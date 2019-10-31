Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В столице изъяли из продажи минтай с гельминтами, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана, в рамках мониторинга пищевой продукции для лабораторных исследований из торговой сети была отобрана рыба минтай. Его фасовка осуществлялась непосредственно в магазине "Агидель" (ИП "Суюрова Л.Ф.", улица Гете, д. 1Б).

По результатам лабораторных исследований установлено, что рыба минтай не соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, а именно: обнаружены личинки рода Anisacis и рода Pseudoterranova (гельминты). Другим нарушением явилось отсутствие маркировки (не указаны: производитель, его местонахождение, даты выработки и фасовки, срок годности)", - прокомментировал руководитель департамента Садвакас Байгабулов.

За выявленные нарушения субъект МСБ привлечен к штрафу в размере 45 МРП, выдано предписание об устранении нарушений.

В департаменте также пояснили, что личинки рода Pseudoterranova и рода Anisacis - гельминты из семейства анизакид. Первый - тресковый червь, другой сельдяной червь. Большинство морских и океанических рыб заражены личинками рода Анизакид - минтай, сельдь, треска, палтус, морской окунь, камбала и другие. Заражается человек при употреблении сырых или полусырых морских рыб и морепродуктов, слабосоленой или слабо маринованной рыбы. Не исключается заражение при употреблении таких блюд, как суши, хе, сацими, севиче.

Серьёзное заболевание может вызвать даже одна личинка анизакиды. Симптомы заболевания анизакидоз - это сильная боль в животе, тошнота и рвота, иногда с кровью, возможно аллергия в виде крапивницы или отека Квинке. В отдельных случаях личинки выходят с рвотой или калом.

В целях профилактики рекомендуется ограничить употребления в пищу сырой и слабопросоленной рыбы. Проводить термическую обработку рыбы. Обязательно проводить визуальный осмотр, обнаружить можно невооружённым глазом (размеры 1-5 см, закрученные, светлого цвета, или окрашены кровью). Интересоваться документами о безопасности и происхождении. Воздержитесь от приобретения "с рук" и в неустановленных местах.

Следует отметить, что анизакиды не передаются от человека к человеку. Именно рыба и морепродукты, не прошедшие термическую обработку, является основным звеном заболевания.

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