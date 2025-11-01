31.10.2025, 22:27 14101
Журналисты познакомились с искусством Пекинской оперы
В рамках программы CIPCC-2025 для журналистов была представлена выдержка из жанра Пекинская опера - показаны фрагменты нескольких произведений, выполненных артистами в традиционных костюмах и гриме, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Для справки: Пекинская опера - это один из наиболее значимых видов китайского традиционного театра, возникший в Пекине примерно в конце XVIII - XIX века. Она объединяет вокальные партии, диалоги-речь, пантомиму, танец, боевые и акробатические элементы. Композиционно она делится на "гражданские" (wenxi) - бытовые, романтические сюжеты, и "военные" (wuxi) - с боевыми сценами и акробатикой. Особое внимание уделяется выразительной символике: грим (раскраска лиц) обозначает характер персонажа (например, красный - героизм, белый - хитрость, зеленый - вспыльчивость). Костюмы ярки, стилизованы, движения артистов тоже: каждый жест, шаг, взмах - часть символической системы.
Кроме собственно сценического представления, для гостей было организовано интерактивное погружение: посетителям дали не только насладиться искусством, но и примерить грим, присущий этому жанру, а также испытать на себе костюмы артистов. Таким образом, мероприятие стало не просто наблюдением, но и участием - возможность почувствовать себя частью театральной эстетики Пекинской оперы.
27.10.2025, 22:03 58286
Хуанлин - древняя деревня уезда Уюань, ставшая символом сельского возрождения Китая
Деревня Хуанлин расположена в уезде Уюань провинции Цзянси. Её история насчитывает более пятисот лет, а архитектура выполнена в традиционном хуэйском стиле - с белыми стенами, тёмными крышами и деревянной резьбой. Место известно благодаря старинному обычаю "сушки урожая", когда жители осенью раскладывают перцы, кукурузу и другие культуры на крышах и у окон, превращая деревню в яркое полотно из красных и золотых оттенков, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
За последние годы Хуанлин стал примером успешного развития сельского туризма. В рамках программы по возрождению деревень здесь провели реставрацию старинных домов, благоустроили улицы и инфраструктуру. Местные жители открывают семейные гостиницы и мастерские, участвуют в культурных проектах и сохраняют традиционные ремёсла.
В 2023 году Хуанлин был включён в список лучших туристических деревень мира по версии Всемирной туристической организации. Сочетание исторического наследия, природной красоты и современного подхода к развитию сделало его одной из самых популярных сельских достопримечательностей восточного Китая.
24.10.2025, 17:46 157381
Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта
Фото: информационная компания Урумчи
Этот уезд с населением 70 тысяч человек вскоре примет 800 тысяч гостей - все ради одного вида спорта. Уезд Бурчун в округе Алтай Синьцзяна расположен на северо-западной окраине Китая, и является приграничным уездом с постоянным населением всего около 70 тысяч человек, сообщает информационная компания "Урумчи".
С приближением зимы все больше туристов направляются в Бурчун, чтобы отправиться в длительное ледово-снежное путешествие в волшебном зимнем мире. Прошлой зимой уезд посетили более 680 тысяч туристов,
общие туристические расходы составили 1,1 миллиарда юаней. Только за один день 1 февраля количество посетителей достигло 9585 человек, что стало историческим максимумом. По прогнозам местного управления культуры и туризма, в этом году сюда приедут более 800 тысяч человек, чтобы насладиться снежным праздником.
Расположенный на "золотом лыжном поясе" вдоль 47-й северной параллели, Бурчун обладает климатом и "пухлым снегом", аналогичными тем, что в Альпах. Холодная и долгая зима стала уникальным брендом уезда Бурчун.
После Пекинской зимней Олимпиады и продвижения идеи "300 миллионов человек в зимних видах спорта" Бурчун воспользовался возможностью, активно развивая индустрию зимнего туризма и спорта. Теперь здесь "весной и летом красиво, осенью и зимой нарядно - в низкий сезон спадов нет, а высокий становится еще оживленнее", что стало новой нормой для туризма Бурчуна - позволив превратить "лед и снег" в "золотые и серебряные горы".
Бурчун граничит с Россией, Казахстаном и Монголией, и располагает более чем 30 знаменитыми туристическими достопримечательностями, включая Канас и Кумканас. Куда ни взгляни повсюду живописные виды, куда ни ступи везде "поэзия и даль мечты" в сердцах туристов. В прошлом году Бурчун принял более 17 миллионов туристов, что принесло 14 миллиарда юаней туристических доходов. В этом году туризм в уезде стал еще более бурным: по состоянию на 15 октября уже принято 26,3 миллиона туристов, общие расходы достигли 24,1 миллиарда юаней рост более чем на 60% и 77% соответственно.
С подъемом зимнего туризма и снежных видов спорта зимой в Бурчуне стало оживленно. Местные власти глубоко раскрывают преимущества снежных ресурсов, превращая зимние виды спорта в массовое праздничное мероприятие.
Международный горнолыжный курорт "Цзикэпулин", расположенный в 82 км от аэропорта Канас, с максимальной высотой 2848 м и перепадом 1466 м стал рекордным горнолыжным курортом Китая. Опираясь на природные ресурсы, Бурчун провел два этапа Мирового тура по фрирайду (FWT), элитные соревнования Синьцзянского клуба скоростного катания, национальный марафон по скоростному катанию "Канас" и другие профессиональные турниры. В уезде открыто шесть "показательных школ зимних видов спорта", где все ученики проходят 100%-й опыт занятий на льду. Чтобы повысить вовлеченность туристов, здесь организуют фестиваль инея, велокросс, катание на оленьих и конных санях, снежный футбол, гонки на снегу, скоростное катание на коньках и другие народные и спортивные мероприятия, позволяющие гостям прочувствовать азарт и энергию зимних видов спорта.
Благодаря стремительному росту туризма процветают транспорт, общественное питание, гостиницы и развлечения. В уезде насчитывается 797 гостиниц и гостевых домов, предлагающих 23083 номера и 45893 спальных места. В этом году в Бурчуне начали работу пять новых отелей: Indigo, Conrad Hilton, Ruihe, Dongxue и Hemu Ecology, добавив 1061 номер и 1848 мест, чтобы еще лучше удовлетворить спрос туристов. При этом появляются новые профессии оператор канатной дороги, мастер по ремонту лыж, видеооператор на склоне и другие.
Чтобы удовлетворить потребности "снежных друзей" со всей страны, Бурчун развивает как "мягкую", так и "жесткую" инфраструктуру, постоянно повышая качество зимнего туризма. Здесь впервые сняты ограничения на "поквартирное бронирование по времени", введены онлайн- и офлайн-каналы покупки билетов, усовершенствована интеллектуальная туристическая платформа, объединившая бронирование, навигацию и другие функции, создан удобный формат "все путешествие в одном смартфоне". Новый туристический центр в живописной зоне Кумканас готовится к открытию, а для покупки билетов внедрены несколько каналов официальный аккаунт, OTA-платформы и кассы на месте. В режиме реального времени публикуются данные о плотности потока туристов, время работы парка увеличено до 14 часов. С помощью динамического мониторинга потоков организовано научное регулирование маршрутов движения, увеличено количество экскурсионных автобусов, чтобы снизить транспортную нагрузку и сохранить плавное передвижение по маршрутам. С учетом разнообразных запросов туристов в Цзядэнъюй, Канасе и Кумканасе организовано 7 постоянных пунктов для бесплатного хранения багажа, введены "малые порции блюд" и комплексные обеды, ускорена реконструкция многоуровневой парковки в Цзядэнъюе, в деревнях Кумканас и Канас созданы кооперативы, реализующие товары по доступным ценам.
Лед и снег - это дар природы Бурчуну, а также источник огромных перспектив развития зимнего туризма и культуры. Местные власти прилагают все усилия, чтобы создать крупнейший в Азии мировой горнолыжный курорт
по объему приема гостей. С нетерпением ждут, что этой зимой Бурчун встретит по-настоящему "горячий снежный" сезон.
23.10.2025, 17:34 173496
Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность
Фото: 17 октября 2025 года, Гуанчжоу. Робособака, представленная на стенде технологической компании на 138-й Китайской импортно-экспортной ярмарке (Гуанчжоуской ярмарке), привлекла внимание покупателей. Фото / Хуан Таймин
20 октября Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные о развитии национальной экономики за первые три квартала 2025 года. Согласно статистике, за этот период ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом исчислении, что на 0,2 п.п. выше показателя за весь прошлый год и на 0,4 п.п. выше уровня аналогичного периода 2024 года. Это заложило прочную основу для достижения основных целевых показателей года, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В условиях недостаточности импульсов роста мировой экономики, а также растущей в ней нестабильности и неопределенности, китайская экономика продолжает демонстрировать в целом стабильную и прогрессирующую динамику развития, внося в мировую экономику столь ценную определенность.
Темп роста в 5,2% является один из самых высоких среди крупнейших экономик мира, и Китай по-прежнему остается наиболее стабильным и надежным источником роста для мировой экономики.
С начала этого года, столкнувшись со сложной ситуацией, связанной с усилением внешнего давления и внутренними трудностями, китайская экономика выдержала давление, не только стабилизировав базовые показатели, но и добившись новых прорывов и улучшений в ряде ключевых областей. Это в полной мере продемонстрировало ее способность справляться с вызовами и преодолевать трудности.
За первые три квартала объем импорта и экспорта товаров в Китае вырос на 4% в годовом исчислении, показав значительную устойчивость. Как отметило агентство Reuters, это подчеркивает способность Китая освобождаться от зависимости от единого рынка и диверсифицировать продукцию.
Перед лицом противодействия глобализации новые движущие силы китайской внешней торговли набирают силу, диверсификация рынков продолжается, экспортная продукция становится более инновационной и качественной, что играет важную роль в поддержании стабильности и бесперебойности глобальных производственно-сбытовых цепочек.
Уверенное движение китайской экономики вперед ключевым образом зависит от того, что страна сосредоточена на решении собственных задач и обеспечивает высококачественный рост даже в условиях нестабильной внешней среды.
Активные и целенаправленные меры макроэкономической политики способствуют поэтапному раскрытию потребительского потенциала, оптимизации и модернизации промышленности, стабильному усилению новых драйверов роста, сбалансированному функционированию экономического цикла и последовательному продвижению открытости на высоком уровне, что укрепляет основу текущего экономического развития и накапливает потенциал для долгосрочного роста.
За первые три квартала конечное потребление обеспечило 53,5% прироста китайской экономики, продолжая играть роль главного двигателя развития. Эффект от политики, направленной на реализацию крупных национальных стратегий и укрепление безопасности в ключевых областях, а также от инициатив по масштабному обновлению оборудования и замене старых потребительских товаров на новые продолжает распространяться на производственный сектор. Это стимулирует развитие отраслей, связанных с производством оборудования и потребительских товаров, а также способствует расширению производства и технологическому обновлению в таких сферах, как зеленое производство и цифровые технологии.
В то же время углубленное продвижение строительства единого общенационального рынка ускоряет поток товаров, рабочей силы, капитала и других факторов, а логистика в промышленных цепочках продолжает наращивать темпы.
Достаточное пространство для маневра в политике, богатый набор инструментов и создание регулярных политических резервов будут и впредь служить гарантией стабильного функционирования китайской экономики.
На недавно прошедшей 138-й Китайской импортно-экспортной ярмарке (также известной как Гуанчжоуская или Кантонская ярмарка) перед стендами с высокотехнологичной продукцией, такой как роботы и оборудование для интеллектуального производства, выстраивались длинные очереди посетителей из разных стран. По мере углубления интеграции технологических и промышленных инноваций все больше новаторских достижений переходит из лабораторий на производственные линии, а инновационный потенциал постоянно преобразуется в движущую силу экономического развития.
Китай, учитывая собственные условия, наращивает производительные силы нового качества, способствуя постоянной оптимизации экономической структуры и поэтапной трансформации старых драйверов роста в новые, вливая свежую энергию в высококачественное развитие.
Традиционные отрасли активно внедряют модели "интернет+", "AI+" (искусственный интеллект+) и "цифра+", ускоряя обновление оборудования и техническую модернизацию, постоянно обретая новую жизненную силу.
За первые три квартала выработка электроэнергии на крупных ветровых и солнечных электростанциях продемонстрировала двузначный рост в годовом исчислении. Производство новых энергетических продуктов, таких как автомобили на новых источниках энергии и литий-ионные автомобильные аккумуляторы, выросло на 29,7% и 46,9% соответственно, что способствует повышению "зеленой составляющей" экономического развития.
Подходит к завершению выполнение 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг.). За эти пять лет общий объем китайской экономики последовательно преодолел отметки в 110, 120 и 130 трлн юаней, ее среднегодовой вклад в рост мировой экономики сохраняется на уровне около 30%, что делает Китай одной из важнейших движущих сил мирового экономического развития.
На фоне масштабных изменений, невиданных за столетие, Китай стабилизировал общую картину развития, укрепил основы и добился новых важных достижений в экономике и социальной сфере, заложив более прочный фундамент и накопив больший запас уверенности для продолжения пути в новом путешествии по реализации 15-й пятилетки (2026-2030 гг.).
Перед лицом изменчивой международной обстановки такие характеристики китайской экономики, как стабильность общей структуры, поступательная динамика и устойчивость, остаются неизменными. На следующем этапе, эффективно используя имеющиеся политические инструменты, последовательно продвигая высококачественное развитие и ускоряя формирование производительных сил нового качества, Китай уверен в своих силах сохранять тенденцию устойчивого улучшения экономики и продолжать вносить важный вклад в рост мировой экономики.
Источник: рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
23.10.2025, 17:24 173991
8-е Китайское международное импортное ЭКСПО: высокий уровень открытости объединяет усилия для развития
Фото: 6 ноября 2024 года, Шанхай. Покупатели выбирают плюшевые игрушки в зоне потребительских товаров на 7-м Китайском международном импортном ЭКСПО. Фото/Тан Кэ
С 5 по 10 ноября в Шанхае пройдет 8-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE). К настоящему времени участие подтвердили более 320 компаний из свыше 110 стран и регионов мира, а общая законтрактованная выставочная площадь превысила 360 тыс. кв. м, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Десятки государств и международных организаций представят свои экспозиции на национальной комплексной выставке. Почётными гостями выступятШвеция и ОАЭ, а Кыргызстан примет участие впервые. 170 зарубежных компаний и 27 организаций будут участвовать уже восьмой раз подряд, став настоящими "ветеранами" этого мероприятия.
CIIE - первая в мире выставка национального уровня, посвященная импорту. Она проводится ежегодно без перерывов с 2018 года, став символом взаимного движения Китая и мира навстречу друг другу. По данным статистики, за семь прошедших выставок было представлено около 3 тыс. новых продуктов, технологий и услуг, предварительный объем сделок превысил 500 млрд долларов США, а общее число зарубежных участников достигло 23 тыс.
На фоне роста унилатерализма и протекционизма CIIE позволяет всем сторонам воочию убедиться в искренности Китая в расширении открытости высокого уровня, продолжая вселять уверенность в глобальное торгово-экономическое сотрудничество.
Восьмикратный участник CIIE, немецкая компания Kärcher, в этом году представит 6 новинок мирового уровня, демонстрируя последние достижения в сфере интеллектуальной уборки. Среди них - универсальный уборочный робот, использующий лазерные сканеры, 3D-датчики и ультразвуковые технологии для комплексного мониторинга окружающей среды. Умный уборщик точно распознает людей и препятствия, автоматически объезжая их, обеспечивая эффективное и безопасное выполнение работ.
Концерн Kärcher - свидетель, участник и бенефициар открытости Китая на высоком уровне. Китайский рынок - одна из ключевых составляющих нашей глобальной стратегии", - подчеркнул Райнер Керн (RainerKern), вице-президент Kärcher и финансовый директор компании в Китае.
По его словам, в последние годы Kärcher благодаря участию в CIIE и других международных выставках значительно укрепила влияние бренда. Многие продукты, впервые представленные широкой публике на выставке, превратились из экспонатов в товары, получив положительные отзывы рынка, что наглядно свидетельствует об огромном потенциале китайского рынка.
Чтобы облегчить выход зарубежных малых и средних предприятий (МСП) на китайский рынок, в этом году на CIIE впервые будет создана специальная платформа для трансграничной электронной коммерции площадью около 530 кв. м. Через специализированные презентации, профессиональные встречи и прямые трансляции платформа объединит выставочную деятельность, торговлю, логистику и доставку, преодолевая "последний километр" на пути выхода зарубежных товаров на китайский рынок и формируя эффективный "зеленый коридор" с целью повышения результативности участия МСП.
Следуя тенденциям развития перспективных отраслей, на нынешней CIIE в секции автомобилей и интеллектуальных транспортных решений продолжит работу специализированная зона "Мобильность будущего". Она сосредоточится на передовых технологиях, включая технологии в сфере низковысотной экономики, и станет международной платформой для демонстрации инновационных достижений и отраслевой синергии. Это будет способствовать внедрению мировых разработок в области интеллектуальной мобильности в Китае и совместному использованию возможностей.
Китай обладает уникальными преимуществами в управлении низковысотным воздушным движением и развитии инфраструктуры, а CIIE может стать важной площадкой для международного технологического обмена и гармонизации стандартов", - отметил представитель Королевского авиационного общества Великобритании в Китае Шэнь Вэньцзя.
В этом году CIIE также впервые откроет специальную зону для продукции наименее развитых стран (НРС) и расширит существующий африканский павильон, помогая предприятиям из НРС, имеющих дипломатические отношения с Китаем, и 53 африканских стран в полной мере воспользоваться режимом нулевых тарифов.
Кроме того, впервые состоится подфорум "Глобального Юга", направленный на укрепление экономической устойчивости развивающихся стран. В "Докладе о глобальной открытости 2025" появится специальная глава "Открытость стимулирует индустриализацию Глобального Юга", содействуя инклюзивному росту.
Эта серия мер открытости демонстрирует приверженность Китая конкретным действиям по открытию дверей возможностей для развивающихся стран, помогая большему числу государств интегрироваться в инклюзивный и всеобъемлющий процесс экономической глобализации.
Благодаря платформе CIIE руандийский перец чили, эфиопский кофе и непальский кашемир стали популярными товарами в домах китайских потребителей", - заявила заместитель исполнительного директора Международного торгового центра ООН Дороти Тембо.
По ее мнению, CIIE открывает двери для МСП мира все шире, позволяя им воспользоваться возможностями китайского рынка, а плоды открытости приносят пользу все большему числу стран и регионов.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Цуй Ци
21.10.2025, 21:17 195941
Историко-культурный район Таоянли в китайском городе Циньдэчжэнь
В центре китайской керамической столицы Циньдэчжэня активно развивается историко-культурный район Таоянли (陶阳里). Этот район, бывший промышленно-жилой квартал около старых печей, сегодня превращается в притягательное туристическое и культурное пространство, сочетающее практики ремесел, музейное обслуживание и сохранение архитектурного наследия, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Район охватывает около 1,28 квадратного километра, включает более 108 старинных аллей и переулков, многие из которых за тысячелетия сохраняют планировку и атмосферу производства керамики.
В сердце территории расположен национальный археологический парк старой императорской печи: Императорская печь (или "Юъяо" 御窑) - место, где производились фарфоровые изделия для императорского двора китайских династий Мин и Цин.
Один из ключевых объектов района - музей императорской печи (博物馆御窑) - выставочный павильон, который находится в составе археологического парка. Он пока что бывает частично открыт для посетителей, но уже отличается оригинальной архитектурой: залы построены в виде восьми кирпичных "линейных арок" - форма взята из традиционных конструкций соляных печей, без использования лесов при кладке кирпича, что отражает мастерство строителей.
По словам зарубежных и китайских обозревателей, Таоянли отличается от обычных старинных кварталов тем, что здесь не просто старинная улица, но "индустриальный ландшафт керамики": старые мастерские печей, жилые строения ремесленников, шоу-площадки, музеи.
Что примечательно: в последние годы район переживает обновление - он становится туристической точкой, где ремесленники демонстрируют свои изделия, посетители могут походить по старинным печным руинам, приобрести керамику и насладиться атмосферой.
Район отражает богатую керамическую историю Циньдэчжэня - города, который многие считают "глиняной столицей Китая".
14.10.2025, 07:27 326356
В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян
С 26 сентября по 31 октября 2025 года в столице Китая проходит Международный фестиваль света и сезон потребления в районе Чаоян. Торжественное открытие состоялось 11 октября, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Фестиваль объединяет световые инсталляции, цифровые технологии, искусство и гастрономию под девизом "Вместе! Мы сияем!". Главные площадки расположены на культурно-экономическом поясе реки Лянма и в Олимпийском центре Пекина, где зрителей ждут световые шоу, водные представления, проекционные спектакли и концерты.
Для журналистов была организована прогулка на лодках по реке Лянма, откуда они наблюдали яркие представления на обоих берегах. Завершением вечера стало выступление симфонического оркестра под открытым небом.
Фестиваль включает три основные программы: "Ночное созерцание Чаояна" с арт-инсталляциями и концертами мирового уровня, "Ночное вкушение Чаояна" с гастрономическими ярмарками и фестивалями, а также "Ночные покупки в Чаояне" с акциями и эксклюзивными товарами. Мероприятие подчеркивает статус Чаояна как открытого, креативного и туристически привлекательного района Пекина.
09.10.2025, 19:07 453991
Ланьчжоуская корпорация LS: история одного из крупнейших предприятий машиностроения в Китае
30.09.2025, 16:18 672756
В Кыргызстане наблюдается бум изучения китайского языка
Фото: Синьхуа
В аудитории площадью более 20 квадратных метров в городе Каракол Иссык-Кульской области Кыргызстана Айдай Кубанычбекова практикует устную речь на китайском языке с несколькими детьми в возрасте около десяти лет, пишет "Синьхуа".
Их смешные ответы время от времени вызывают смех в классе: "Что ты собираешься делать в эти выходные?" - "Буду делать домашние задания по китайскому языку". "Молодец! А ты?" - "Буду спать дома".
Центр обучения китайскому языку "Здравствуй, Китай!" был основан А. Кубанычбековой в прошлом году. В нем обучается около 40 человек.
Я всегда хотела открыть такой центр, потому что работать преподавателем китайского языка - моя мечта", - говорит она.
26-летняя девушка с детства увлекается китайскими иероглифами: "Каждый иероглиф - это картинка, наполненная особым значением". При поддержке родителей она начала изучать китайский язык и китайскую культуру в десятом классе.
В начале этот язык давался мне нелегко. Но однажды, когда я общалась с китайскими друзьями на китайском, они сразу меня хорошо поняли. Это придало мне уверенности в том, что этот язык я обязательно выучу", - рассказывает она.
Во время учебы в университете Кубанычбекова специализировалась на переводе, и китайский язык стал обязательным предметом. В этот период она также прошла онлайн-курс китайского языка, организованный Ланьчжоуским университетом. В 2023 году она по программе стипендии прошла курс подготовки преподавателей китайского языка в Даляньском университете иностранных языков, что еще больше укрепило ее мысль открыть центр обучения китайскому языку.
Это была моя первая поездка в Китай, и она оставила у меня яркие впечатления. Там улицы были чище, транспорт был удобнее, а жизнь - современнее, чем мне казалось, - сказала она. - Многие дети у нас хотят изучать китайский язык, но учебных заведений не так много. Я хочу своими усилиями помочь им осуществить свою мечту - поехать в Китай, почувствовать настоящий Китай и китайскую культуру".
Девушка сообщила, что планирует в будущем сотрудничать с китайскими вузами, чтобы отправлять детей в Китай на учебу или для участия в летних лагерях по китайскому языку и китайской культуре, а также пригласить китайских студентов в Кыргызстан, чтобы углубить взаимопонимание между молодежью двух стран посредством обменов.
В Институте Конфуция при Ошском государственном университете в Кыргызстане студент третьего курса Эрбол Келдибаев со своим товарищем после занятий поет под гитару популярную китайскую песню - "Путь обыкновенного человека" исполнителя Пу Шу. "Китайские песни приносят мне большое удовольствие", - говорит он.
В детстве Эрбол любил смотреть фильмы о китайском кунг-фу, так у него появилась мысль выучить китайский язык. "Я в свое время мечтал встретиться с Джеки Чаном", - признается он.
В университете он учится на специальности "Перевод и переводоведение".
Мне нравится учить китайский язык: писать иероглифы, переписывать фразы, смотреть фильмы на китайском языке - я не чувствую усталости, даже когда занимаюсь поздно ночью", - говорит он.
На втором курсе Эрбол получил возможность учиться в Хайнаньском педагогическом университете в течение полугода.
Там у меня появилось много китайских друзей, и мой китайский язык значительно улучшился (...) Я даже впервые увидел море!" - с восторгом вспоминает он.
Любящий пение парень также создал в Китае свой "момент успеха": стал победителем конкурса по исполнению песен на китайском языке среди иностранных студентов, организованном университетом. "Это стало для меня большим стимулом к дальнейшему изучению китайского языка".
В этом году Эрбол внес в свой "список планов" участие в конкурсе "Мост китайского языка".
Если я одержу победу на конкурсе в Кыргызстане, у меня будет возможность участвовать в его финале в Китае, представляя свою страну. Это будет большая честь для меня", - говорит он.
В связи с тем, что контакты между Китаем и Кыргызстаном становятся все более тесными, изучение китайского языка пользуется все большей популярностью среди молодежи Кыргызстана. Например, в Институте Конфуция при ОГУ с момента его основания в 2013 году обучили около 17 тысяч человек. Из них почти 600 учились или учатся в Китае по программам стипендий. Вместе с тем, кыргызстанские специалисты, владеющие китайским языком, становятся важной силой для развития торгово-экономических связей между двумя странами.
На 15-й товарной ярмарке "Кашгар - Центральная и Южная Азия", состоявшейся в августе этого года в Кашгаре Синьцзян-Уйгурского автономного района, в выставочной зоне Кыргызстана особенно оживленно. Бермет Курманбаева, эксперт Центра по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз Экспорт", на китайском языке рассказывает посетителям о преимуществах и особенностях кыргызского меда: "Наш мед с пастбищ гор Тянь-Шань отличается натуральностью".
По ее словам, все больше людей из деловых кругов Кыргызстана выбирают изучать китайский язык, считая его ключом к китайскому рынку. "Владение китайским языком - это не просто дополнительный языковой навык, но и способ завоевать доверие и пользоваться возможностями", - полагает она.
На этой ярмарке многие представители китайских предприятий были впечатлены профессиональной презентацией и подробными объяснениями Курманбаевой на китайском языке и сразу же решили перейти к обстоятельным переговорам с кыргызскими компаниями по таким вопросам, как модели сотрудничества и условия импорта продукции. С ее помощью ряд компаний с обеих сторон достигли соглашений о намерении сотрудничества. Это позволила ей глубоко осознать ценность своей работы.
Пусть дружба между Кыргызстаном и Китаем и народами двух стран будет сладкой, как мед", - искренне пожелала она.
