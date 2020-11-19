Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы до конца года благоустроят 10 туристских маршрутов, сообщил в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления туризма города Марат Айнабеков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщают в управлении туризма, в целях повышения качества туристского ориентирования в горной местности уделяется особое внимание благоустройству и оцифровке горных маршрутов.

За последние 3 года в городе благоустроено 26 горных маршрутов. До конца текущего года планируется завершить благоустройство еще 10 маршрутов в Большом и Малом Алматинских ущельях протяженностью 157 километров. Более 1000 горных троп было оцифровано за последние два года", - рассказал Айнабеков.

Также в целях привлечения инвестиций в новые инфраструктурные проекты в Алматинском горном кластере планируется строительство гостиничного комплекса "Medeu Resort" на 100 номеров и 50 апартаментов, визит-центра в ущелье Бутаковка с мини-хостелом и кофейней, глэмпинговой зоны с 10 модульными домиками и 1 визит-центром на ГК "Шымбулак".

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