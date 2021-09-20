На космодром Байконур прибыли экипажи "Союз МС-19"

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БАЙКОНУР. 19 СЕНТЯБРЯ - Основной и дублирующий экипажи космического корабля "Союз МС-19" прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом ТАСС сообщили 18 сентября в Роскосмосе.

В Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на Международную космическую станцию. Спустя несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, в субботу, 18 сентября, с космонавтами планировали проводить инструктажи по работе на пилотируемом корабле, а также по проверке средств связи во время его примерки, после чего космонавты должны подготовить личные вещи для укладки на борт "Союза".

Насыщенная программа подготовки на космодроме продлится вплоть до того дня, на который назначен старт.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

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