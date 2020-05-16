Казахстанцы смогут подписывать заявку на услугу eGov без ЭЦП с помощью мобильного приложения

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Казахстанцы смогут подписывать заявку на услугу eGov при помощи QR-кода на мобильном приложении, передает Kazakhstan Today.
С учетом устойчивого тренда на мобильность, мы уже не можем представить свою жизнь без смартфона. Поэтому мы сейчас активно развиваем мобильное приложение eGov mobile, на котором уже доступно 60 услуг и сервисов, пользующихся большим спросом. ЭЦП там можно прикрепить к отпечатку, и подписывать запросы в один клик", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев в Facebook.
Он напомнил, что с помощью приложения можно авторизоваться на портале eGov, считав QR-код.
Посоветовавшись с коллегами, мы решили использовать эту технологию и для получения услуг. Человек сможет заказать услугу на eGov через компьютер, подписав заявку при помощи QR-кода на мобильном приложении eGov mobile. То есть пользователю не нужно будет устанавливать NCA Layer и хранить ЭЦП на компьютере. Мы уже приступили к реализации данного функционала и поэтапно будем расширять перечень госуслуг, доступных для подписания через QR-код. Такую функцию планируем запустить уже в следующем месяце, реализовав возможность получения первых услуг по QR-коду", - отметил министр.
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