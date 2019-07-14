100 детей из Арыси прибыли в Акмолинскую область

Кокшетау. 13 июля. Kazakhstan Today - Сегодня Акмолинская область встречает вторую группу детей из города Арыси, передает Kazakhstan Today.

На перроне железнодорожного вокзала детскую делегацию приехали встречать их ровесники, представители старшего поколения и просто неравнодушные жители Кокшетау, которые смогли создать для юных гостей незабываемую дружескую атмосферу, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

"В начале июля в нашем регионе отдохнули 145 детей. Сегодня мы приняли еще 100 детей из города Арыси в сопровождении своих наставников. Это дети различного возраста - от 4 лет и старше. Всего на летний отдых мы примем около 500 детей", - отметила заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсенова.

Как сообщили в управлении, для отдыха ребят подготовили шесть лагерей: ДОЦы "Звездный", "Самырук", "Чайка", "Сокол", "Парус" и зона отдыха "Аврора Гарден".

Вторая группа детей проведет летний отдых в лагерях "Чайка" и "Сокол", расположенных на территории Айыртауского района Северо-Казахстанской области, где детей ждут увлекательные туристические экскурсии, походы, развлекательные игры, тренинги, концерты детских творческих коллективов, товарищеские спортивные матчи между другими лагерями и многое другое.

Помимо отдыха в оздоровительных лагерях, дети получат оздоровительные процедуры, также запланирована работа по оказанию психологической помощи.

В августе ожидается прибытие третьей группы детей для летнего отдыха в Зерендинском районе.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа.

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