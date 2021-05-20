III Международный форум по энергосбережению пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Нур-Султане 28 мая 2021 года в онлайн формате пройдет III Международный форум по энергосбережению , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ведущие специалисты соберутся на единой диалоговой площадке для обмена опытом и инновационными решениями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Отмечается, что для популяризации энергосбережения среди населения организаторами форума объявлен третий республиканский конкурс детских рисунков "Энергосбережение глазами детей" и третий конкурс среди государственных организаций на звание "Лучшее энергоэффективное бюджетное учреждение". Кроме того, впервые будет проведен конкурс с присвоением профессиональной премии среди энергоаудиторов и энергоменеджеров.

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