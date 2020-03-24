Один из зараженных в Нур-Султане помещен на ИВЛ

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Один из зараженных в Нур-Султане помещен на неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Об этом рассказала руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.

В Нур-Султане у одного зараженного коронавирусом пациента состояние стабильно тяжелое без повышения температуры.

На основании клинических данных и лабораторно-диагностических исследований подтверждена двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность первой степени. Он находится на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Лечение проводится согласно клиническому протоколу коронавирусной инфекции", - проинформировала Кесикова.

Она также отметила, что у 31 пациента с наличием коронавирусной инфекции состояние удовлетворительное, температура тела в пределах нормы.

Кроме того, стало известно о состоянии пациентки, диагноз которой был подтвержден сегодня. Женщина была в близком контакте с ранее зараженными.

Данная гражданка была госпитализирована в стационар 22 марта, по результатам проведенного лабораторного исследования подтверждено наличие коронавирусной инфекции. На сегодняшний день жалоб не предъявляет, без клинических проявлений, температура тела в пределах нормы. Все близкие контакты данного случая ранее были отработаны и госпитализированы. Проводится работа дополнительно по потенциальным контактам по месту жительства и другим местам", - проинформировала руководитель столичного управления здравоохранения.

Всего на 23 марта в стационарах города находятся 1811 человек, из них в инфекционном и провизорном - 785, в том числе 69 детей до 18 лет. В карантинном - 1104 человек.





На данное время в стране подтверждены 62 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 32 случая, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.

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