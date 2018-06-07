Huawei продолжит создание открытой и взаимовыгодной партнерской экосистемы

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Huawei продолжит создание открытой, совместной и взаимовыгодной партнерской экосистемы, передает Kazakhstan Today.

Ежегодно руководители высшего звена и эксперты по продуктам компании Huawei на совместной встрече обсуждают свое видение последних тенденций рынка и рассказывают о наиболее актуальных для партнеров темах. Прошедшая сегодня в Алматы конференция Huawei Channel Forum объединила более 150 участников рынка для обсуждения ключевых отраслевых вопросов, сообщили в пресс-службе компании.

Как отметил генеральный директор департамента корпоративных продаж компании Huawei в Казахстане Менг Чинбо, в 2018 году компания продолжает фокусироваться на создании открытой, совместной и взаимовыгодной партнерской экосистемы, благодаря которой Huawei совместно с партнерами помогает успешно решать задачи клиентов. "Позиция компании Huawei - стать промоутером цифрового общества, инструментом преобразования цифровых технологий и лучшим партнером, для чего нами была разработана стратегия "Платформа + Экосистема", - подчеркнул Менг Чинбо.

В свою очередь директор отдела по работе с партнерами и SMB компании Huawei в Казахстане Хао Вэй подробно рассказал о партнерской программе компании. Он отметил, что Huawei продолжит интеграцию, укрепление партнерской политики открытости и справедливости, будет инвестировать усилия в открытое сотрудничество с партнерами, делиться интересами, стремиться к созданию здоровой экосистемы для взаимовыгодного сотрудничества.

В пресс-службе проинформировали, что в рамках конференции Huawei Channel Forum была представлена новая линейка серверов и систем хранения данных, в частности OceanStor Dorado V3 на базе NVMe накопителей. Презентуя новинку, менеджер по IT-решениям Никита Орешкин отметил, что за последние двадцать лет мощность процессоров выросла почти в 580 раз, пропускная способность каналов - в 1000 раз, а вот производительность систем хранения данных - только в 20 раз.





Хранение данных стало "слабым местом", которое тормозит развитие всех IT-систем. Положение дел заметно улучшилось благодаря распространению систем хранения данных на SSD-накопителях. К таким системам относится и новинка Huawei - OceanStor Dorado V3 типа All-flash, которая подходит для высоконагруженных приложений, отличается высокой производительностью, надежностью и эффективностью.

Как подчеркнул эксперт, Dorado V3 является превосходным решением для различных сценариев применения: базы данных, VDI, виртуализации серверов и SAP HANA. Специально разработанная технология FlashLink позволяет системе хранения данных за счет использования твердотельных накопителей последнего поколения достичь высокой производительности до 4 млн IOPS при среднем времени отклика 500 мкс, а также сократить время простоя почти до нуля. При этом инновационная технология RAID-TP обеспечивает надежность хранения данных даже при одновременном выходе из строя 3 дисков и устраняет проблемы с целостностью данных при использовании твердотельных накопителей большой емкости. Кроме того, ведущие отраслевые технологии дедупликации и сжатия данных повышают эффективность использования ресурсов хранилища в три раза. Полная совместимость продуктов линейки OceanStor V3 обеспечивает возможность создания эффективного решения для защиты данных при минимальных затратах.

На форуме также была представлена линейка коммутационного оборудования для корпоративных сетей. Менеджер по IP-решениям компании Huawei Дмитрий Радоснов представил полную серию оборудования WLAN, совместимого со стандартами 802.11a/b/g/n/ac и предназначенного для установления высокоскоростных, безопасных и надежных беспроводных сетевых соединений внутри и за пределами помещений.

Оборудование WLAN применяется в корпоративных офисах, школах, больницах, больших торговых центрах, выставочных залах, аэропортах, вокзалах, цифровых поездах и стадионах, а также в цифровых портах, беспроводных транспортных сетях передачи данных, беспроводных системах видеонаблюдения и транспортных сетях между транспортом и землей.

Как отметил спикер, оборудование и решения WLAN компании Huawei позволяют решить практически любые задачи по организации беспроводного доступа.

Также на конференции работала выставочная зона, где посетители могли ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием Huawei. Компания представила вниманию гостей мероприятия новейшее оборудование: точки доступа для построения беспроводных сетей, оборудование широкополосного транкинга на базе LTE, оборудование унифицированных коммуникаций и системы хранения данных, заключили в пресс-службе.

Huawei является ведущим глобальным производителем в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий. Одна треть населения планеты использует продукты и решения Huawei.

В Казахстане компания представлена с 1998 года, за это время она обеспечила более 400 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.

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