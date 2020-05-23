В штаб-квартире компании Huawei прошел глобальный аналитический саммит 2020

Шэньчжэнь. 22 мая. Kazakhstan Today - С 18 по 20 мая в штаб-квартире компании Huawei в Шэньчжэне прошло одно из самых важных событий в телекоммуникационной сфере - Глобальный аналитический саммит (HAS) 2020, передает Kazakhstan Today.

В этом году из-за глобальной пандемии саммит состоялся в новом формате - более 2000 аналитиков, лидеров мнений, представителей СМИ присутствовали в штаб-квартире во время саммита, а для участников, которые не смогли фактически присутствовать на мероприятии, были организованы прямые трансляции и видеоконференции. Ведущие издания из различных областей, включая телекоммуникации, Интернет и финансы, а также эксперты со всего мира обсудили возможности эффективной совместной работы по построению полностью связанного интеллектуального мира в ближайшие 20-30 лет.

Первый день саммита открыл действующий исполнительный директор Huawei Го Пин с основным докладом "Huawei: один год и далее". Спикер рассказал о работе компании и отметил хорошие финансовые показатели за предыдущий год. Согласно годовому отчету Huawei за 2019 год, общая выручка компании составила более 122 миллиардов долларов.

В прошлом году мы лишились доступа ко многим технологиям. Несмотря на это, компания Huawei достойно отреагировала на возникшие трудности и приняла решение в разы увеличить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые позволили нам остаться на плаву и победить в борьбе за выживание с полной решимостью продолжать двигаться вперед", - заявил господин Го Пин.

Долгие годы компания Huawei является активным участником отрасли ИКТ и вносит весомый вклад в ее развитие. С момента своего основания Huawei неизменно верна своей цели: предоставить доступ к цифровым технологиям каждому человеку, внедрить эти технологии в каждом доме и каждой организации, чтобы мир двигался вперед.

За последние 30 с лишним лет Huawei развернула около 1500 тысяч сетей более чем в 170 странах и регионах, обслуживая свыше 3 миллиардов жителей планеты. Мы также предоставляем интеллектуальные устройства для 600 миллионов потребителей", - привел данные действующий исполнительный директор Huawei.

С основным докладом второго дня выступил президент линейки сетевых продуктов Huawei Кевин Ху, который рассказал о запуске ведущих интеллектуальных коммерческих IP-сетей Huawei, ускоряющих интеллектуальную связь.

2020 год - первый год для коммерческого использования интеллектуальных IP-сетей. Вся отрасль стала свидетелем исторического перехода IP-сетей с Интернет-IP в эпоху всемирной паутины на видеоуправление All IP и в настоящее время находится на пути к интеллектуальному IP, ориентированному на эпоху 5G и облачных вычислений. В скором будущем Huawei планирует постоянно работать в этом направлении и внедрять инновации, активно увеличивая инвестиции в суперъемкости, интеллектуальный опыт и автономное управление для создания сквозной системы для интеллектуальной IP-сети для своих клиентов и партнеров", - прокомментировал господин Кевин Ху.

Спикер отметил, что по мере того, как 5G, облачные технологии и интеллектуальные системы набирают обороты среди предприятий всех уровней, стремясь к цифровой трансформации, они сталкиваются с проблемами, возникающими один раз в поколение. В их числе сотрудничество между сотнями миллиардов производственных и офисных терминалов, 100% миграции корпоративных сервисов в облачную среду и уровень принятия ИИ на 97%.

Являясь решающей частью цифровой трансформации предприятий, IP-сети также сталкиваются с широким спектром проблем, характеризующихся недостаточной пропускной способностью, плохим опытом обслуживания, а также низкой эффективностью эксплуатации и устранения неисправностей в сети. Важно отметить, что интеллектуальные IP-сети являются ключом к решению таких проблем. Чтобы лучше понять, какую сеть можно назвать интеллектуальной IP-сетью, компания Huawei взяла на себя инициативу, определив три типичные характеристики такой сети: суперемкость, интеллектуальный опыт и автономное управление", - рассказал президент линейки сетевых продуктов Huawei.

Также в ходе ХVII Глобального аналитического саммита (HAS) 2020 компания Huawei совместно с Европейским институтом стандартов электросвязи (ETSI), Китайским альянсом по развитию широкополосной связи (China BDA) и компанией Altice из Португалии объявили о запуске глобальной отраслевой инициативы F5G. Новая организация приглашает глобальных игроков отрасли фиксированной сети как восходящих, так и нисходящих компаний присоединиться к отраслевой организации F5G. В эпоху Интернета (IoE) повсеместное подключение станет основой для интеллектуального общества. Поскольку в пятом поколении появились как беспроводные, так и фиксированные соединения, в услугах 5G и F5G появляется все больше инноваций. Нет сомнений, что 5G и F5G будут способствовать быстрому развитию глобальной цифровой экономики. Тем не менее развитие индустрии фиксированной связи все еще сталкивается с фрагментированной отраслевой экосистемой, которая препятствует росту мировой индустрии. Поскольку в индустрии беспроводных сетей была создана процветающая экосистема, крайне необходимо широкое сотрудничество в рамках глобальной индустрии фиксированных сетей.

Бизнес-группа компании Huawei Enterprise Business во время саммита поделилась своими взглядами на тенденции и проблемы отрасли. Huawei Enterprise Business будет сотрудничать с партнерами, чтобы изучить рынок цифровизации в отрасли и помочь клиентам ускорить процессы цифровой трансформации и анализа.

2019 год был особенно трудным для Huawei. Однако мы успешно справились со сложностями, сосредоточившись на решении проблем клиентов и создании ценности", - сказал господин Пэн Чжунъян, президент Huawei EBG.

Обладая более чем 30-летним опытом работы в отрасли и накопленными возможностями, мы имеем глубокое понимание потребностей отрасли и клиентов. Успех компании является результатом наших крупных инвестиций в исследования и разработки и постоянные инновации. В цифровую эпоху мы вместе с нашей 90-тысячной командой по исследованиям и разработкам войдем на рынок цифровой трансформации и разработаем конкретные сценарии для правительств и корпоративных клиентов. Мы будем сотрудничать со всеми партнерами для создания надежной экосистемы. Huawei стремится стать предпочтительным партнером в области цифрового преобразования клиентов, и поэтому давайте вместе создадим основу для великой цифровой эры", - сказал он.

В связи с внешними изменениями в окружающей среде, компания Huawei уверена в достижении новых сложных задач. Во-первых, разработка и унифицированное применение новых технологий ИКТ, таких как 5G, искусственный интеллект и облачные вычисления, значительно ускорили цифровую трансформацию в вертикальных отраслях. Во-вторых, из-за пандемии правительства и предприятия во всем мире теперь поняли, что цифровая трансформация необходима. Следовательно, сила и потенциал цифрового мира очевидны.

Благодаря поддержке со стороны глобальных клиентов и партнеров, выручка Huawei Enterprise BG в 2019 году составила 89,7 млрд юаней, 86% из которых поступило от вклада партнеров. Huawei обслуживает более 50 000 корпоративных клиентов по всему миру. Кроме того, 228 из Fortune Global 500 и 58 из Fortune Global 100 выбрали партнеров Huawei и Huawei для содействия в цифровом преобразовании. В одном только Шэньчжэне Huawei помогла более 1800 предприятиям осуществить цифровую трансформацию в сфере финансов, транспорта, производства, электроэнергетики, образования и здравоохранения. В будущем Huawei будет и впредь расширять возможности бизнеса для своих клиентов, ведя цифровые преобразования в промышленности, проводя реформы в кампусах и центрах обработки данных, а также разрабатывая передовые продукты.

Помимо этого, Huawei объявила, что будет продвигать свою вычислительную стратегию с помощью отраслевой экосистемы и развивать экосистему с помощью вычислительной техники и Huawei Cloud для создания плодородной почвы для развития цифрового мира, а также поделилась прогрессом рынка облачных и вычислительных услуг.

Huawei имеет и будет продолжать продвигать экосистему отрасли и внедрять инновационные технологии и продукты. В 2020 году компания инвестирует 200 миллионов долларов в вычислительную экосистему и поддержит около 2 миллионов разработчиков по всему миру", - рассказал Эдвард Денг, директор по маркетингу Cloud & AI BG, Huawei.

Компания нацелена на создание бесперебойной деятельности ИИ, поскольку повсеместное подключение открывает новые рыночные возможности. В ходе мероприятия группа потребителей бизнеса (CBG) Huawei встретилась с аналитиками, чтобы обсудить последние тенденции в отрасли, инновационные технологии и развитие экосистем, сосредоточившись на направлении будущего развития бизнеса.

Эра Интернета всего открыла новый рынок на триллион долларов и принесет новые виды услуг и устройств", - сказал Шао Янг, главный стратегический руководитель Huawei CBG.

Развитие технологий сетей связи и технологий взаимодействия с пользователем стимулирует непрерывную эволюцию, а индивидуальные потребители покупают все больше умных устройств. Будущее направление их развития заключается в подключении нескольких устройств и расширении возможностей с помощью смартфонов в центре. Это предъявляет новые требования к операционным системам. Связь между устройствами должна быть такой же эффективной и гладкой, как и связь внутри устройства. Ресурсы и возможности должны быть разделены между устройствами поверх безопасного доступа и соединения. Экосистема должна быть действительно открытой и поддерживать обмен возможностями со сторонними устройствами. Компания Huawei намерена продолжать активную деятельность в этом направлении для достижения лучших результатов, отметили в компании.

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