Корабль "Союз МС-16" совершил посадку в Казахстане

Жезказган. 22 октября. Kazakhstan Today - Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16", отстыковавшегося 22 октября 2020 года в 02.32 по московскому времени от Международной космической станции, в 05.54 мск (08.54 по времени Нур-Султана) благополучно вернулись на Землю, передает Kazakhstan Today.

Посадка была совершена юго-восточнее Жезказгана. Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее, сообщает "Роскосмос".

В 05.54 мск проведена посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-16" в штатном режиме. На борту порядок. Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых комплексов - с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!" - сказал генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Сегодня же Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера доставят спецбортом на аэродром Чкаловский (Московская область). В течение нескольких недель они будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звёздном городке. За состоянием здоровья российских членов экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16" будут наблюдать врачи.

Старт 63-й длительной экспедиции состоялся 9 апреля 2020 года с площадки №31 космодрома Байконур. "Союз МС-16" стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1а" с экипажем на борту. Длительность полёта Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди составила почти 196 суток. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.).

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