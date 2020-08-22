"Умный" город на базе 5G: динамично развивающаяся промышленность, счастливое население и усовершенствованное управление

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Основой для жизни "умных" городов является операционная и организационная сеть, которая "видит, думает и проста в использовании". Для этого необходимы системы, которые поддерживают более интеллектуальный процесс принятия решений и управление. Об этом рассказал ротируемый председатель компании Huawei Го Пин в рамках пресс-конференции "Перезагрузка: Шэньчжэнь - умный город на базе 5G", передает Kazakhstan Today.

По его словам, для функционирования таких систем требуются три ключевых элемента.

Первый - интеллектуальная сеть на базе 5G, которая поддерживает обнаружение в реальном времени и обратные потоки данных, генерируемых на основных наземных установках в городе.

Второй - интеграция вертикальных систем данных из различных отраслей промышленности и государственных учреждений с целью создания единой сети для обеспечения расширенной взаимосвязанности данных и унифицированного муниципального управления.

Третий - данные и приложения с элементами искусственного интеллекта, которые преобразуют полученные на уровне города знания в возможности, обеспечат расширенный доступ государственных органов к бизнес-процессам с элементами искусственного интеллекта и, в конечном счете, позволят ощутить динамику ИИ в полной мере и помогут создать по-настоящему "умный" город на базе 5G.

Интеграция 5G, облачных решений, ИИ, вычислительных технологий и отраслевых приложений вызовет цепную реакцию, поскольку предоставит промышленным предприятиям возможность интеллектуальной обработки данных с учетом всех сценариев.

На сегодняшний день 92 оператора связи по всему миру уже развернули коммерческие сети 5G, и на глобальном уровне насчитывается более 100 миллионов пользователей 5G. Го Пин отметил:

По мере реализации первого этапа глобального развертывания 5G нам необходимо усиливать акцент на отраслевые приложения. Это поможет нам раскрыть весь потенциал 5G и достичь с его помощью успеха в бизнесе".

Коммерческий успех 5G будет зависеть от синергии между следующими пятью основными технологическими областями: связь, облачные решения, вычисления, отраслевые приложения и повсеместное распространение ИИ. Вместе эти технологии играют решающую роль в раскрытии всего потенциала 5G, поскольку помогают строить "умные" города и стимулируют цифровую экономику.

Благодаря 4G интернет стал доступен для потребителей, но для развития цифровой экономики потребуется также промышленный интернет. Это изменит возможности, которые мы ждем от инфраструктуры ИКТ: оттолкнувшись от сетей, которые с трудом функционируют в полном объеме, мы перейдем к сетям с такими гарантированными показателями производительности, как периоды ожидания, скорость и надежность.

Более чем десятилетний опыт компании Huawei в сфере услуг позволил создать открытую платформу с облачными решениями, вычислительными технологиями, каналами и устройствами, которые могут стать "плодородной почвой" для прогресса, где независимые поставщики программного обеспечения, системные интеграторы и партнеры по облачной экосистеме могут создавать решения на основе сценариев и удовлетворять сложные отраслевые требования", - отметил ротируемый председатель Huawei Го Пин.

Сегодня компания Huawei активно поддерживает трансформацию Шэньчжэня, который стал первым в мире городом с полным покрытием связью нового поколения 5G. Совместно с партнерами, Huawei изучает новые перспективы и возможности для интеграции пяти основных технологических областей, чтобы помочь превратить Шэньчжэнь в глобальный город-витрину цифровых технологий.

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