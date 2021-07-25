1620 тонн сена: крестьяне Мангистауской области благодарят туркестанцев за помощь

ТУРКЕСТАН. 24 ИЮЛЯ - 240 тонн сена отправят из Туркестанской в Мангистаускую область для поддержки крестьянских хозяйств, пострадавших от засухи, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали сегодня маслихаты обеих областей, сообщили в акимате Туркестанской области.

Депутаты Мангистауского областного маслихата во главе с секретарем Нури Тумышевым выразили благодарность от имени жителей региона руководству и всем неравнодушным гражданам Туркестанской области за поддержку в столь не простой период".

Всего на сегодняшний день в Мангистаускую область отгрузили 67 вагонов (1620 тонн) сена.

Жители региона и дальше продолжат оказывать помощь аграриям западных регионов. В частности, замакима области Сакен Калкаманов подчеркнул, что в случае необходимости АО "НК Казахстан темір жолы" и акимат Туркестанской области за счет спонсорских средств предоставят дополнительно 100 вагонов сена.









Ранее сообщалось, что из-за нехватки кормов, овец и верблюдов в Мангистау кормят размоченным картоном

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