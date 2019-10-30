Алматинец подвергнут 20 суткам ареста за езду в алкогольном опьянении

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В специализированном межрайонном административном суде города Алматы рассмотрели дело в отношении Назара Роллана, привлеченного к ответственности по части 6 статьи 608 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Водитель автомашины Porsche Назар Роллан, следуя по улице Достык был остановлен сотрудниками дорожной полиции на пересечении проспекта Абая. Лишенный права на управление транспортным средством, Н. Роллан передвигался на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения легкой степени", - сообщили в пресс-службе суда.

В суде правонарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Постановлением суда Н. Роллан подвергнут к административному аресту сроком на 20 суток.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, в 2018 году нарушитель ПДД выкладывал видео езды по встречной полосе на проспекте Аль-Фараби в Instagram. Позже он был лишен прав на полгода.

Сегодня на совещании в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил сажать в тюрьмы тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он поручил внести в законодательство нормы, ужесточающие наказание за управление автотранспортными средствами после приема любых видов алкоголя.

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