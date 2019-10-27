Победителей Astana Hub Battle наградили в Нур-Султане

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в рамках международного технологического форума "Digital Bridge" прошло награждение победителей Astana Hub Battle, передает Kazakhstan Today.

По итогам соревнований были определены лучшие технологические стартап-проекты. Победители получили денежные призы от спонсоров для развития своих проектов. Призовой фонд Astana Hub Battle составил $30 000.

Первое место и $15 000 получил проект Kid Security, приз вручил председатель правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" Е.Д. Дурмагамбетов.

Второе место и $10 000 получил проект "Abscrypt". Награду вручил заместитель генерального директора Хуавэй Казахстан Мэн Цинбо.

Третье место и $5000 получил проект "Antidolg", награду вручил председатель правления АО "НИТ" А.Н. Турысов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев поздравил победителей и выразил слова благодарности организаторам, участникам и спонсорам мероприятий.

Мы вместе должны создать цифровой Казахстан", - сказал министр, обращаясь к участникам Форума.

Мероприятие прошло при поддержке АО "Казахтелеком", Huawei, Microsoft.

Напомним, в столице Казахстана прошла церемония награждения победителей международного технологического форума Digital Bridge.

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