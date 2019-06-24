Дожди с грозами, ветер, шквал и град ожидаются сегодня на большей части Казахстана

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - В субботу на большей части Казахстана местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град. На юге и западе сохранится погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области - шквал, местами туман. В Костанайской, Восточно-Казахстанской, днем в Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается ветер 15-22 метров в секунду, в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами возможен град. В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, шквал. В Карагандинской области местами возможен град, сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, в Атырауской, местами Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях днем сохраняется сильная жара.

Также в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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