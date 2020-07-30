Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане выявили подпольно работающий во время карантина бар, передает Kazakhstan Today.

В ходе контроля за соблюдением карантина в ночное время был выявлен подпольно работающий лаунж-бар, расположенный по улице Сатпаева. Увеселительное заведение функционировало вопреки действующему постановлению главного санитарного врача. Двери этого заведения нараспашку открыты не были, в него впускали только надежных клиентов, которые закрывались внутри", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

По данным полиции, в момент проверки в заведении находились 64 клиента, нарушающие карантинный режим и санитарные требования.

Также мобильной группой выявлена функционирующая сауна по улице Балкантау, которая в ночное время принимала посетителей. В сауне устроили посиделки 11 человек, нарушая карантинные меры.

Материалы в отношении всех нарушителей направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП.

Как отметили в полиции, за последние три дня мобильными группами зафиксировано 52 нарушения карантинного режима в Нур-Султане. Из них 16 - за нарушение обязательного требования по ношению масок и за несоблюдение социальной дистанции и 36 нарушений карантина субъектами предпринимательства, которые осуществляли деятельность в запрещённое время. Мобильные группы, в числе которых полицейские, эпидемиологи, волонтеры, представители местных исполнительных органов, продолжают следить за нарушениями карантинного режима.

Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан к ответственному поведению в общественных местах и соблюдению санитарных норм.





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