Реализуемые в Костанае проекты цифровизации облегчат управление городской инфраструктурой

Костанай. 6 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Костанае прошло мероприятие, посвященное цифровизации региона, передает корреспондент агентства.

Заместитель акима Костаная Олжас Нургалиев рассказал о восьми направлениях цифровизации, которые реализуются в областном центре в соответствии с дорожной картой по исполнению госпрограммы "Цифровой Казахстан".

Он напомнил, что в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" акиматом Костаная утверждена дорожная карта, в которой определены 8 основных направлений цифровизации. Во-первых, разрабатывается "Умная карта города", в которой будут отражены схемы улиц, зданий и коммуникаций.

"Цифровая карта города предназначена для учета объектов застройки заселенных территорий и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры. Она обеспечит достижение следующих целевых индикаторов: визуальное разделение типов объектов на общественные, промышленные и жилые зоны, паспорта объектов, коммуникации ЖКХ, телекоммуникации. Также будут отображены зеленые насаждения и водоемы, автомобильные дороги и развязки, светофоры, подземные и надземные пешеходные переходы, внутридворовые проезды, остановки общественного транспорта", - отметил Нургалиев.

По его словам, разработка карты позволит улучить качество предоставления государственных услуг. В частности, наличие карты позволит населению уточнять местонахождение свободных земельных участков, которые будут реализованы с аукциона в скором времени, также будет облегчена процедура выделения земельных участков. С помощью веб-портала можно будет уточнить все данные на необходимые здания или строения в черте города.

Также на цифровой карте Костаная будет отражена вся информация о памятниках и историко-культурных сооружениях.

Нургалиев сообщил, что сумма договора на реализацию проекта составит 352 млн тенге. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.

Заместитель акима также рассказал о работе по созданию кол-центра.

"На сегодняшний день идет настройка программного обеспечения кол-центра. Работа диспетчерского пункта позволит оперативно выявлять все нарушения и неисправности в части пассажирских перевозок, светофорных объектов, систем уличного освещения и служб санитарной отчистки, реагировать и устранять аварии, порывы, принимать жалобы и обращения жителей города", - сказал он.

В рамках реализации госпрограммы по цифровизации в Костанае внедряется автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО), которая позволит снизить потребление электроэнергии до 30%.

"На сегодняшний день установлено 220 светильников, и произведен монтаж объекта управления наружным освещением. Проектом планируется охватить 8 улиц. Система позволит управлять световым потоком в ночное время удаленно из кол-центра, а также позволит управлять световым потоком на пешеходных переходах, автобусных остановках и на аварийно-опасных участках. Онлайн-мониторинг за техническим состоянием линий электропередач и светильников позволяет аварийным бригадам оперативно реагировать на неисправности, предварительно не осуществляя объезд участков. Стоимость проекта - 45 млн тенге", - сказал заместитель акима.

Кроме того, в Костанае внедряется автоматизированная система управления светофорами (АСУДД). Проект направлен на снижение вероятности появления заторов и сокращение задержки транспортных средств от 15 до 30 %. Проектом предусмотрено повышение информативности о текущей загруженности улиц города и обеспечение приоритета более загруженному транспортному потоку путем продолжительного включения разрешающего сигнала. Все светофорные объекты города будут объединены в единую сеть города, что позволит значительно повысить безопасность и оперативность управления движением на дорогах, осуществлять беспрепятственный проезд машин скорой помощи, пожарных, МПС и другой спецтехники. Стоимость проекта - 40 млн тенге.

"На сегодняшний день запущено мобильное приложение "Умный транспорт", которое доступно в Google Play и App Store. Также можно зайти на сайт smartbus.kz. Положительная сторона проекта - это оперативное управление пассажирскими перевозками, контроль и анализ, мониторинг нарушений, анализ по правилам дорожного движения. Целевым индикатором проекта является повышение качества обслуживания пассажиров наземного общественного транспорта за счет обеспечения оперативной и актуальной информацией о графиках движения пассажирского транспорта, а также информирование в случаях чрезвычайных ситуаций", - отметил замакима.

Он также рассказал, что в городе ведется мониторинг работы служб по санитарной очистке и уборке.

"Это направлено на снижение расходов на эксплуатацию транспорта на 20-25%, контроль качества уборки территории и вывоза бытового мусора, избежание выгрузки мусора вне специально отведённых площадок, повышение эффективности использования спецтехники. Реализация данного проекта будет осуществлена за счет подрядных организаций, задействованных в санитарной отчистке города. Специализированными предприятиями по вывозу ТБО уже установлено GPS навигаторов на 44 единицы автотранспорта и приобретено 13 трекеров для работы службы контроля", - сказал Нургалиев.

Кроме того, будет проведена оцифровка услуг инватакси. Целью проекта является улучшение условий оказания услуги инватакси, оптимизация процесса приема заказов от лиц с ограниченными возможностями, имеющих рекомендацию в индивидуальной программе реабилитации, повышение степени удовлетворенности инвалидов.

"В соответствии с детальным планом, определены требования к проекту в соответствии с Правилами оказания услуги инватакси, изучен рынок существующих приложений. На сегодняшний день разрабатывается сайт с функциональной базой, дизайн сайта находится на согласовании. Это даст возможность инвалидам беспрепятственно подавать заявки на поездки", - уточнил спикер.

Он также рассказал о разработке проекта мобильного приложения "Smart city Kostanay".

"В данное приложение включены категории городских услуг: здравоохранение, образование, ЖКХ, транспорт, туризм, коммерческий сервис, новости и события, профиль пользователя, уведомления. Горожане смогут найти свою поликлинику, записаться на прием к врачу, вызвать скорую помощь на дом, узнать об административных штрафах, расписании поездов, произвести оплату коммунальных услуг и так далее", - сказал Нургалиев.

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