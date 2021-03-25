В магазинах Казахстана появится компьютерное зрение

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В Казахстане запущено приложение, которое с помощью искусственного интеллекта анализирует товары на полках магазинов. Goods Checker в ближайшее время будет протестирован в крупных казахстанских сетях. Компьютерное зрение внедрит в стране IT-компания IBA Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приложение позволит обеспечить своевременные поставки товаров. Покупатели магазинов больше не увидят пустые полки и смогут всегда найти нужные продукты на привычных местах. Технология ранее успешно запущена в других странах, в том числе в России. В Беларуси ее начали активно внедрять в 2020 году.

Искусственный интеллект контролирует выкладку товаров на полках и автоматизирует работу с мерчандайзерами и ритейлерами. За доли секунды нейронные сети распознают продукты на полках и проверяют, верно ли они размещены. Это также позволяет определить долю товаров разных брендов в магазинах.

Так, крупнейшая в Беларуси сеть АЗС "Белоруснефть" с помощью технологии контролирует выкладку и отслеживает заканчивающиеся товары. Goods Checker повысил продажи сопутствующих товаров в магазинах за счет соблюдения разработанной специалистами планограммы. Точность распознавания продуктов по фотографиям составляет 95%.

Один из крупных производителей с помощью приложения ежемесячно отслеживает выкладку более 2 миллионов единиц товара в 5 тысячах магазинов. Ежемесячно обрабатывается около 40 тысяч фотографий. На один снимок уходит несколько секунд. Вручную проверить такое количество фотографий было бы просто невозможно.

Сервис помогает торговым сетям и производителям быть уверенными в том, что они сделали все правильно. Специалисты в режиме онлайн, не выходя из дома или офиса, смогут знать, что происходит на полках магазинов в любом регионе Казахстана", - рассказала руководитель Goods Checker Александра Гончарова.

Как отмечают разработчики, в результате использования искусственного интеллекта повышается точность анализируемой информации и минимизируется человеческий фактор. Внедрение технологии увеличивает количество продаж и сокращает время аудита торговых точек за счет актуальной и своевременной статистики.

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