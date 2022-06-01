Эксклюзивное решение LG для удобной стирки и сушки белья

Фото: LG Electronics

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - LG Electronics (LG) начинает продажи в Казахстане новой системы по уходу за одеждой LG WashTower® Objet Collection . Основными компонентами решения являются сушильная машина, расположенная сверху, и стиральная машина под ней. Единый вертикальный блок высвобождает дополнительное пространство в ванной или прачечной для размещения раковины и полок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Изысканный дизайн LG WashTower® включает устойчивые к царапинам дверцы из черного тонированного стекла, декоративные хромированные элементы и отделку в зеленых и бежевых тонах. Бесшовный плоский корпус с минималистичной ультрасовременной эстетикой идеально сочетается с большинством пространств и стилей оформления.





Обе секции LG WashTower® имеют одинаковую конструкцию, а общая высота получается на 87 мм ниже, чем башня из отдельных стирально-сушильных машин. Находящаяся между секциями инновационная панель управления Center Control ™ обеспечивает удобный доступ к элементам управления в легкодоступном месте на идеальной высоте. Наиболее часто используемые программы вынесены на панель, а дополнительные режимы стирки и сушки можно выбрать с помощью мобильного приложения ThinQ™ на смартфоне.

Стиральная машина LG WashTower® поддерживает усовершенствованную технологию AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) с улучшенным искусственным интеллектом, который автоматически определяет объем загрузки, тип и свойства ткани для каждой загрузки1. Благодаря функции LG Smart Pairing™ стиральная машина передает сушилке информацию об оптимальных настройках сушки в режиме реального времени.

Взаимодействие компонентов LG WashTower® позволяет прогнозировать общее время завершения цикла, которое отображается на панели управления. Для сокращения времени общего цикла и экономии электроэнергии предусмотрен предварительный нагрев сушилки, стартующий до окончания стирки.





В процессе стирки технология TurboWash™ 360° обеспечивает максимально эффективное распределение воды, благодаря которому моющее средство лучше растворяется, а цикл стирки проходит без повреждения ткани. Пять распылителей обеспечивают равномерное распыление воды на одежду с концентрированным раствором моющего средства, который проникает глубоко в ткани для более быстрой и полной очистки.





В сушильной машине LG WashTower® используется тепловой насос LG DUAL Inverter Heat Pump™ для бережной сушки при температуре порядка 55 градусов. Низкая температура в течение всего цикла сушки позволяет избежать усадки вещей из натуральных волокон. Благодаря использованию компрессора вместо электрического нагревателя для создания горячего воздуха сушильная машина в LG WashTower® с тепловым насосом потребляет меньше электроэнергии, чем традиционные сушильные машины с вентиляцией.





1Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, а также толщину материала. Технические характеристики и функции продукта могут различаться в зависимости от модели или региона.