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В Казахстане произошел сбой в работе WhatsApp

25.10.2022, 13:46 48146
В Казахстане произошел сбой в работе WhatsApp
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи мессенджера сообщают о проблемах с доступом, отправкой сообщений и открытием файлов.
 
По информации Downdetector, по состоянию на 13.30 по времени Алматы на проблемы с приложением пожаловались 847 пользователей.
 
Сбой отмечается в Казахстане и России.
 

новости по теме

Казахстанцы не смогут воспользоваться услугами сайта eGov из-за техработ

22.10.2022, 19:17 54031
Казахстанцы не смогут воспользоваться услугами сайта eGov из-за техработ
Фото: АО НИТ
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы временно не смогут воспользоваться услугами сайта электронного правительства eGov из-за технических работ, сообщает Telegram-канал портала.
 

С 21.00 22 октября до 07.00 23 октября будут проводиться технические работы, в это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении.

 

В Казахстане произошел сбой в работе соцсетей

21.10.2022, 20:37 57116
В Казахстане произошел сбой в работе соцсетей
Фото: pexels.com
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Наблюдаются сбои в работе Instagram, Facebook, Youtube и Telegram.
 
По информации сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы в работе и отключения ресурсов, сбои наблюдаются на всей территории Казахстана.
 

Россия и Китай создали новую методику рисоводства

17.10.2022, 12:12 61546
Москва. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Методику интеллектуального контроля рисоводства, основанную на спутниковом наблюдении, создали ученые Самарского университета совместно с коллегами из Китая. По словам авторов, разработка позволяет повышать и прогнозировать урожайность, оценивать здоровье растений, выбирать оптимальные участки для посадок.
 
Мультиспектральная спутниковая съемка, как объяснили специалисты, позволяет точно определять минеральный состав почвы, режим освещенности и увлажнения на любой территории. Сегодня активно развиваются системы интеллектуального земледелия, способные с помощью этой информации оптимизировать полевые работы и повысить урожайность, информирует РИА Новости.
 
Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева совместно с китайскими коллегами разработали новую методику "умного" рисоводства, основанную на анализе мультиспектральных данных. По словам авторов, разработка позволяет прогнозировать урожайность, определять оптимальные режимы удобрения и орошения, а также дает ряд других возможностей.
 

Главный наш результат - новый вегетационный индекс оценки спектрограмм, повышающий точность анализа. Благодаря ему можно детально контролировать протекание жизненного цикла растений, что позволит, например, в некоторых случаях добиться двух урожаев там, где раньше собирали только один", - рассказала автор исследования, доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Комаль Кумари.

 
Кроме того, по словам ученых, методика позволяет оценивать уровень здоровья растений и подбирать земли, наиболее подходящие для выращивания риса. Преимущество разработки перед аналогами, как сообщили авторы, в повышенной точности определения этапов жизненного цикла растений и более корректной оценке урожайности.
 

Для вычисления вегетационного индекса и анализа спектрограмм с его помощью мы применили инструменты, основанные на машинном обучении", - отметил доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Рустам Парингер.

 
В дальнейшем ученые планируют адаптировать предложенную методику для работы с другими сельскохозяйственными культурами, а также разработать систему рекомендаций для агрохозяйств по повышению эффективности землепользования с опорой на данные спектральной съемки.
 
Исследование проводилось совместно со специалистами Китайского университета наук о земле и Гонконгского политехнического университета.

Напомним, посевы риса в Казахстане сократились на 10%.
 

Сроки и условия строительства АЭС в Казахстане назвал Саткалиев

15.10.2022, 13:29 70436
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Окончательное решение по формату, месту, стройке, мощности единичного блока и финансированию АЭС будет принято в 2023 году, сообщил председатель правления АО ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Акорды.
 
По его словам, строительство будет вести международный консорциум. Например, по части ядерного острова наиболее эффективные технологии могут предоставить Россия, Корея и Франция.
 

Если говорить про энергетическое оборудование, то наилучшие технологии у General Electric и корейских производителей. Если говорить о вспомогательном оборудовании, автоматике, системах учета, насосном оборудовании, там большое количество производителей в основном европейские: Франция, Германия, Siemens и другие участники", - уточнил Саткалиев.

 
Окончательное решение по формату, месту, стройке, мощности единичного блока и финансированию АЭС, по словам Саткалиева, будет принято в 2023 году.
 

Начнется проектирование, подготовка площадки, инженерные изыскательные работы. Стройка начнется уже после того, как будут завершены проектные работы", - уточнил спикер.

 
Он также рассказал, какие требования по безопасности будут предъявлены при строительстве атомной электростанции в Казахстане. По его словам, эти вопросы обговариваются на начальной стадии, путем установления требований к строительству. Это один из критериев выбора подрядчиков.
 

Мы для себя поставили самые жесткие, так называемые постфукусимские, требования, которые подразумевают элементы и активной, и пассивной защиты. Станция будет защищена и в плане автоматики, и в плане технических решений", - подчеркнул Саткалиев.

 
Он отметил, что корпус станции должен выдерживать десятибалльное землетрясение или удар от падения самолета. При этом каждый поставщик оборудования будет нести персональную ответственность за безопасность и исправность работы.
 

Отказаться от системы NCALayer в пользу QR-кодов планируют в Казахстане

15.10.2022, 12:01 72371
Отказаться от системы NCALayer в пользу QR-кодов планируют в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В системе электронного правительства планируют полностью отказаться от системы NCALayer и перейти на QR-коды, сообщил на своей странице в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.
 

В настоящее время разработан механизм QR-подписи, который удобен и надежен. Осталось только во все порталы занести. Мне было поручено оживить эту работу и полный отказ от системы NCALayer", - написал Мусин.

 
Он рассказал, что на проведенном вчера заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной службы были подняты такие вопросы, как устранение электронных цифровых подписей, получение документов из центров госуслуг, регистрация в поликлинике и совершенствование услуг для бизнеса.
 

В некоторых случаях поставщикам услуг приходит СМС о том, что какой-то документ готов, а когда попадают в КСК, обнаруживают, что его не доставлено. Хочу отметить, что мы улучшаем этот сервис и что в ближайшее время люди будут получать услуги в электронном виде, вовремя, а не возвращаться в центры госуслуг", - подчеркнул Мусин.

 
Также, по его словам, в ближайшее время планируется полностью автоматизировать процесс регистрации в поликлиниках.
 

Такую инициативу предложил Минздрав. То есть заявления не обрабатываются на бумаге, система сама все проверяет и регистрирует, а при переезде человеку предлагают поликлинику на новом месте жительства", - сообщил министр.

 
Также в Минюсте было рассмотрено предложение об упрощении процессов модификации данных, например смена адреса регистрации. Этот сервис будет доступен в банковских приложениях. Также обсуждалась ситуация введения оплаты за госуслуги.
 

Акцент был сделан на внедрении платежной системы при получении услуг иностранцами. Поручил коллегам из МВД, Минюста и Минфина выработать механизм по введению платных услуг для иностранцев со следующего года", - заключил Мусин.

 

Meta сообщила об утечке данных 1 млн пользователей Facebook

08.10.2022, 17:22 79001
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Злоумышленники похитили данные 1 млн пользователей Facebook, распространяя вредоносные приложения.
 
По словам директора Meta по борьбе с киберугрозами Дэвида Аграновича, всего злоумышленники распространили в магазинах приложений Google и Apple более 400 мобильных приложений. Отчет об этом появился на сайте Facebook. Эти программы выполняли функции фоторедакторов и других сервисов и подталкивали людей вводить данные от учетных записей Facebook. После загрузки программы пользователю предлагали настроить учетную запись. Для этого требовалось войти в аккаунт. Введенные данные программы пересылали злоумышленникам.
 
Кроме фоторедакторов (около 40%) среди вредоносных программ встречались игры, приложения для сторонников определенного образа жизни, утилиты для бизнеса и другие. В магазине приложений для iOS их было 47, а в Google Play для платформы Android - 355. Обе компании сообщили Axios, что все вредоносные приложения уже удалили, информирует rbc.ru.
 
Агранович пообещал, что компания уведомит пользователей соцсети об утечках данных, чтобы те могли защитить свои учетные записи. Однако он подчеркнул, что Meta не сможет установить точное число пострадавших, так как все действия производились на их личных устройствах.
 
Одна из последних крупных утечек пользовательских данных на Facebook произошла в апреле 2021 года. Тогда в Сеть утекли данные примерно 500 млн человек. Их выложили в открытый доступ на одном из хакерских форумов. В базах значились полные имена пользователей, номера телефонов, даты рождения, биографические сведения, уникальные идентификаторы социальной сети и адреса электронной почты. Пострадали пользователи из 106 стран, в том числе и из России, где соцсеть сейчас заблокирована.

Напомним, в октябре прошлого года данные 1,5 млрд пользователей Facebook выставили на продажу в даркнете.
 

Дуров предупредил об уязвимости WhatsApp, дающей доступ ко всему телефону

07.10.2022, 08:49 82286
Дуров предупредил об уязвимости WhatsApp, дающей доступ ко всему телефону
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Создатель Telegram Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому телефонов, где установлен WhatsApp, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, этот мессенджер "уже 13 лет является инструментом слежки", сообщает РБК.
 

Это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой WhatsApp на прошлой неделе", - отметил Дуров, указав, что даже обновление мессенджера до последней версии может не решить проблему.

 
По его словам, подобные проблемы с системой безопасности мессенджера случались с 2017 по 2020 год, а до 2016 года в WhatsApp вообще отсутствовало шифрование данных, указал Дуров.
 
На прошлой неделе WhatsApp обнаружил две критические уязвимости в безопасности, которые относятся к более старым версиям программы для телефонов Android и iPhone.
 
Первая уязвимость, обозначенная как CVE-2022-36934, позволяет злоумышленникам запускать удаленное выполнение кода с помощью простого видеозвонка. Благодаря этой уязвимости телефон потенциальной жертвы хакера может быть заражен в результате обычного видеозвонка, после чего злоумышленник может получить полный контроль над WhatsApp. Уязвимость существует в программе до версии 2.22.16.12, ей присвоен самый высокий уровень угрозы в американской национальной базе данных уязвимостей - 9,8 из 10, пишет The Verge.
 
Вторая обнаруженная специалистами уязвимость - CVE-2022-27492 - позволяет удаленно запускать код через вредоносный видеофайл. Для того чтобы отдать контроль над своим устройством посторонним, пользователю достаточно проиграть отправленное видео. Эта уязвимость угрожает пользователям версий мессенджера 2.22.15.9 на телефонах с iOS и пользователям WhatsApp до версии 2.22.16.2 на телефонах с Android. Ей присвоен высокий уровень угрозы в национальной базе данных уязвимостей - 7,8 из 10, указывает Tech Crunch.
 
Оба недостатка исправлены в более поздних версиях программы. Эксперты по безопасности рекомендуют проверить и обновить мессенджер до последней версии.
 

За месяц "Киберщит" Казахстана отразил около 20 млн атак

06.10.2022, 20:15 83321
За месяц "Киберщит" Казахстана отразил около 20 млн атак
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС") продолжают вестись работы по отражению кибератак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день для минимизации угроз проводятся работы по анализу всего сетевого трафика в режиме реального времени и проверяется каждый пакет. "Киберщит" отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак, сообщает пресс-служба АО "ГТС".
 
АО "ГТС" предполагает, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане. Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнет глобально.
 
Для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами, которые могут находиться распределенно по всему миру.
 
В настоящее время "Киберщит" работает в усиленном режиме.
 
Напомним, в конце сентября гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ. Позже АО "Государственная техническая служба" сообщила, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.
 

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