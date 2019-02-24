Беспроводные пылесосы LG Electronics обеспечат чистотой и уютом Ваш дом в День влюбленных

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Наслаждайтесь свободой от шнуров и лишних громоздких деталей, передает Kazakhstan Today.

В преддверии Дня святого Валентина, когда кажется, что сам воздух наполнен романтикой, меньше всего хочется думать о домашних делах, особенно об уборке дома. Достать из кладовки, собрать комплектующие, подключить шнур к питанию - чтобы просто пропылесосить дом, каждый раз нам приходится делать много лишних, отнимающих сил, движений.

LG Electronics (LG) предлагает быструю уборку без усилий с беспроводным вертикальным пылесосом LG CordZero Hand Stick - новинкой в области бытовой техники для дома. Он настолько удобен и прост в применении, что уборка не отнимет много времени и сил. Всего пара движений - и дом засияет чистотой.

Поскольку LG CordZero Hand Stick не привязан к сети и может работать от съемного литий-ионного аккумулятора, его маневренность выше, чем у шнуровых собратьев. Весит такой чудо-пылесос менее трех килограммов и места занимает не больше, чем обычная швабра. Только прятать его от посторонних глаз не придется. У этого пылесоса настолько стильный дизайн, что он может стать дополнением к любому интерьеру.

Не хотите постоянно пылесосить за детьми и домашними животными? Возьмите в помощники робот-пылесос LG HOM-BOT Square с инновационным "умным" инверторным мотором Smart Inverter Motor, который обеспечивает качественную уборку и обладает более длительным сроком службы.

Робот-пылесос LG HOM-BOT Square настолько умный, что претендует на место еще одного члена семьи - даже в темноте он умеет определять своё местонахождение, отслеживать пройденный маршрут и формировать новый. Многочисленные датчики на корпусе пылесоса распознают препятствия и минимизируют столкновения с ними.

У LG HOM-BOT Square квадратный корпус и удлинённые до 7 сантиметров щёточки, поэтому он лучше проникает в углы и обеспечивает эффективную уборку в углах и вдоль стен.

Теперь есть кому поддерживать порядок между генеральными уборками. С беспроводными пылесосами от LG вы сэкономите свое время на более важные и интересные дела.

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