АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - В 96 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,7, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 августа 2021 года, в 07.29 (20 августа 2021 года в 01.29 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 96 километрах на север от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 7,7. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





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