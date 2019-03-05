LG получила награды CES 2019 Innovation Awards

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - Смартфон с пятью камерами LG V40 стал победителем в номинации Best of Innovation, передает Kazakhstan Today.





Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association (CTA™) вручила компании LG Electronics (LG) награды CES 2019 Innovation Awards за революционные инновации в области технологий и дизайна в номинации Best of Innovation. Многочисленными наградами удостоены флагманские смартфоны, cмарт-часы, LG OLED телевизоры, звуковые системы и бытовая техника.





Уже седьмой год подряд OLED-телевизоры, бытовая техника и флагманские смартфоны LG получают награды CES Innovation Awards - официальное признание отрасли за самые инновационные продукты, представленные на ежегодной выставке потребительской электроники, известной как CES®. LG удостоится самой престижной награды CES Best of Innovation Awards за смартфон LG V40 ThinQ и новые инновационные звуковые системы, которые будут представлены на выставке 2019 года.





Возглавляют многочисленные победы компании в премии CES 2019 Innovation Award смартфоны LG V40 ThinQ, LG G7 ThinQ и часы LG Watch W7.









Другие продукты LG, также получили награды за передовые стиральные машины, современные телевизоры, аудиосистемы, компьютеры и многое другое, что будет представлено на выставке CES 2019.





Премия CES Innovation Awards, спонсируемая CTA при поддержке Американской ассоциации промышленных дизайнеров, отмечает достижения в области дизайна и инженерной мысли. Награды присуждаются ежегодно группой авторитетных дизайнеров, инженеров и журналистов, которые оценивают технику по различным критериям, включающим их потребительскую ценность, эстетичность, инновационный дизайн, качество и вклад в улучшение качества жизни.





Полный список наград LG CES 2019 Innovation Awards, в том числе еще одна награда Best of Innovations Award, будут объявлены на пресс-конференции LG CES в 20:00. PST 7 января 2019 года в Лас-Вегасе.





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