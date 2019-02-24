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Микроволновая печь LG NeoChef - Ваш секрет идеальных блюд как в ресторане

14.02.2019, 11:40 23869
Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Удивите любимого человека в День Святого Валентина сочной курицей-гриль и нежным домашним йогуртом на десерт, передает Kazakhstan Today.

Хотите порадовать свою половинку вкусным ужином для двоих, но у вас катастрофически мало времени? Доверьте этот важный процесс микроволновой печи LG NeoChef с технологией "умный" инвертор. 

Праздничный ужин требует некоторых предварительных приготовлений. В первую очередь, необходимо разморозить курицу в микроволновой печи LG NeoChef. Система регулирования мощности микроволн обеспечивает более равномерное и быстрое размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру.

В качестве маринада традиционно используйте соль, перец, сливочное масло и любимые приправы. Кстати, микроволновая печь LG NeoChef поможет Вам быстро размягчить масло.

Пока курица маринуется, можно заняться приготовлением десерта. Подогрейте молоко в микроволновой печи LG NeoChef до 80-85 градусов, затем остудите его, равномерно помешивая до 40-45 градусов. Выдерживать диапазон температур очень важно для жизнедеятельности бактерий и правильного брожения. Добавьте в молоко закваску и тщательно размешайте. Накройте посуду пищевой пленкой, поставьте массу в микроволновку LG NeoChef установив режим "йогурт". После того, как произойдет ферментация, полученный йогурт уберите в холодильник.

Тем временем наша курица замариновалась, и можно продолжить ее приготовление. Выложите курицу на салфетку или бумажные полотенца - чтобы лишний маринад ушел, затем поместите ее на решетку от гриля и отправьте в микроволновку LG NeoChef.


Гриль у печей LG NeoChef со специальным углеволокном, что способствует равномерному и быстрому приготовлению здоровой пищи. А высокая мощность в 1000 Вт позволит приготовить блюдо еще быстрее. Если Вы придерживаетесь правильного питания, то не беспокойтесь о лишних калориях. Только в микроволновой печи  LG NeoChef содержание жира в готовых блюдах меньше на 72%.

С помощью яркой LED-подцветки Вы будете видеть весь процесс приготовления, нет необходимости открывать дверцу каждый раз, когда нужно проверить, насколько подрумянилась корочка. 

С такими возможностями от микроволновой печи LG NeoChef блюдо получится очень нежными и сочными на вкус. И не переживайте, что придется отмывать микроволновку от жирных пятен. Специальное внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.

Пока курица готовились, йогурт в холодильнике успел остудиться. Украсьте его свежими ягодами. Теперь блюда готовы - скорее подавайте их на стол. Желаем Вам незабываемого романтического ужина! 
 

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