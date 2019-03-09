Участник проекта "100 новых лиц" создал бесплатную площадку для стартапов на территории Astana Hub

Астана. 6 ноября. Kazakhstan Today - Молодой участник проекта "100 новых лиц Казахстана", изобретатель Санжар Мырзагалым создал бесплатную площадку для стартаперов на территории международного технопарка IT- стартапов Astana Hub, передает Kazakhstan Today.





Напомним, сегодня с участием главы государства прошла церемония официального открытия Международного технологического парка IT-стартапов "Астана Хаб". Сегодня же на площадке технопарка заработала специальная сервисная площадка "Шеберхана", где каждый желающий сможет реализовать свой стартап-проект.





"Шеберхана" - это лаборатория прототипирования, где стартаперы, в том числе школьники, студенты, могут реализовать свои идеи до стадии прототипа перед тем, как выходить в серийное производство. На площадке есть все необходимое оборудование: 3D-притер, лазерные резаки, фрезерные станки и вся необходимая электроника, чтобы реализовать те или иные идеи и уже показать готовый продукт инвестору и потребителю", - рассказал журналистам молодой изобретатель Санжар Мырзагалым.





Как пишет Bnews.kz , в стенах лаборатории уже реализованы собственные проекты. К примеру, не так давно Санжар Мырзагалым и его друзья-сокурсники разработали проект EcoSocket, который сразу же вошел в топ-10 лучших на Echelon Asia Summit 2015 - крупнейшей технологической конференции для разработчиков из Центральной и Юго-Восточной Азии. EcoSocket - это розетка, которая позволяет экономить электроэнергию.





По словам разработчика, "Шеберхана" открыта для всех и доступ к ней бесплатный.





"Пока наша площадка бесплатна. Но когда мы внедрим курсы и мастер-классы, это станет платной услугой. Мы сами занимались большим количеством своих устройств, то есть, создавали свои стартапы, сейчас у нас есть достаточная менторская поддержка, мы можем поддерживать новые идеи, чтобы они дошли до необходимого уровня", - подчеркнул он.





Молодой изобретатель также подчеркнул, что в продвижении его работы помогло участие в проекте "100 новых лиц Казахстана".





"Проект 100 новых лиц очень сильно помог с точки зрения PR-поддержки. О "Шеберхане" начали узнавать очень много людей. После одного из выпусков на телевидении нам начали писать и звонить многие с вопросами, когда мы откроемся и где. Мы чувствуем большую ответственность за то, что были избраны одними из победителей проекта "100 новых лиц". Мы на своем примере должны показывать ребятам, что любые идеи возможны, все можно реализовать, только для этого нужно достаточно труда и усилий", - сказал Санжар Мырзагалым.





Стоит также отметить, что сейчас Мырзагалым, несмотря на юный возраст, занимает одну из крупных должностей в Microsoft Kazakhstan.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства