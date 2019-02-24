Представительство Robokassa начало работу в Казахстане

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Компания Robokassa в рамках расширении деятельности в Казахстане открыла офис в городе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ключевой целью нового офиса компании станет организация работы сервиса для предоставления всей линейки платежных услуг в Сети владельцам онлайн-бизнеса, обеспечение технической поддержки действующих и новых клиентов, а также повышение уровня услуг сферы электронных платежей в Казахстане", - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в новом офисе владельцам бизнеса в Казахстане предоставят широкие возможности организации оплаты в интернет-магазинах, а также ряд дополнительных услуг, в том числе, готовое решение по вопросу обсуждаемого в республике законопроекта о применении онлайн-касс.

По информации пресс-службы, сегодня Robokassa - это 4 000 000 зарегистрированных плательщиков, 88 000 подключенных интернет-магазинов и сервисов, а также более 30 самых востребованных и набирающих популярность каналов для проведения услуг, включая ApplePay и SamsungPay.

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, объем рынка электронной торговли в республике за 1 полугодие 2018 года вырос вдвое, составив 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота. Этот рынок продолжает расширяться.

С приходом Robokassa на рынок Казахстана интернет-предпринимателям республики становятся доступными маркетплейс Robo.market, сервис для торговли в Instagram и решение вопроса с онлайн-кассами "Робочеки". Бесплатный товарный агрегатор Robo.market позволит начинающим предпринимателям разместить товары или услуги, подключить прием платежей и начать продажи без создания собственного сайта - и предложит целый пакет дополнительных бонусов для бизнеса на старте, проинформировали в компании.

"Рынок Казахстана - один из самых перспективных в нашей сфере электронных платежей - и электронной коммерции в целом... Обеспечивая продавцов и покупателей широким спектром платежных возможностей, мы предоставляем комплексные услуги для поддержки микро- и малого бизнеса. Больше года на своих бесплатных семинарах по всей России мы рассказываем о том, как малому бизнесу оптимизировать торговлю в Сети и избежать "острых углов", и уже несколько лет показываем это на практике, запуская все новые решения для интернет-предпринимателей", - прокомментировала исполнительный директор Robokassa Татьяна Глазачева.

"Открытие представительства Robokassa в нашей республике абсолютно точно поспособствует обновлению рынка. Запросы бизнеса на инновационные решения постоянно растут - особенно это касается малого предпринимательства. А значит, компании, которые первыми предложат эти решения, всегда будут в выигрыше. Я абсолютно уверен: многолетний опыт работы, понимание нужд и серьезный комплекс предложений для малого и микро-бизнеса обеспечат как быстрый рост доли Robokassa на рынке платежных систем Казахстана, так и значительную поддержку тем, кто делает свои первые шаги в электронной коммерции", - заявил в свою очередь генеральный директор представительства Robokassa в Казахстане Ануар Нургазыев.

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