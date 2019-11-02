Осадки и мороз ожидаются в Казахстане в выходные дни

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Похолодание пришло на запад Казахстана, в ближайшие дни холодные фронты продолжат распространяется на остальной части республики, передает Kazakhstan Today.

Активный и глубокий циклон переместился на Западную Сибирь, а связанные с ним арктические фронты на западные и северные области Казахстана. На западе уже похолодало, температура воздуха после аномального тепла стала на 1-3 градуса ниже климатической нормы", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 2-4 ноября.

По информации синоптиков, в предстоящие выходные дни холодные атмосферные фронты будут перемещаться в восточном направлении, и вызывать осадки, туман, гололёд, сильный порывистый ветер в большинстве областей республики. А смещающийся в тыл фронтам холодный антициклон вызовет понижение температуры до 3-12 градусов ниже ноля, и даже на юге до 0-5 градусов мороза.

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