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В субботу на севере и юго-востоке Казахстана ожидаются дожди с грозами

24.08.2019, 09:02 11800
Алматы. 24 августа. Kazakhstan Today - В субботу большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, лишь в северных и юго-восточных регионах Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today. 
 
Местами по республике ожидается усиление ветра, возможен град, на севере и в центре - местами туман, сообщает "Казгидромет".
 
В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами - пыльная буря, в Жамбылской области местами возможен град. В Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, днем в Павлодарской области ожидается местами усиление ветра до 18 метров в секунду.
 
Днем в Атырауской, Актюбинской, местами Мангистауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.
 
В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, местами Карагандинской, на юге Актюбинской, в отдельных районах Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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