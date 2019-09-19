В ближайшие три дня в Казахстане местами будет тепло и солнечно

Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - Теплую и солнечную погоду обещают синоптики в ближайшие трое суток, передает Kazakhstan Today.
Продолжающийся широкий вынос тепла с районов Ирана вызовет дальнейшее повышение температуры воздуха в южных, центральных и восточных областях Казахстана. Здесь в ближайшие трое суток ожидается по-летнему теплая и без осадков погода с дневной температурой воздуха +23-30 градусов, на юге +30- 35", - сообщает "Казгидромет".
В западных и северных областях республики с прохождением атмосферных фронтов температура воздуха понизится, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, также возможен град.
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