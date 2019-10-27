Система Orphus

Победителей Astana Hub Battle наградили в Нур-Султане

26.10.2019, 14:33 7372
Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в рамках международного технологического форума "Digital Bridge" прошло награждение победителей Astana Hub Battle, передает Kazakhstan Today.
 
По итогам соревнований были определены лучшие технологические стартап-проекты. Победители получили денежные призы от спонсоров для развития своих проектов. Призовой фонд Astana Hub Battle составил $30 000. 
 
Первое место и $15 000 получил проект Kid Security, приз вручил председатель правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" Е.Д. Дурмагамбетов.
 
Второе место и $10 000 получил проект "Abscrypt". Награду вручил заместитель генерального директора Хуавэй Казахстан Мэн Цинбо.
 
Третье место и $5000 получил проект "Antidolg", награду вручил председатель правления АО "НИТ" А.Н. Турысов.
 
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев поздравил победителей и выразил слова благодарности организаторам, участникам и спонсорам мероприятий.
 

Мы вместе должны создать цифровой Казахстан", - сказал министр, обращаясь к участникам Форума.

 
Мероприятие прошло при поддержке АО "Казахтелеком", Huawei, Microsoft.
 
Напомним, в столице Казахстана прошла церемония награждения победителей международного технологического форума Digital Bridge.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая