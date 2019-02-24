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Казахстанца задержали в Индии за использование поддельного авиабилета при входе в здание аэропорта

04.02.2019, 11:35 8988
Нью-Дели. 4 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанца задержали за использование поддельного авиабилета при входе в здание аэропорта в индийской столице, передает Kazakhstan Today.
 
Бахтияра Казкуанова задержали сотрудники службы безопасности аэропорта, когда он собирался выйти из здания третьего терминала Международного аэропорта имени Индиры Ганди. Это произошло в субботу, в 12.15. В ответ на вопросы сотрудников службы безопасности казахстанец сообщил, что при входе в терминал он предъявил аннулированный авиабилет, чтобы проводить своего друга, улетавшего в Ташкент, пишет газета "Times of India" со ссылкой на официальный источник. 
 
Позже Казкуанова передали полиции, так как его билет оказался поддельным. Его обвинили в незаконном проникновении на территорию аэропорта.
 
Издание пояснило, что по правилам авиационной безопасности, пассажир имеет право войти в здание терминала аэропорта для дальнейшего перелета, но не имеет права выходить из терминала. 
 

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