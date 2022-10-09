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Meta сообщила об утечке данных 1 млн пользователей Facebook

08.10.2022, 17:22 1746
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Злоумышленники похитили данные 1 млн пользователей Facebook, распространяя вредоносные приложения.
 
По словам директора Meta по борьбе с киберугрозами Дэвида Аграновича, всего злоумышленники распространили в магазинах приложений Google и Apple более 400 мобильных приложений. Отчет об этом появился на сайте Facebook. Эти программы выполняли функции фоторедакторов и других сервисов и подталкивали людей вводить данные от учетных записей Facebook. После загрузки программы пользователю предлагали настроить учетную запись. Для этого требовалось войти в аккаунт. Введенные данные программы пересылали злоумышленникам.
 
Кроме фоторедакторов (около 40%) среди вредоносных программ встречались игры, приложения для сторонников определенного образа жизни, утилиты для бизнеса и другие. В магазине приложений для iOS их было 47, а в Google Play для платформы Android - 355. Обе компании сообщили Axios, что все вредоносные приложения уже удалили, информирует rbc.ru.
 
Агранович пообещал, что компания уведомит пользователей соцсети об утечках данных, чтобы те могли защитить свои учетные записи. Однако он подчеркнул, что Meta не сможет установить точное число пострадавших, так как все действия производились на их личных устройствах.
 
Одна из последних крупных утечек пользовательских данных на Facebook произошла в апреле 2021 года. Тогда в Сеть утекли данные примерно 500 млн человек. Их выложили в открытый доступ на одном из хакерских форумов. В базах значились полные имена пользователей, номера телефонов, даты рождения, биографические сведения, уникальные идентификаторы социальной сети и адреса электронной почты. Пострадали пользователи из 106 стран, в том числе и из России, где соцсеть сейчас заблокирована.

Напомним, в октябре прошлого года данные 1,5 млрд пользователей Facebook выставили на продажу в даркнете.
 

новости по теме

Дуров предупредил об уязвимости WhatsApp, дающей доступ ко всему телефону

07.10.2022, 08:49 4991
Дуров предупредил об уязвимости WhatsApp, дающей доступ ко всему телефону
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Создатель Telegram Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому телефонов, где установлен WhatsApp, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, этот мессенджер "уже 13 лет является инструментом слежки", сообщает РБК.
 

Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой WhatsApp на прошлой неделе", - отметил Дуров, указав, что даже обновление мессенджера до последней версии может не решить проблему.

 
По его словам, подобные проблемы с системой безопасности мессенджера случались с 2017 по 2020 год, а до 2016 года в WhatsApp вообще отсутствовало шифрование данных, указал Дуров.
 
На прошлой неделе WhatsApp обнаружил две критические уязвимости в безопасности, которые относятся к более старым версиям программы для телефонов Android и iPhone.
 
Первая уязвимость, обозначенная как CVE-2022-36934, позволяет злоумышленникам запускать удаленное выполнение кода с помощью простого видеозвонка. Благодаря этой уязвимости телефон потенциальной жертвы хакера может быть заражен в результате обычного видеозвонка, после чего злоумышленник может получить полный контроль над WhatsApp. Уязвимость существует в программе до версии 2.22.16.12, ей присвоен самый высокий уровень угрозы в американской национальной базе данных уязвимостей - 9,8 из 10, пишет The Verge.
 
Вторая обнаруженная специалистами уязвимость - CVE-2022-27492 - позволяет удаленно запускать код через вредоносный видеофайл. Для того чтобы отдать контроль над своим устройством посторонним, пользователю достаточно проиграть отправленное видео. Эта уязвимость угрожает пользователям версий мессенджера 2.22.15.9 на телефонах с iOS и пользователям WhatsApp до версии 2.22.16.2 на телефонах с Android. Ей присвоен высокий уровень угрозы в национальной базе данных уязвимостей - 7,8 из 10, указывает Tech Crunch.
 
Оба недостатка исправлены в более поздних версиях программы. Эксперты по безопасности рекомендуют проверить и обновить мессенджер до последней версии.
 

За месяц "Киберщит" Казахстана отразил около 20 млн атак

06.10.2022, 20:15 6611
За месяц "Киберщит" Казахстана отразил около 20 млн атак
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС") продолжают вестись работы по отражению кибератак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день для минимизации угроз проводятся работы по анализу всего сетевого трафика в режиме реального времени и проверяется каждый пакет. "Киберщит" отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак, сообщает пресс-служба АО "ГТС".
 
АО "ГТС" предполагает, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане. Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнет глобально.
 
Для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами, которые могут находиться распределенно по всему миру.
 
В настоящее время "Киберщит" работает в усиленном режиме.
 
Напомним, в конце сентября гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ. Позже АО "Государственная техническая служба" сообщила, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.
 

В Казахстане строящимся объектам будут присваивать уникальные номера

04.10.2022, 15:52 9601
В Казахстане строящимся объектам будут присваивать уникальные номера
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане внедряется автоматизированная система государственного градостроительного кадастра, сообщил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы ведомства, в кадастре будут размещены все данные по градпроектам и инженерным сетям.
 

Она обеспечит сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки (ПДП), данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве. Система градкадастра позволит обеспечить монополистов цифровой платформой для предоставления открытых сведений населению и бизнесу по подключению к объектам инженерной инфраструктуры", - проинформировал Ускенбаев.


Также ведомство прорабатывает внедрение уникального номера объекта.

Данная унификация по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу АПЗ, согласование эскизного проекта в системе в соответствии с генпланами и ПДП с исключением человеческого фактора, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения", - отметил министр.


По словам Ускенбаева, указанные меры позволят:
 
  • внедрить уникальные номера объектов строительства для сквозной проверки (сопоставления) документов с градостроительными регламентами;
  • исполнять требования генпланов, ПДП и решить вопрос точечной уплотняющей застройки территорий;
  • обеспечить прозрачность выдачи технических условий и возможности бронирования мощностей;
  • обеспечить достоверность данных ввода жилья;
  • обеспечить прозрачное и оперативное предоставление земельных участков с доступом к инфраструктуре;
  • исполнить поручение главы государства по соблюдению этапности реализации объектов строительства с первоочередным обеспечением необходимой инженерной инфраструктурой.
 

Космический корабль "Союз МС-21" успешно приземлился в Казахстане

29.09.2022, 18:52 17156
Космический корабль "Союз МС-21" успешно приземлился в Казахстане
Фото: Роскосмос
МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ - Экипаж пилотируемого корабля "С.П. Королев" ("Союз МС-21") вернулся на Землю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спускаемый аппарат приземлился 147 км юго-восточнее Жезказгана в 16.57 по времени Алматы, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
 
Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-21" из спускаемого аппарата.
 

На Казнет продолжаются масштабные кибератаки

29.09.2022, 13:44 18696
На Казнет продолжаются масштабные кибератаки
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - АО "Государственная техническая служба" сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны. На данный момент техническими специалистами АО "ГТС" ведутся работы по нейтрализации угроз", - сообщили в Гостехслужбе.

 
Напомним, кибератаки на казахстанский сегмент интернета продолжаются на протяжении нескольких дней. Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета.
 
В компании предполагают, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.
 

Глава МЦРИАП заявил об отказе от ЭЦП

28.09.2022, 20:27 21606
Глава МЦРИАП заявил об отказе от ЭЦП
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в ходе одной из панельных сессий международного форума Digital Bridge 2022, посвященной цифровым технологиям и бизнесу, критически высказался об удобстве использования ЭЦП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения и так далее. Меня это, как министра цифрового развития, точно не устраивало. Поэтому благодаря людям, которые здесь сидят, добились того, что стал широко использоваться QR", - сказал Багдат Мусин.

 
По словам министра, открыв в eGov Mobile QR-подписание, можно навести на любой QR-код - и подписание происходит. Не надо нигде ЭЦП хранить, на флешке ее носить, на компьютере ее записывать.
 

Цифровая платформа Nusuk поможет планировать поездки в Мекку и Медину

28.09.2022, 18:12 23291
Фото: Nusuk
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Министерство хаджа и умры объявило 26 сентября в Астане о запуске платформы Nusuk, которая предлагает всем паломникам и посетителям простой в использовании портал для планирования поездок в Мекку и Медину, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эта электронная платформа призвана повысить удобство для мусульман, посещающих Королевство Саудовская Аравия со всего мира, и облегчить процедуры прибытия паломников для совершения умры (малого паломничества в Мекку).
 
Nusuk - это инициатива Pilgrim Experience Program (программа "Опыт паломника"), являющаяся частью стратегии Саудовской Аравии Vision-2030. Данная стратегия ставит задачу по упрощению процедуры паломничества и предоставления услуг всем иностранным туристам на высочайшем уровне.
 
Министр хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа отметил, что запуск платформы сделает поездки паломников в Саудовскую Аравию богаче и интереснее.
 

Мы рады познакомить вас с новой программой по предоставлению сервиса для паломников - таким образом мы хотим сделать их поездки богаче и интереснее. Мы разработали программу по упрощению процесса получения визы. И теперь граждане Казахстана смогут получить визу в электронном формате и даже уже по прибытии в Саудовскую Аравию. Теперь они смогут посетить обе святыни, а также любой город нашего государства", - сказал он в ходе представления платформы в столице Казахстана.

 
По его словам, платформа Nusuk является продолжением работы по улучшению качества услуг, предоставляемых паломникам, за счет использования новейших технологий.
 
В тот же день, 26 сентября, в Алматы председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы встретился с его превосходительством министром хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком бен Фаузаном бин Мухаммадом Аль-Рабиа. На встрече обсуждались вопросы качественной организации хаджа и умры. Наурызбай кажы Таганулы представил министру свои предложения по созданию благоприятных условий для казахстанских паломников.
 
В частности, верховный муфтий заострил внимание на таких вопросах, как фиксирование определенной стоимости услуги авиаперевозки паломников по выгодной для населения цене, предоставление скидки на стоимость проживания в гостинице, максимальное повышение качества обслуживания, оптимизирование системы оплаты и другие вопросы.
 
Министр отметил, что отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией развиваются очень динамично. По его словам, визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в июле текущего года в Саудовскую Аравию был очень плодотворным, с подписанием множества двусторонних соглашений.
 

Мы думаем, что в будущем эти соглашения придадут импульс развитию наших отношений", - сказал Тауфик бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа.


Еще одним свидетельством, что отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией являются очень тесными, министр назвал то, что он посетил нашу республику уже второй раз с момента назначения на свою должность.
 

Также доводом для тесных отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией является то, что граждане Казахстана могут совершить визит в Саудовскую Аравию, получив электронную визу через сайт или по прибытии в Саудовскую Аравию. Мы с правительством Республики Казахстан прорабатываем все эти вопросы, а также идут переговоры с саудовской авиакомпанией Flynas и в 2023 году уже будут новости в этом направлении", - сказал он.

 
Министр отметил, что казахстанцы могут получить электронную визу в течение нескольких минут. По его словам, электронную визу в Саудовскую Аравию могут получить не только мусульмане, но и представители других вероисповеданий. Меры по стимулированию иностранного туризма привели к тому, что количество туристов из Казахстана выросло и достигло с начала текущего года 36 тысяч человек.
 

Правительство его высочества короля Салмана придает большое внимание увеличению количества туристов со всего мира, чтобы они могли посетить два святых города нашего королевства - Мекку и Медину. Поэтому мы очень рады приветствовать всех мусульман, а также всех граждан Республики Казахстан, чтобы они приехали в наше королевство, посетили два святых города, а также другие города нашего королевства", - сказал Тауфик бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа.

 
Отметим, что платформа Nusuk предоставляет информацию и широкий спектр услуг для паломников и посетителей, позволяя им совершать ритуалы умры с легкостью и комфортом. Она также повысит качество предоставляемых услуг и обогатит религиозный и культурный опыт посетителей в рамках достижения Саудовской Аравией целей Vision-2030.
 

Стартовавший с Байконура корабль "Союз МС-22" пристыковался к МКС

22.09.2022, 08:03 29756
БАЙКОНУР. 22 СЕНТЯБРЯ - Стартовавший с Байконура корабль "Союз МС-22" пристыковался к МКС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В среду, 21 сентября 2022 года, в 16:54:49,531 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" ("К.Э. Циолковский") и экипажем 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", - сообщили в Роскосмосе.

 
Выведение "Союза МС-22" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
 
В составе экипажа - космонавты госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.
 
В 20.06 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-22" ("К.Э. Циолковский") с экипажем 68-й длительной экспедиции причалил к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции.
 
На МКС их ждут космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.
 
В ходе 68-й длительной экспедиции на МКС с плановой продолжительностью 188 суток намечаются пять выходов в открытый космос по российской программе, прибытие российских грузовых кораблей "Прогресс МС-21" и "Прогресс МС-22" и проведение научно-прикладных исследований.
 
Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году и пятый - с космодрома Байконур. Для "Союза-2.1а" данный полет стал 55-м, для кораблей семейства "Союз" - 172-м в истории. Ракета "Союз-2.1а" изготовлена ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Союз МС-22" - ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева (входят в Роскосмос).
 

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