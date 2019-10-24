Повышение температуры ожидается в ближайшие дни на территории Казахстана

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Повышение температуры воздуха ожидается в ближайшие дни на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в южных областях Казахстана под влиянием антициклона сохранится малооблачная и без осадков погода. Через северные и восточные области республики в предстоящие трое суток будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми здесь ожидаются осадки, туман и гололёд.

С усилением западного ветра уже возможно и возникновение метелей. А так как в тропосфере установились западные потоки, которые принесут тёплый и влажный воздух с Атлантики, то на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха. Она предполагается выше обычной для данного периода на 2-5 градусов Цельсия", - говорится в прогнозе синоптиков на 24-26 октября 2019 года.

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