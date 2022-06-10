Казахстан определился с местом для АЭС - Токаев

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Казахстан определился с местом строительства АЭС, сообщил сегодня на Совете иностранных инвесторов президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он отметил важность использования атомной энергии. По мнению президента, в условиях нестабильности возобновляемой энергетики и ограниченности газовой генерации "мирный" атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации.
По его словам, Казахстан имеет целый ряд конкретных преимуществ для развития атомной энергетики, которую ЕС включил в перечень зеленых технологий. В частности, республика занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана.
В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков", - заявил президент.
По его мнению, 80% всех выбросов парниковых газов в Казахстане связаны с производством энергии на ископаемом топливе, что является основным фактором, оказывающим негативное влияние на климат страны. В связи с этим, по его словам, модернизация энергетической отрасли имеет определяющее значение.
Ранее в Минэнерго РК рассказали, где планируется построить АЭС.
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Эксклюзивное решение LG для удобной стирки и сушки белья
31.05.2022, 10:00 5831
Фото: LG Electronics
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - LG Electronics (LG) начинает продажи в Казахстане новой системы по уходу за одеждой LG WashTower® Objet Collection. Основными компонентами решения являются сушильная машина, расположенная сверху, и стиральная машина под ней. Единый вертикальный блок высвобождает дополнительное пространство в ванной или прачечной для размещения раковины и полок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Изысканный дизайн LG WashTower® включает устойчивые к царапинам дверцы из черного тонированного стекла, декоративные хромированные элементы и отделку в зеленых и бежевых тонах. Бесшовный плоский корпус с минималистичной ультрасовременной эстетикой идеально сочетается с большинством пространств и стилей оформления.
Обе секции LG WashTower® имеют одинаковую конструкцию, а общая высота получается на 87 мм ниже, чем башня из отдельных стирально-сушильных машин. Находящаяся между секциями инновационная панель управления Center Control ™ обеспечивает удобный доступ к элементам управления в легкодоступном месте на идеальной высоте. Наиболее часто используемые программы вынесены на панель, а дополнительные режимы стирки и сушки можно выбрать с помощью мобильного приложения ThinQ™ на смартфоне.
Стиральная машина LG WashTower® поддерживает усовершенствованную технологию AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) с улучшенным искусственным интеллектом, который автоматически определяет объем загрузки, тип и свойства ткани для каждой загрузки1. Благодаря функции LG Smart Pairing™ стиральная машина передает сушилке информацию об оптимальных настройках сушки в режиме реального времени.
Взаимодействие компонентов LG WashTower® позволяет прогнозировать общее время завершения цикла, которое отображается на панели управления. Для сокращения времени общего цикла и экономии электроэнергии предусмотрен предварительный нагрев сушилки, стартующий до окончания стирки.
В процессе стирки технология TurboWash™ 360° обеспечивает максимально эффективное распределение воды, благодаря которому моющее средство лучше растворяется, а цикл стирки проходит без повреждения ткани. Пять распылителей обеспечивают равномерное распыление воды на одежду с концентрированным раствором моющего средства, который проникает глубоко в ткани для более быстрой и полной очистки.
В сушильной машине LG WashTower® используется тепловой насос LG DUAL Inverter Heat Pump™ для бережной сушки при температуре порядка 55 градусов. Низкая температура в течение всего цикла сушки позволяет избежать усадки вещей из натуральных волокон. Благодаря использованию компрессора вместо электрического нагревателя для создания горячего воздуха сушильная машина в LG WashTower® с тепловым насосом потребляет меньше электроэнергии, чем традиционные сушильные машины с вентиляцией.
1Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, а также толщину материала. Технические характеристики и функции продукта могут различаться в зависимости от модели или региона.
Реактор на низкообогащенном уране запустили в Национальном ядерном центре
06.05.2022, 15:24 13476
Фото: Министерство энергетики РК
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Физический пуск реактора ИВГ, работающего на низкообогащенном урановом топливе, произвели 5 мая 2022 года в Национальном ядерном центре Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Реализация такого глобального проекта - еще один важный вклад Казахстана в решение международной задачи по снижению угрозы распространения ядерного оружия", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
В ведомстве рассказали, что большинство исследовательских реакторов в мире работают на высокообогащенном уране, что создает угрозу распространения ядерного оружия, так как высокообогащенное топливо может быть использовано для его создания.
С 1978 года страны, эксплуатирующие исследовательские реакторы, подписали международные соглашения о переводе реакторов на низкообогащенный уран. В начале 2000-х годов в число этих стран вошел Казахстан.
В 2010 году Национальным ядерным центром РК был начат масштабный проект по конверсии на НОУ-топливо исследовательского реактора ИВГ.1М.
Главная цель проекта - снизить обогащение топлива в исследовательском реакторе до уровня ниже 20% в соответствии с требованиями МАГАТЭ, при этом сохранив и улучшив его характеристики", - сообщили в министерстве.
Специалисты Национального ядерного центра совместно с американскими и российскими партнерами выполнили расчетно-аналитическое обоснование возможности проведения конверсии, провели испытания экспериментального низкообогащенного топлива, изготовили штатное НОУ-топливо.
В настоящее время реализуется первый этап ввода в эксплуатацию реактора с НОУ-топливом, а именно - этап физического пуска реактора ИВГ.1М. После завершения следующего этапа - энергетического пуска реактора и экспериментального определения всех необходимых характеристик новой активной зоны реактор ИВГ.1М будет введен в эксплуатацию. Таким образом, уже в 2023 году на реакторе ИВГ.1М возобновятся научно-исследовательские работы в области мирного атома", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что согласно расчетам удастся не только сохранить, но и значительно улучшить выходные характеристики реактора.
Флагманские технологии LG Objet для быстрой и удобной уборки
08.04.2022, 10:00 37956
Фото: LG Казахстан
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В Казахстане начались продажи вертикального беспроводного пылесоса LG Objet CordZero™ A9 Kompressor™ (A9T-Ultra2), оснащенного функцией компрессования пыли, системой сухой и влажной уборки, а также удаленным управлением LG ThinQ™. Принадлежность к премиальному бренду LG Objet Collection™ подчеркивает современный минималистический дизайн новинки в стиле дизайнерской мебели, который гармонирует с любым стилем дорогого и шикарного современного интерьера, а выдающиеся технические характеристики позволяют максимально ускорить и упростить процесс уборки по дому, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пылесос LG CordZero™ A9T-Ultra2 - это современное интеллектуальное устройство с максимальным выбором функций, высокой эффективностью использования и отличной эргономикой. Сочетание инверторного мотора Smart Inverter Motor™, на который представляется 10-летняя гарантия, с осевым турбоциклоном помогает обеспечить мощный вихревой поток для эффективного улавливания частиц пыли. Этот же мотор обеспечивает сухую и влажную уборку при использовании насадки Power Drive Mopтм, которая позволяет очищать кафель, твердую древесину или винил с помощью обычной водопроводной воды без применения химикатов, при этом двойные крутящиеся накладки из микрофибры эффективно удаляют пыль, грязь и шерсть домашних животных.
Технология LG Kompressor™ уплотняет собранный мусор в 2,4 раза1 по сравнению с объемом без уплотнения, благодаря чему очищать контейнер придется гораздо реже.
Поддержку чистоты воздуха в доме обеспечивает 5-и ступенчатая система фильтрации Axial Turbo Cyclone™ с фильтром HEPA.
Док-станция эффективно использует отведенное ей пространство, совмещая функции одновременной зарядки двух батарей, очистки пылесборника, а также хранилища аксессуаров и насадок. Как только пылесос подключается к зарядной станции, стартует автоматическая гигиеническая очистка контейнера для пыли за счет всасывания собранного мусора в мешок зарядной станции после прохождения 3х-ступенчатой очистки. Это экономит время и избавляет от хлопот, связанных с разлетающейся повсюду пылью Встроенная в станцию ультрафиолетовая LED лампа препятствует размножению бактерий в мешке пылесборника.
Благодаря двум сменным литий-ионным аккумуляторам, входящим в комплект, можно одновременно чистить и заряжать пылесос, а время работы достигает 120 минут. Пылесос оснащен телескопической ручкой Opti-balanced Handle™, которая без лишних усилий регулируется по высоте и удобно лежит в руке. Управление функциями пылесоса осуществляется нажатием кнопки на рукоятке одним касанием пальца.
Вертикальный беспроводной пылесос LG CordZero™ A9T-Ultra2 поддерживает Wi-Fi подключение и работу с приложением LG ThinQ™2, которое информирует о необходимости очистки фильтров, уровне заряда батареи, возникновении засоров, а также запускает диагностику и ведет журнал уборки.
1 На основании результатов внутреннего тестирования LG, проведенного Intertek. Вместимость емкости A9 Kompressor™ была проверена в режиме Turbo. Шерсть кошки (мейн-кун) всасывалась и сжималась с помощью функции ручного сжатия несколько раз до вместимости сосуда. Эффективность сжатия «2,4x» рассчитана путем сравнения веса сжатой и несжатой кошачьей шерсти с одинаковым объемом. Фактическая эффективность сжатия может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
2 Для использования LG ThinQ ™, A9 Kompressor ™ необходимо подключить к Wi-Fi через приложение LG ThinQ. Приложение LG ThinQ ™ можно загрузить из Google Play Store или Apple App Store на любой смартфон. Приложение LG ThinQ ™ может работать некорректно на некоторых моделях смартфонов.
Специалисты выявили уязвимости на портале электронной почты Mail Kz
29.03.2022, 08:54 43181
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Центр анализа и расследования кибератак в Казахстане выявил уязвимости на портале электронной почты Mail Kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках функционирования национальной площадки BugBounty исследователями была выявлена критическая XSS уязвимость на национальном портале электронного сервиса Mail Kz, приводящая к полной компрометации почты пользователей почтового сервиса и возможности захвата аккаунта сервисов, которые используют данную почту для авторизации. Одним из способов эксплуатации уязвимости является компрометация всех почтовых сообщений, к тому же она дает возможность отправлять сообщения от имени жертвы-пользователя", - сообщили в Центре анализа и расследования кибератак в Казахстане.
Отмечается, что "используя эту уязвимость, злоумышленник может перехватить конфиденциальные рабочие переписки жертвы, содержащие критическую информацию".
Под критичными данными подразумеваются письма, содержащие материалы по расследованиям, содержащим персональные медицинские данные, финансовая документация организаций, инсайдерская информация касательно потенциальных сделок, которые нанесут существенный финансовый и репутационный урон жертве. Уязвимость в особенности критична, учитывая, что данным почтовым сервисом пользуются не только рядовые граждане Казахстана, но и государственные органы, как МВД, Минздрав, Минобразования, Минсельхоз, ряд областных, городских, районных больниц, клиник и поликлиник по всему Казахстану, а также районные акиматы по всему Казахстану", - отметили в ЦАРКА.
Сообщается, что информация о данной критичной уязвимости была известна владельцам платформы минимум с ноября 2021 года.
По данным ЦАРКА, на сегодняшний день уязвимость исправлена.
КАРАГАНДА. 18 ФЕВРАЛЯ - В Караганде открыт самый большой в городе магазин Technodom, построенный по прогрессивным технологиям "зеленого" строительства. Здание сконструировано с применением альтернативных источников энергии и внедрением инновационных технологий энергосбережения и энергоэффективности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С учетом климатических условий, при строительстве магазина использована герметичная обшивка, которая позволяет снизить тепловой энергообмен на 76%, а количество энергии, необходимой для охлаждения, на 21%. На крыше здание расположены 666 модулей солнечных батарей, способны произвести до 253,08 кВт/час. Это соответствует 75% энергии, потребляемой зданием за год.
Проект нового магазина разработан Weissenseer: это одна из передовых компаний Австрии в производстве энергоэффективных зданий. Как рассказал представитель Weissenseer Kazakhstan Александр Кравченко, аналогичные сооружения уже есть в мире, но проект такого рода впервые реализован в резко-континентальном климате, ведь температура воздуха в Караганде колеблется от -35 зимой до +35 летом. Технологии и использованные при строительстве материалы позволяют обеспечивать комфортную температуру внутри здания в любое время года и, что очень важно, значительно сокращают выбросы углекислого газа в атмосферу.
Мы не подключены к теплосетям. Здесь подключены от городских сетей только холодная вода, канализация и электричество, которое используется в минимальном объеме. Тепло мы производим сами: под зданием находится 41 глубинная скважина, которая позволяет нам пользоваться константным теплом под землей. В течение отопительного периода мы берем там тепло, а летом мы забираем оттуда холод, тем самым постоянно поддерживаем температуру. Мы не портим окружающую среду, мы не тратим не возобновляемые источники энергии в виде угля или еще чего-то. Мы являемся нейтральными к эмиссии с этого здания", - рассказал Александр Кравченко.
Иными словами, новый магазин не делит энергию с соседними домами и не несет дополнительную нагрузку для местных электростанций. Магазин тратит в десять раз меньше электричества в сравнении с эквивалентным строением. Глубинные скважины, тепловые насосы для обогрева, вентиляции и кондиционирования здания позволяют обеспечивать комфортную среду для сотрудников и посетителей. Система вентиляции с рекуперацией обеспечивает круглосуточный приток свежего воздуха без потери тепла.
Большое внимание при проектировании уделено дизайну. Здание построено в современном стиле Лофт с использованием высококачественных материалов. Основатель Technodom Оperator Эдуард Ким отметил, что для компании важнейшей задачей было сделать качественный проект во всех отношениях.
Дизайн здания современный, в стиле Лофт, поэтому основные материалы - бетон и стекло. Тут очень качественные витражи, стеклопакеты с минимальной теплоотдачей. Парковка для таких объектов также очень важна, поэтому мы увеличили ее площадь под зданием. Это дополнительные расходы, но мы считаем, что нашим клиентам должно быть комфортно", - подчеркнул Эдуард Ким.
За счет высокой технологичности, стоимость проекта оказалась на 20% выше в сравнении со зданием аналогичной площади. Но его экологичность и экономика четко просчитаны. В дальнейшем компания Technodom планирует расширять этот опыт и делиться им, если будут такие обращения со стороны бизнеса.
Раз мы уже пошли в эту "зеленую" экономику, то мы по каждому зданию будем смотреть, насколько можем использовать новейшие технологии в современном строительстве. И мы готовы делиться опытом нашим опытом с теми, кто проявляет интерес к таким технологиям", - подчеркнул Эдуард Ким.
Technodom - ведущая национальная сеть магазинов электробытовой и компьютерной техники Казахстана. Компания была образована в 2002 году в Алматы. В настоящее время сеть Technodom включает 82 магазина и 84 пунктов выдачи заказов.
Биотопливо из использованного растительного масла создали казахстанские студенты
04.02.2022, 14:56 90241
Фото: МОН РК
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - Студентки Казахского национального женского педагогического университета создали биотопливо из растительного масла, которое остается после готовки пищи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Разработка молодых ученых Назерке Халел и Мунисы Сайдиганиевой получила призовое место на международной конференции. Руководитель проекта - докторант КазНацЖенПУ Гулсара Аканова. Она несколько лет посвятила разработке уникальной технологии получения экологичного биотоплива, сообщает Министерство образования РК.
Сейчас многие страны переходят на биотопливо. За рубежом его производят, в основном, из различных растений: сахарного тростника, кукурузы. Мы разработали свою технологию. В крупных ресторанах быстрого питания в больших объемах используют растительное масло, и после готовки оно остается непригодным. Мы предлагаем переработать его. Для этого растительное масло очищаем от мельчайших примесей, затем добавляем щелочной катализатор и этиловый спирт и получаем биотопливо", - рассказала Аканова.
Проект молодых ученых решает ряд экологических и экономических вопросов. Биотопливо безвредно для окружающей среды и является эффективным, дешевым, безопасным и в то же время удобным при транспортировке продуктом.
Технология была признана одной из лучших на конференции молодых ученых и студентов "Фараби алемі". Пока это первое научное достижение студентов Казахского национального женского педагогического университета. В будущем студентки планируют усовершенствовать свой проект и участвовать в start-up проектах..
Напомним, в прошлом году студент из Кокшетау победил в международном конкурсе стартап-проектов. Юноша представил проект "Двигатель, работающий на чистом водороде".
Казахстанские ученые разработали технологию получения диоксида кремния из рисовой шелухи
17.01.2022, 10:17 102986
Фото: МОН РК
КЫЗЫЛОРДА. 17 ЯНВАРЯ - Технологии получения биочара, диоксида кремния из рисовой шелухи разработали ученые Кызылординского университета имени Коркыт Ата. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Раньше после сбора урожая и обработки зерна тысячи тонн рисовой шелухи оставались неиспользованными и просто сжигались. Но теперь благодаря ученым из рисовой шелухи и соломы изготавливают бумагу, активированный уголь, а также биочар. Кстати, последний активно используется в мире как биоудобрение для улучшения состояния почвы и существенного снижения ее засоления", - проинформировали в ведомстве.
По словам профессора Кызылординского университета имени Коркыт Ата Нурбола Аппазова, диоксид кремния применяют в производстве стекла, керамики, абразивов, бетонных изделий, для изготовления зубных паст, косметики, оптиковолокна и т. д.
Обычно диоксид кремния получают из песка, мы же разработали технологию его получения из рисовой шелухи, то есть из отходов риса. Мы измельчаем рисовую шелуху, высушиваем ее, потом обрабатываем соляной кислотой в условиях микроволнового облучения, тем самым ускоряется процесс извлечения неорганических веществ. Потом проводим обжиг рисовой шелухи, постепенно увеличивая температуру в печи с 300 до 800 градусов по Цельсию. В результате получается чистый, 100-процентный диоксид кремния", - отметил Нурбол Аппазов.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?