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Виртуальный шопинг - новая реальность или временный тренд?

20.09.2021, 09:06 6292
Виртуальный шопинг - новая реальность или временный тренд?
АЛМАТЫ. 20 СЕНТЯБРЯ - В условиях современного мира онлайн-шопинг такая же часть реальности, как оплата коммунальных услуг с помощью банковских приложений или заказ еды из ресторана. На первом месте - безопасность и экономия времени. Это ключевые факторы, которые способствуют развитию продаж в Интернете. Все более востребованными становятся виртуальные выставочные залы. Сегодня многие компании уже не планируют разделять после снятия всех ограничений свои виртуальные и реальные миры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Компания LG презентовала на выставке KBIS 2021 роскошную линейку бытовой техники Signature Kitchen Suite и инновационную дизайнерскую LG STUDIO. Линейка LG STUDIO - это современные встраиваемые духовые шкафы, вытяжки, холодильник, микроволновая печь и варочные поверхности. 
 
Каждый продукт соответствует высоким стандартам качества бренда и может быть интегрирован в любой интерьер, благодаря утонченному дизайну. Кухонное пространство было презентовано в виртуальном мире с помощью современной игровой платформы, что позволило посетителям тестировать его так, будто они побывали в нем лично. Вдохновившись успехом, компания LG открыла демонстрационный зал LG HVAC Virtual Experience, в котором с помощью интуитивно понятного интерфейса можно ознакомиться с инновационными технологиями для улучшения качества воздуха в помещениях и увидеть варианты их использования в самых разных условиях. 
 
Также компания LG стала партнером Animal Crossing: New Horizons, чтобы познакомить более молодую аудиторию с линейкой телевизоров OLED 2021 года. OLED ISLAND позволил посетителям окунуться в виртуальный мир, где с помощью специальных OLED-зон они смогли узнать о преимуществах и особенностях телевизора LG OLED. Кроме того, игроки приняли участие в поисках сокровищ, в качестве которых были заявлены телевизоры OLED. 
 
Мир изменился до неузнаваемости. Многие вещи, которые еще 10 лет назад казались возможными только в фантастических блокбастерах, стали частью нашей реальности. Сегодня мы тестируем и заказываем товары через интернет и все реже совершаем покупки в офлайн-магазинах. К чему это приведет покажет время. 
 
Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics
 

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