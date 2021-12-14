Ракета "Протон-М" успешно стартовала с Байконура

БАЙКОНУР. 13 ДЕКАБРЯ -13 декабря, в 18.07 по времени Нур-Султана, состоялся пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все этапы полета (отделение ступеней и сброс створок головного обтекателя) прошли в штатном режиме, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Спустя 582 секунды после старта головной блок (связка из разгонного блока и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Для полета ракеты "Протон-М" используется типовая трасса с выделенными районами падения отделяемых частей ракеты космического назначения.

Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту с минимальной высотой 18,7 тысячи километров и максимальной 52,8 тысячи километров будет обеспечено за счет пяти включений маршевого двигателя разгонного блока "Бриз-М". Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения первого космического аппарата "Экспресс-АМУ7" составит 17 часов 50 минут, для второго "Экспресс-АМУ3" - 18 часов 7 минут.

Космические аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории Российской Федерации, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.