Новые фитнес-часы Huawei в Казахстане: 10 дней без подзарядки

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - 25 сентября в Алматы состоялась презентация нового поколения умных часов для занятий фитнесом в домашних условиях, передает Kazakhstan Today.

Huawei Watch Fit поддерживают анимированные фитнес-программы, которые помогут пользователям выполнять различные упражнения, а также имеют многочисленные режимы тренировок, функции отслеживания местоположения по GPS и мониторинга состояния здоровья.

Часы оснащены ярким 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем, который позволяет отображать больше информации. По весу в 39 граммов часы Huawei Watch Fit сравнимы с фитнес-браслетом. Обновленная технология мониторинга сердечного ритма HUAWEI TruSeen 4.0, использующая интеллектуальный алгоритм и несколько датчиков, обеспечивает точный круглосуточный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса. Все данные используются для анализа и выработки рекомендаций для пользователей с целью помочь им вести более здоровый образ жизни и повышать фитнес-результаты.

Huawei Watch Fit - первые часы HUAWEI, получившие поддержку анимированных уроков фитнеса. Комбинируя 44 стандартных упражнения в 12 анимированных уроках, часы предлагают простой и доступный способ тренироваться в любой момент времени, без необходимости нанимать персонального наставника. Кроме того, Huawei Watch Fit предлагает 13 уроков бега, специально разработанных для любителей этого вида спорта. Часы отслеживают параметры бега в реальном времени и помогают оптимизировать тренировку. Также устройство включает в себя 96 программ для фитнеса на открытом воздухе, встроенный GPS и водостойкость до 5 атмосфер.

Несмотря на компактные габариты, часы способны работать без подзарядки до 10 дней при обычных вариантах использования и поддерживают технологию быстрой зарядки, позволяющую пополнить батарею на целый день работы всего за пять минут.

В рамках презентации новых часов в автокинотеатре под открытым небом с полным соблюдением гигиенических норм состоялся показ фильма об уникальном велозаезде "Balkhash Ice Challenge" - известный казахстанский велопутешественник и любитель трейлраннинга Александр Габченко в одиночку преодолел на велосипеде 250 километров по льду замерзшего озера Балхаш. Компания Huawei выступила официальным партнером данной экспедиции.

Компания Huawei активно работает над развитием экосистемы своих устройств, которые призваны помогать нашим пользователям в выполнении повседневных задач, будь то коммуникации по телефону, работа с документами на планшете или занятия спортом. Новые глобальные вызовы призвали нас развивать новую позицию компании относительно здоровья и образа жизни наших клиентов. Мы - за спорт и движение. Поэтому линейка наших продуктов неуклонно расширяется: ещё полгода назад Александр Габченко совершал свой экстремальный велозаезд с часами Watch GT2, а сегодня мы рады представить вам новое поколение часов Huawei Watch Fit c большим AMOLED дисплеем, автономной работой до 10 дней без перерыва и мониторингом здоровья, предлагающими новый пользовательский опыт", - сказал Мухтарали Ибраев, PR-менеджер Huawei Device в Казахстане и странах Центральной Азии.

В связи с успешным завершением уникального для Казахстана одиночного ледового велозаезда, а также за популяризацию любительского велоспорта и внутреннего туризма, дирекция Фонда развития велоспорта имени олимпийского чемпиона Александра Винокурова объявила признательность Александру Габченко. Вручил почётную грамоту исполнительный директор фонда Берик Бижигитов.

Новые часы поступят в продажу в Казахстане 28 сентября во все крупные магазины электронной техники. Huawei Watch Fit будут представлены в двух версиях: Active и Elegant. Официальная рекомендованная цена в версии Active - 59 990 тенге. Доступные цвета: черный, мятно-зеленый, розовый.

Версия Elegant будет доступна в черном цвете в конце октября по рекомендованной цене 69 990 тенге.

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