор для внутриконтинентальных регионов Азии и Европы, а также создали новые возможности для торгово-экономического сотрудничества вдоль маршрутов. Данные показывают, что с 2013 по 2024 год стоимость грузов, перевозимых поездами Китай-Европа, выросла примерно в 33 раза, а их доля в общем объеме китайско-европейской торговли увеличилась с 0,4% до 8,5%.





Район Нанькан города Ганьчжоу провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай) ежегодно потребляет около 10 млн кубометров древесины, из которых 80% приходится на импорт.





Раньше импорт древесины из Европы занимал много времени и обходился дорого. С введением поездов Китай-Европа время транспортировки сократилось до 12 дней, что экономит 25 дней по сравнению с традиционными морскими перевозками, совокупные логистические издержки также снизились на 18%", - рассказывает Е Чжаннань, менеджер коммерческого отдела Международного сухопутного порта Ганьчжоу Наньчанского железнодорожного логистического центра.





Благодаря модели взаимодействия "порт + бондовая зона + трансграничная торговля" Международного сухопутного порта Ганьчжоу мебельные предприятия Нанькана подписали контракты с зарубежными партнерами на сумму свыше 5 млрд юаней (706,58 млн долларов США), закупая древесину со всего мира и поставляя мебель в разные страны.





Туристка из Германии по имени Анна во время путешествия по Китаю присмотрела китайскую скатерть. Продавец посоветовал ей оформить заказ онлайн - и через три дня скатерть уже будет доставлена к ее дому в Германию.





Такая быстрая трансграничная доставка стала возможной благодаря новой глобальной логистической сети, созданной на базе поездов Китай-Европа и зарубежных складов.





С помощью масштабных перевозок поездов Китай-Европа мы заранее размещаем крупные партии китайских товаров на зарубежных складах, а затем осуществляем локальную доставку, что значительно сокращает сроки доставки", - объясняет Сун Пэнхуэй, менеджер по продажам логистической компании "Оухан" в провинции Хэнань (Центральный Китай). По его словам, в настоящее время зарубежные склады компании размещены в 25 странах Евросоюза.





Не имеющие выхода к морю страны - Казахстан, Узбекистан, Монголия - за счет поездов Китай-Европа получили доступ к морским портам. Опираясь на поезда Китай-Европа, такие китайские города, как Чунцин, Сиань, Чжэнчжоу и Ухань, достигли значительного роста в экспортно-ориентированной экономике.





Представитель компании "Китайские железные дороги" заявил, что на следующем этапе Китай готов совместно с другими странами вдоль маршрутов, наряду с качественным обслуживанием и поддержанием существующих транспортных коридоров, совместно осваивать новые транспортные линии и ускорить формирование диверсифицированной структуры транспортных коридоров.





Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ли Синьпин