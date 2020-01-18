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В Нур-Султане отменено несколько пригородных маршрутов

17.01.2020, 15:55 7507

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане отменено несколько пригородных маршрутов, передает Kazakhstan Today.

Трассы во всех направлениях закрыты, поэтому временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов: №№ 300, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 326, сообщили в Astana LRT.

Также приостановлено движение маршрутов: №№304, 322.

На линии остаются маршруты №№ 303, 320, уточнили в компании.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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