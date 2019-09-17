Костанайской молодежи рассказали о работе на госслужбе

Костанай. 13 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня во Дворце молодежи в Костанае состоялась встреча представителей областного департамента по делам государственной службы с молодежью, заинтересованной в работе в государственных органах и карьерном росте, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента, в Костанайской области работает порядка шести тысяч государственных служащих. Примерно четверть из них - молодые специалисты. Только в этом году на государственную службу в области принято около 300 человек.

Как отметил глава департамента по делам госслужбы по Костанайской области Салауат Муксимов, работа на государственной службе позволяет молодежи помогать развитию своей страны через воплощение смелых идей и реализацию творческого потенциала. По его мнению, решение о поступлении на государственную службу должно быть осознанным, должна быть сильная мотивация и стремление к прогрессу.

Молодые люди должны осознавать, что благодаря их потенциалу, творчеству и идее реализуется и воплощается что-то новое - то, что двигает наше общество вперед, двигает вперед каждого гражданина. Это ощущение заставляет идти на работу каждый день. Самая главная мотивация на госслужбе - служение своему народу", - сказал он.

Молодым людям напомнили о недавнем послании президента народу Казахстана, в котором Касым-Жомарт Токаев отметил, что "Общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей являются главными приоритетами в деятельности государственных органов". Поэтому глава государства поручил создать в Администрации Президента отдел, который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан, принимать по ним оперативные меры.

"Зачастую люди вынуждены обращаться к президенту вследствие "глухоты" и закрытости чиновников в центре и на местах. Неоднократные жалобы на несправедливость решений в какой-то сфере означают системные проблемы в конкретном госоргане или регионе. Теперь к этому следует относиться именно так, и принимать соответствующие решения. С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры ", - говорится в послании.

В этой связи представители департамента по делам госслужбы обратили особое внимание на этику работников государственных органов. Они напомнили, что в президентский кадровый резерв могут попасть только люди с высокой работоспособностью, желанием служить стране и незапятнанной репутацией.

Напомним, граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на государственную службу, проходят тестирование на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан, тестирование на оценку личных качеств, собеседование. Чтобы сэкономить время и средства кандидатов, в Аркалыке открыт новый региональный центр тестирования госслужащих. Пройти тестирование там могут жители Амангельдинского, Жангельдинского, Наурзумского районов, города Аркалыка, соседних Жаксынского, Есильского, Жаркаинского районов Акмолинской области, а также Улытауского района Карагандинской области.

Напомним, в прошлом году в честь 20-летия органов государственной службы департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области при поддержке акимата города Костанай подарил всем государственным служащим области Аллею государственной службы

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