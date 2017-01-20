Пользователей WhatsApp предупреждают о новом мошенничестве

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Пользователей WhatsApp предупреждают о новом мошенничестве19.01.2017
Технологии  15:57

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - ESET предупреждает о новой афере, нацеленной на пользователей WhatsApp, сообщили в пресс-службе компании.

Мошенники обещают приложение для "бесплатного Интернета без Wi-Fi". Потенциальная жертва получает сообщение в группе или от пользователя WhatsApp из списка контактов. Ей предлагают перейти по ссылке, чтобы подключиться к бесплатному Интернету без использования Wi-Fi, сообщают эксперты, передает Kazakhstan Today.

"Технически это невозможно, но неопытным пользователям идея может показаться привлекательной. Если пользователь кликает по ссылке, фишинговая страница определяет язык, установленный для мобильного устройства и показывает локализованный контент. Пока мошенники используют английский и испанский языки, но ничто не мешает им переключиться на другую аудиторию. Жертву просят поделиться ссылкой на "приложение для бесплатного Интернета" как минимум с 13 пользователями или пятью группами WhatsApp. Так осуществляется дальнейшее распространение фишинговой ссылки. Чтобы убедить жертву, мошенники приводят на фишинговой странице "комментарии Facebook-пользователей". Поддельные, конечно, - таких аккаунтов не существует. Поделившись ссылкой, пользователь пытается подключиться к обещанному бесплатному Интернету, скачав "революционное приложение". Как правило, это заканчивается кражей персональной информации, включая данные банковских карт, и подпиской на дорогостоящие SMS-сервисы", - пояснили в компании.

ESET рекомендует игнорировать подобные предложения и предупреждать об опасности знакомых пользователей, попавшихся на удочку мошенников.
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