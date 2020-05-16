Казахстанцы смогут подписывать заявку на услугу eGov без ЭЦП с помощью мобильного приложения

"Не так давно читал пост гражданина, который, по данным системы, был 30 лет женат на незнакомой женщине. Видимо, при оцифровке актовых записей сотрудник госоргана механически допустил ошибку, вводя в систему данные из архивных документов. Человеческий фактор, такое тоже бывает".