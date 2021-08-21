Система Orphus

В 96 километрах от Алматы произошло землетрясение

20.08.2021 18172
В 96 километрах от Алматы произошло землетрясение
АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - В 96 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,7, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 августа 2021 года, в 07.29 (20 августа 2021 года в 01.29 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 96 километрах на север от Алматы, на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 7,7. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 10 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая