Казахстанца задержали в Индии за использование поддельного авиабилета при входе в здание аэропорта

Нью-Дели. 4 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанца задержали за использование поддельного авиабилета при входе в здание аэропорта в индийской столице, передает Kazakhstan Today.

Бахтияра Казкуанова задержали сотрудники службы безопасности аэропорта, когда он собирался выйти из здания третьего терминала Международного аэропорта имени Индиры Ганди. Это произошло в субботу, в 12.15. В ответ на вопросы сотрудников службы безопасности казахстанец сообщил, что при входе в терминал он предъявил аннулированный авиабилет, чтобы проводить своего друга, улетавшего в Ташкент, пишет газета " Times of India " со ссылкой на официальный источник.

Позже Казкуанова передали полиции, так как его билет оказался поддельным. Его обвинили в незаконном проникновении на территорию аэропорта.

Издание пояснило, что по правилам авиационной безопасности, пассажир имеет право войти в здание терминала аэропорта для дальнейшего перелета, но не имеет права выходить из терминала.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства