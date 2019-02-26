Сайты некоторых госорганов будут недоступны в выходные дни в связи с техработами

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сайты некоторых госорганов будут недоступны в выходные дни в связи с проведением технических работ, передает Kazakhstan Today.

Технические работы проводятся по модернизации текущей сетевой инфраструктуры Серверного Центра государственных органов (СЦ ГО) путём внедрения нового технологического решения. В связи с тем что идет перевод систем, возможна временная недоступность интернет-ресурсов, расположенных в СЦ ГО, только в выходные дни до конца I квартала 2019 года", - сообщили в компании "Национальные информационные технологии".

При этом в компании отметили, что в будние дни все будет работать в штатном режиме. Более подробную информацию в АО "НИТ" обещают раскрыть по окончанию работ.

Напомним, ранее АО "НИТ" сообщило о проведении внеплановых работ на телекоммуникационном оборудовании, расположенном в серверном центре государственных органов с 21.00 23 февраля до 13.00 часов 24 февраля 2019 года.

В связи с этим в компании заявили о недоступности таких интернет-ресурсов, как: портал "Электронного правительства"; приложение "Мобильное правительство"; государственная база данных "Е-лицензирование"; сервисный программный продукт "Маркировка товаров"; сервисный программный продукт База "Монополист"; а также сайты Министерства информации и коммуникаций, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства здравоохранения, Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, Министерства национальной экономики, Комитета национальной безопасности, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и Конституционного совета РК.

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