Похолодание, местами до 25 градусов мороза, ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Похолодание, местами до 25 градусов мороза, ожидается в Казахстане 14-16 ноября, передает Kazakhstan Today.

С районов Урала и Западной Сибири на Казахстан перемещаются арктические атмосферные фронты, с которыми по мере их продвижения на юго-восток ожидаются снег, местами метель, усиление северо-восточного ветра и гололёд", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, в тыл фронтам движется антициклон, сформировавшийся над акваторией арктических морей. С ним-то в большинстве областей республики и ожидается похолодание, наиболее значительное в северных, центральных и восточных районах. Ночная температура воздуха здесь понизится до 13-18, местами 20-25 мороза, что ниже средних многолетних значений на 4-10 градусов.

Лишь на западе республики предполагается погода без осадков с температурой воздуха близкой к норме для данного периода, отмечают синоптики.

Также "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение по Северо-Казахстанской области, где днем 13, сутки 14 ноября местами ожидаются туман, гололед и низовая метель. 14 ноября в области предполагается северо-восточный ветер местами до 15-20 метров в секунду.

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