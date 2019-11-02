Три волны похолодания ожидаются в Казахстане в ноябре

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды на ноябрь 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в ноябре с частой сменой циклонов и антициклонов температура воздуха ожидается около климатической нормы на большей части республики, лишь в юго-восточной половине Казахстана по прогнозу будет теплее на один градус.

Прохождение атмосферных фронтов обусловит неустойчивую погоду, которая будет сопровождаться осадками, усилением ветра, на севере с метелью, туманами и гололедными явлениями.

В течение месяца ожидаются 3 волны похолодания в каждой из декад.

Волна холода в первой декаде охватит практически весь Казахстан. К началу декады на западе, к середине периода на северо-западе, севере, центре и востоке в ночные часы температура понизится до 5-10, местами 13 градусов мороза, днем до 0-5 мороза, местами 5 тепла, в южной половине - ночью до 0-5, местами 10 градусов мороза, днем до 3-8 градусов тепла. Затем ожидается небольшое повышение температуры воздуха на севере, центре и востоке ночью до 0-5 градусов мороза, местами 3 градусов тепла, днем до 3-8 градусов тепла. На западе и юге страны температура воздуха повысится ночью до 0-5, местами 8 градусов тепла, днем до 8-13 тепла. В самом конце декады на территорию республики будет оказывать влияние очередной антициклон и температура вновь понизится", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее интенсивными ожидаются понижения температуры во второй и третьей декадах, что, возможно, приведёт к установлению снежного покрова в северных областях.

Как правило, средняя дата установления устойчивого снежного покрова в северной половине ожидается в первой половине ноября, в южных регионах - в конце ноября - начале декабря", - пояснили синоптики.

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