В Nur Otan продолжают рассказывать об активных членах объединения в рамках нового проекта "Один из нас" (ВИДЕО)

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В партии "Nur Otan" продолжают рассказывать о наиболее активных членах политического объединения в рамках нового интернет-проекта "Один из нас", передает Kazakhstan Today.

Татьяна Ищенко – член партии "Nur Otan" и директор общественного фонда "Жас дарын" в марте 2011 года впервые распахнула двери своего фонда для детей с особыми потребностями в 5 населенных пунктах Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

"Особенные дети - наши общие дети. Мы должны дать им шанс для нормального развития. Помогая им сегодня, мы обеспечиваем для них счастливое завтра, создавая условия для равных возможностей", - делится Татьяна Германовна.





Центры работают за счет благотворительной помощи членов фракции партии "Nur Otan", госсоцзаказа и спонсоров.

Ежегодно на бесплатной основе здесь обучаются более 170 воспитанников. Помощь в виде одежды, обуви, продуктов питания оказывается более чем 300 детям. Благотворительными акциями на лечение и реабилитацию охвачено более 50 детей.

Стоит отметить, что оказание помощи людям с особыми потребностями является неотъемлемой частью работы партии "Nur Otan". В рамках партийного проекта "Кедергісіз Келешек", инициированного по поручению Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева принято уже 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНиПы, через ярмарки вакансий трудоустроено более 34 тыс. человек. Совместно с корпоративным фондом "Болашак" в общеобразовательных школах по всей стране открыто 38 кабинетов поддержки инклюзии.

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