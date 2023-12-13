Токаев будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане

Пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других, стать государством, которое не только потребляет, но и производит, заявил президент

Фото: Акорда

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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан должен закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий и стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", сообщает - Казахстан должен закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий и стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", сообщает Акорда





Казахстан занимает ведущие позиции в мире по индексу развития электронного правительства и финтеха. Совсем недавно мы запустили в оборот инновационный формат национальной валюты - цифровой тенге. Уверен, этот важный шаг придаст дополнительный импульс развитию нашей финансовой системы. В стране динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств. В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до одного миллиарда долларов к 2026 году", - подчеркнул глава государства.





Он добавил, что в стране делается акцент на дальнейшей цифровизации всех сфер экономики: от крупных промышленных производств до небольших сервисных проектов, но призвал не почивать на лаврах и не расслабляться, поскольку все это лишь небольшая часть задач и конкретных результатов работы.





Крайне важно, не затягивая, создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов. По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса", - сообщил Токаев.





Он отдельно остановился на такой важной теме, как создание системы искусственного интеллекта.





От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", - подчеркнул глава государства.





Все наболевшие вопросы постепенно решаются благодаря каждодневной и системной работе правительства. Однако для мощного рывка в развитии нам важно не только решать текущие задачи, но и разрабатывать собственное видение будущего страны, формировать новое качество нации, совершенствовать систему индивидуальных и коллективных ценностей", - отметил президент.





По его словам, Казахстан должен стать государством, которое не только потребляет, но и производит.





Марка "сделано в Казахстане" должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса "Алтын сапа", - заявил Токаев.





По его словам, представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением.





Честный гражданин - "Адал азамат" - думает не только о собственном благополучии. Он также заботится о родном ауле и крае, в котором он работает. Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. Действительно, это самая благородная миссия - служение родной стране", - добавил президент.





Он напомнил, что в этом году участники конкурса "Парыз" приняли активное участие в различных социальных проектах. На благотворительные цели вложено около 80 миллиардов тенге. Создано более 6 тысяч новых рабочих мест.





Наши граждане, которые делятся своими доходами со своей страной, достойны самого глубокого уважения. Выражаю благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах "Алтын сапа" и "Парыз", - резюмировал глава государства.



