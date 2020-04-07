Технология пара для здоровья всей семьи

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Высокотехнологичные решения от LG: стиральная машина LG AI DD и система ухода за одеждой при помощи пара помогут бережно и эффективно дезинфицировать одежду и белье, передает Kazakhstan Today.

Личное здоровье и гигиена - приоритеты для людей во всем мире. Современная бытовая техника LG Electronics (LG) предоставляет возможности по устранению аллергенов и бактерий, а значит помогает сделать жизнь потребителей и их семей более безопасной и здоровой. Система обработки вещей паром от LG - наиболее бережный и эффективный способ очищения и дезинфекции одежды без использования агрессивных химических веществ, благодаря своей непревзойденной способности быстро проникать в ткани и расщеплять грязь.

Технология пара стала одной из ключевых в стиральных машинах LG AI DD. 15 лет назад LG одна из первых на рынке представила возможность стирки с использованием гигиенических преимуществ пара. Функция Steam+ освежает вещи, удаляет до 30% складок и устраняет до 99,9% опасных аллергенов и бактерий. Более того, стиральные машины серии LG AI DD с искусственным интеллектом оперируют базой данных из 20 000 комбинаций ткани. Это гарантирует отличное качество ухода за одеждой, снижая вероятность ее повреждения и увеличивая срок службы любимых вещей.

Система ухода за одеждой при помощи пара LG Styler использует технологию TrueSteam™, которая вырабатывает пар от нагревания воды до 100 °C, что позволяет улучшить внешний вид нарядов и уменьшить количество аллергенов и микробов в одежде, постельном белье, детских плюшевых игрушках, рюкзаках и многом другом. LG Styler также разглаживает небольшие складки, устраняет запахи и восстанавливает стрелки на брюках. Продукты LG сертифицированы Американским фондом астмы и аллергии (AAFA) и Британским фондом по борьбе с аллергией (BAF) за способность уменьшать количество вредных аллергенов, таких как домашние пылевые клещи.

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